వాలంటైన్స్ డే: ఈ బహుమతులు మాత్రం ఇవ్వకండి..!

కొన్ని బహుమతులు సంతోషాన్ని కలిగించడం కంటే మీ ఇద్దరి మధ్య సంబంధాలలో చీలికను కలిగిస్తాయి. ప్రేమికుల రోజున మీ భాగస్వామికి ఎలాంటి బహుమతులు ఇవ్వకూడదో తెలుసుకుందాం.

ప్రేమ జంటలకు ఫిబ్రవరి చాలా ప్రత్యేకం. ఇది ప్రేమకు అంకితమైన మాసం. ఈ నెల 14 అంటే వాలెంటైన్స్ డే చాలా ముఖ్యమైనది. వాలెంటైన్స్ డే ఫిబ్రవరి 7 నుండి ఫిబ్రవరి 14 వరకు జరిగే వాలెంటైన్స్ వీక్‌తో ప్రారంభమవుతుంది. ప్రేమను వ్యక్తపరిచే, ప్రపోజ్ చేసే ప్రేమికులు ఈ వారం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

ఈ రోజున... ప్రజలు తమ ప్రేమికులకు-ప్రియులకు ప్రత్యేక అనుభూతిని కలిగించడానికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ బహుమతులు ఇస్తారు. అయితే, కొన్ని బహుమతులు సంతోషాన్ని కలిగించడం కంటే మీ ఇద్దరి మధ్య సంబంధాలలో చీలికను కలిగిస్తాయి. ప్రేమికుల రోజున మీ భాగస్వామికి ఎలాంటి బహుమతులు ఇవ్వకూడదో తెలుసుకుందాం.

నల్లని వస్త్రాలు

ఈ వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా మీ భాగస్వామికి దుస్తులు బహుమతిగా ఇవ్వాలని మీరు ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, రంగుల ఎంపికపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. వారికి నలుపు రంగు దుస్తులు కొనకండి. హిందూ మతంలో నలుపు రంగు అశుభకరమైనదిగా పరిగణిస్తారు. భాగస్వామికి పొరపాటున కూడా నల్లటి దుస్తులు బహుమతిగా ఇవ్వకూడదు. నలుపు రంగు జీవితంలో ఇబ్బందులను తెస్తుంది.



కర్చీఫ్ , పెన్

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, చేతి రుమాలు , పెన్నుల బహుమతులకు దూరంగా ఉండాలి. ఇది స్వీకరించే.. ఇచ్చేవారి జీవితంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. పనికి సంబంధించిన ఏదైనా వస్తువును బహుమతిగా ఇవ్వడం వ్యాపారంలో నష్టానికి దారితీస్తుందని నమ్ముతారు. దీనితో పాటు, సంబంధాలలో కూడా చేదు రావడం ప్రారంభమవుతుంది.



బూట్లు

ప్రేమికుల రోజున మీ భాగస్వామికి బూట్లు బహుమతిగా ఇవ్వడంలో తప్పు చేయవద్దు. బూట్లు వ్యక్తిత్వానికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీ ప్రేమికుడికి లేదా స్నేహితురాలికి బూట్లు బహుమతిగా ఇవ్వడం ద్వారా, మీరు విడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి బూట్లు బహుమతిగా ఇవ్వడం మానుకోండి.



గడియారాలు

సాధారణంగా ప్రజలు ఒకరికొకరు గడియారాలను బహుకరిస్తారు, కానీ జ్యోతిషశాస్త్రంలో ఇది మంచి బహుమతిగా పరిగణించబడదు. మీరు గడియారాన్ని బహుమతిగా ఇచ్చిన వ్యక్తి వారి పురోగతికి ఆటంకం కలిగిస్తారని నమ్ముతారు. అందుకే ప్రేమికుల రోజున మీ భాగస్వామికి గడియారాన్ని ఇవ్వకుండా ఉండండి.



Perfume