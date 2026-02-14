- Home
Richest cities: దేశంలో టాప్ 10 ధనిక నగరాలు ఇవే.. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి రెండు సిటీలు
Richest cities: ఒక దేశం ఎంత బలంగా ఉందో చెప్పేది కేవలం జనాభా లేదా సైనిక శక్తి కాదు. ఆ దేశంలోని పెద్ద నగరాలు ఎంత ఆదాయం సృష్టిస్తున్నాయన్నదే అసలు సూచిక. భారత దేశంలో అత్యధిక ఆదాయం ఉన్న నగరాలపై ఓ లుక్కేయండి.
మొదటి స్థానంలో ముంబై
దేశ ఆర్థిక రాజధానిగా ముంబైకి గుర్తింపు ఉన్న విషయం తెలిసిందే. సుమారు రూ.27.80 లక్షల కోట్ల ఆర్థిక వ్యవస్థతో అగ్రస్థానంలో ఉంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లు, పెద్ద బ్యాంకులు, ఇన్సూరెన్స్ సంస్థలు, కార్పొరేట్ కార్యాలయాలు ఇక్కడే ఉన్నాయి. బాలీవుడ్ సినిమా రంగం, పెద్ద పోర్ట్ కూడా భారీ ఆదాయం తెస్తున్నాయి.
దేశ రాజధాని రెండో స్థానంలో
ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్ ప్రాంతం ఆర్థిక పరంగా రెండో స్థానంలో ఉంది. సుమారు రూ.26.33 లక్షల కోట్ల జీడీపీతో బలంగా నిలుస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, రియల్ ఎస్టేట్, ఐటీ హబ్లు, గురుగ్రామ్–నోయిడా వంటి కార్పొరేట్ కేంద్రాలు ఈ ప్రాంత బలంగా చెప్పొచ్చు.
మూడో స్థానంలో కోల్కతా
కోల్కతా సుమారు రూ.13.45 లక్షల కోట్ల ఆర్థిక వ్యవస్థతో మూడో స్థానంలో ఉంది. ఇది హిస్టారికల్ గాపెద్ద పోర్ట్ నగరం. స్టీల్, ఇంజినీరింగ్, టీ వ్యాపారం, తయారీ రంగం బలంగా ఉన్నాయి.
4వ స్థానంలో ఇండియన్ సిలికాన్ వ్యాలీ
ఐటీ కంపెనీలకు పెట్టింది పేరై బెంగళూరు ఇండియన్ సిలికాన్ వ్యాలీగా పేరుగాంచిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నగరం సుమారు రూ.9.86 లక్షల కోట్ల ఆర్థిక వ్యవస్థతో నాలుగో స్థానంలో ఉంది. ఐటీ, స్టార్టప్లకు కేంద్రంగా ప్రసిద్ధి. అనేక యూనికార్న్ కంపెనీలు ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభమయ్యాయి.
5వ స్థానంలో చెన్నై
చెన్నై సుమారు రూ.7.05 లక్షల కోట్ల ఆర్థిక వ్యవస్థతో ఐదో స్థానంలో ఉంది. ఆటోమొబైల్ తయారీలో దేశంలో కీలక నగరం. ఐటీ, హెల్త్కేర్ రంగాలు కూడా బలంగా ఉన్నాయి.
6వ స్థానంలో హైదరాబాద్
తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ సుమారు రూ.6.70 లక్షల కోట్ల జీడీపీతో ఆరవ స్థానంలో ఉంది. ఐటీ కంపెనీల పెద్ద క్యాంపస్లు, ఫార్మా, బయోటెక్ పరిశ్రమలు నగర ఆర్థిక వృద్ధికి ప్రధాన కారణంగా చెప్పొచ్చు.
7వ స్థానంలో పుణే
పుణే సుమారు రూ.6.18 లక్షల కోట్ల ఆర్థిక వ్యవస్థతో ఎదుగుతోంది. విద్యాసంస్థలు, ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమ, ఐటీ రంగం ప్రధాన బలం.
8వ స్థానంలో అహ్మదాబాద్
అహ్మదాబాద్ సుమారు రూ.6.09 లక్షల కోట్ల జీడీపీతో వ్యాపార, టెక్స్టైల్ రంగాల్లో ముందుంది. కెమికల్ పరిశ్రమలు కూడా బలంగా ఉన్నాయి.
9వ స్థానంలో సూరత్
సూరత్ సుమారు రూ.5.30 లక్షల కోట్ల ఆర్థిక వ్యవస్థతో ప్రపంచంలోనే ప్రముఖ వజ్ర కట్టింగ్ కేంద్రంగా నిలిచింది. టెక్స్టైల్ పరిశ్రమ కూడా విస్తృతంగా ఉంది. దేశంలోని నలుమూలల నుంచి ఇక్కడికి వస్త్రాల కోసం వస్తుంటారు.
10వ స్థానంలో విశాఖపట్నం
విశాఖపట్నం సుమారు రూ.3.90 లక్షల కోట్ల జీడీపీతో పదో స్థానంలో ఉంది. పెద్ద పోర్ట్, స్టీల్ ప్లాంట్, షిప్పింగ్, పవర్ రంగాలు నగర ఆర్థిక బలంగా చెప్పొచ్చు. ప్రస్తుతం విశాఖలో ఐటీ కంపెనీలు పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటవుతున్నాయి.
ఈ నగరాలు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకలా నిలుస్తున్నాయి. పరిశ్రమలు, ఐటీ, సేవా రంగం, ఎగుమతులు, స్టార్టప్లు కలిసి కోట్లాది ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులో ఈ నగరాలు మరింత విస్తరించి దేశ ఆర్థిక వృద్ధికి కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంది.