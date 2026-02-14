Numerology: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు లవర్గా దొరకాలంటే రాసి పెట్టుండాలి..
Numerology: లెక్కలు వేసుకొని చేసేది ప్రేమ కాదని చెబుతుంటారు. అది యాధృశ్చికంగా జరిగిపోవాల్సిందే. అయితే న్యూమరాలజీ ప్రకారం కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారు ప్రేమికులుగా రావడానికి అదృష్టం ఉండాలని చెబుతున్నారు.
పుట్టిన తేదీ మీ ప్రేమ స్వభావం చెబుతుంది
సంఖ్యాశాస్త్రంలో ప్రతి వ్యక్తి జీవితానికి ఒక ప్రత్యేక సంఖ్యను అనుసంధానిస్తారు. పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా తీసుకునే ఆ సంఖ్యను “మూలసంఖ్య” అంటారు. ఈ మూలసంఖ్య ద్వారా వ్యక్తిత్వం, ఆలోచనా విధానం, ప్రేమలో ప్రవర్తన వంటి విషయాలను అంచనా వేస్తారు. ఇప్పుడు మూలసంఖ్య 9 కలిగిన వారి ప్రేమ జీవితం, సంబంధాల బలం, వారికి సరిపోయే జోడీలు ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం.
మీ మూలసంఖ్య ఎలా లెక్కించాలి?
మీరు పుట్టిన తేదీలోని అంకెలను కలిపి ఒక అంకెల సంఖ్యగా మార్చితే అదే మీ మూలసంఖ్య. ఉదాహరణకు 27వ తేదీన పుట్టినట్లయితే 2+7 = 9, 18 అయితే 1+8 = 9. ఈ విధంగా 9, 18, 27 తేదీల్లో పుట్టినవారు మూలసంఖ్య 9కి చెందినవారు అవుతారు.
మూలసంఖ్య 9 వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుంది?
మూలసంఖ్య 9పై కుజుడు ప్రభావం ఉంటుంది. అందుకే ఈ సంఖ్యకు చెందినవారు ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, వేగం వంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు. ప్రేమ విషయంలో వీరు చాలా నిజాయితీగా ఉంటారు. ఒకసారి ఎవరినైనా ఇష్టపడితే పూర్తిగా అంకితభావంతో ఉంటారు. అయితే వీరికి కొన్నిసార్లు కోపం త్వరగా వస్తుంది. భావోద్వేగాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ అదే సమయంలో భాగస్వామిని కాపాడే స్వభావం కూడా బలంగా ఉంటుంది.
మూలసంఖ్య 9కి సరిపోయే జోడీలు ఎవరు?
మూలసంఖ్య 3
3, 12, 21, 30 తేదీల్లో పుట్టినవారు ఈ వర్గంలోకి వస్తారు. వీరిపై గురుడు ప్రభావం ఉంటుంది. ప్రశాంతత, తెలివి, సానుకూల ఆలోచనలు వీరి బలం. మూలసంఖ్య 9లో ఉండే ఉత్సాహాన్ని, వేగాన్ని 3 సమతుల్యం చేస్తుంది. ఈ జంటలో పరస్పర గౌరవం, అవగాహన బలంగా ఉంటుంది.
మూలసంఖ్య 6
6, 15, 24 తేదీల్లో పుట్టినవారు ఈ సంఖ్యకు చెందినవారు. వీరిపై శుక్రుడు ప్రభావం ఉంటుంది. ప్రేమ, అందం, శాంతి లక్షణాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. 9లో ఉండే ఆవేశాన్ని 6 మృదుత్వంతో సమతుల్యం చేస్తుంది. అందుకే ఈ జంట మంచి కుటుంబ జీవితం గడిపే అవకాశాలు ఎక్కువ.
9–9 జోడీ ఎలా ఉంటుంది?
మూలసంఖ్య 9 ఉన్న ఇద్దరూ కలిసితే శక్తివంతమైన జంటగా మారే అవకాశం ఉంది. ఇద్దరిలోనూ ధైర్యం, పోరాట స్వభావం, ఉత్సాహం ఎక్కువగా ఉంటుంది. లక్ష్యాల కోసం కలిసి కష్టపడతారు. అయితే ఇరువురికీ ఆవేశం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశముంది. ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటే ఈ సంబంధం బలంగా నిలుస్తుంది.
గమనిక: సంఖ్యాశాస్త్రం ఒక మార్గదర్శకం మాత్రమే. వ్యక్తిగత జాతకం, జీవన పరిస్థితులు కూడా ప్రభావం చూపుతాయి. ప్రేమ, వివాహం వంటి కీలక నిర్ణయాలను న్యూమరాలజీ లేదా జ్యోతిషం నిర్ణయిస్తుందన్న దాంట్లో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని గమనించాలి. అలాగే ఏ బంధమైనా బలంగా ఉండాలంటే ఓపిక, సహనం, ప్రేమ అనేవి ఉండాలని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.