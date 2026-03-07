- Home
నిర్మాత తిని పడేసిన బొక్కలు తిన్న రామ్ గోపాల్ వర్మ.. ఎందుకని అడగ్గా, ఊహకందని ఆన్సర్
RGV: కొందరు తెలివైన వారు అంటారు, మరికొందరు తిక్కలోడు అంటారు. కానీ వర్మ గురించి మాట్లాడకుండా మాత్రం ఉండలేరు. సినిమాలతో పాటు వ్యక్తిగత జీవితంతో వార్తల్లో నిలిచే వర్మకు సంబంధించి తాజాగా నిర్మాత కోణ వెంకట్ ఓ ఆసక్తికర వీడియోను పంచుకున్నారు.
తిండి మెడిసిన్ లాంటిది
ఐడ్రీమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కోణ వెంకట్ వర్మకు సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. కోణ వెంకట్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. వర్మకు ఆహారంపై అస్సలు మక్కువ ఉండదు. ఆయనకు ఆకలి అనేది ఒక జబ్బు లేదా నొప్పి (Disease) లాంటిది. అది వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒకటి తింటే ఆ నొప్పి తగ్గుతుంది, అంతే తప్ప రుచి గురించి ఆయన ఆలోచించరు.
తిని పడేసిన బోన్స్
ఈ సందర్భంగా కోణ వెంకట్ ఒక విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.. ఒకసారి రాత్రి 12 గంటల సమయంలో వర్మకు ఆకలి వేసింది. అప్పటికే కోణ వెంకట్ చికెన్ తినేసి కేవలం ఎముకలు (bones) మాత్రమే ప్లేట్లో మిగిల్చారు. వర్మ ఆ ఎముకలనే తిన్నారట. "ఏంటి రాము, నేను తిని వదిలేసిన ఎముకలు తింటున్నావు?" అని కోణ వెంకట్ అడిగితే, "ఆకలి వేస్తోంది, అక్కడ అవి ఉన్నాయి, తింటున్నాను.. ఇందులో వింతేముంది?" అని వర్మ బదులిచ్చారట.
డబ్బు, ఆస్తుల పట్ల వింత ఆలోచన
వర్మ దగ్గర ఎప్పుడూ పర్సు, క్రెడిట్ కార్డులు లేదా నగదు ఉండవట. అన్నీ ఆయన డ్రైవర్ లేదా ఆఫీస్ సిబ్బంది చూసుకుంటారు. ఆయన దృష్టిలో డబ్బు అంటే కేవలం బ్యాంకులో మారే 'అంకెలు' (Numbers) మాత్రమే అంటారు. వర్మ ఫిలాసఫీ ప్రకారం.. "సినిమా హిట్ అయితే బ్యాంకులో అంకెలు పెరుగుతాయి, ఫ్లాప్ అయితే అంకెలు తగ్గుతాయి. అక్కడ కేవలం నంబర్లు మాత్రమే మారుతున్నాయి కదా, అలాంటప్పుడు నా జీవితం ఎందుకు మారాలి? నేను ఎందుకు బాధపడాలి లేదా ఆనందపడాలి?" అని ఆయన కోణ వెంకట్తో అన్నారట.
నిత్యం ఒకే మూడ్లో ఉండటం
మనం ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి ఒక క్రమ పద్ధతిలో జీవితాన్ని గడుపుతాం (స్నానం చేయడం, పూజ చేయడం, టిఫిన్ చేయడం వంటివి). కానీ వర్మకు అలాంటివేమీ ఉండవు. ఆయన నిద్ర లేచిన దగ్గర నుండి పడుకునే వరకు ఒకే విధమైన 'సైక్' (Psych) మూడ్లో ఉంటారని, ఆయన ప్రపంచంలో ఆయనే రాజు అని కోణ వెంకట్ పేర్కొన్నారు.
వర్మ ఆలోచనే వేరు
ఇక కోణ వెంకట్ ఒకసారి వర్మను "మీరు ఇంత పెద్ద డైరెక్టర్ కదా, చిన్న కారులో వెళ్తున్నారేంటి?" అని అడిగితే, "చిన్న కారుకైనా నాలుగు చక్రాలే ఉంటాయి, పెద్ద కారుకైనా నాలుగు చక్రాలే ఉంటాయి.. అది నన్ను డెస్టినేషన్కు తీసుకెళ్తే చాలు" అని సింపుల్గా సమాధానం చెప్పారట. మొత్తానికి, రామ్ గోపాల్ వర్మ ఒక సామాన్య మనిషిలా కాకుండా, తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రపంచాన్ని సృష్టించుకుని అందులో జీవిస్తారని కోణ వెంకట్ ఈ ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు. ఈ ఇంటర్వ్యూ పూర్తి వీడియో చూడడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.