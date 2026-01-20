Highway Milestones : మీరు వెళ్లేది ఏ రోడ్డో ఈ చిన్న రాయి చెప్పేస్తుంది.. ఎలాగంటే?
Highway Milestones : హైవేలపై కనిపించే పసుపు, ఆకుపచ్చ, నలుపు రంగు మైలురాళ్లకు అర్థం ఏమిటో మీకు తెలుసా? ఆ రంగులు కేవలం అలంకరణ కోసమేనా లేక వాటి వెనుక ఏదైనా సంకేతం ఉందా? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
Highway Milestones : అమ్మబాబోయ్.. రోడ్డు పక్కన ఉండే రాళ్ల రంగుల వెనుక ఇంత కథ ఉందా?
వాహనాల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు మనం తరచుగా రోడ్డు పక్కన రకరకాల రాళ్లను గమనిస్తూ ఉంటాం. వీటినే మైలురాళ్లు (Milestones) అని పిలుస్తారు. సాధారణంగా వీటిపై మనం వెళ్లే గమ్యస్థానం ఎంత దూరంలో ఉందనే కిలోమీటర్ల వివరాలు రాసి ఉంటాయి. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా ఈ రాళ్లకు వేసిన రంగులను గమనించారా? ఒక్కో రాయికి ఒక్కో రంగు ఎందుకు ఉంటుంది? ఇవి కేవలం అలంకరణ కోసమే వేశారా లేక దీని వెనుక ఏదైనా నిర్దిష్టమైన కారణం ఉందా?
నిజానికి రోడ్డు పక్కన ఉండే ఈ రంగు రంగుల రాళ్లు కేవలం దూరాన్ని చెప్పడానికి మాత్రమే కాదు, అంతకు మించి చాలా సమాచారాన్ని ఇస్తాయి. ఈ రంగులను బట్టి మనం ఎలాంటి రోడ్డుపై ప్రయాణిస్తున్నాం, అది ఎవరి పరిధిలోకి వస్తుంది అనే విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఈ విషయాలు తెలిస్తే మీరు కచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతారు.
పసుపు రంగు రాళ్లు: జాతీయ రహదారి
మీరు రోడ్డుపై వెళ్తున్నప్పుడు రోడ్డు పక్కన పసుపు రంగు పైభాగం, తెలుపు రంగు కింద భాగం ఉన్న మైలురాయి కనిపిస్తే, మీరు జాతీయ రహదారి పై ప్రయాణిస్తున్నారని అర్థం.
ఈ పసుపు రంగు రాళ్లు ఆ రోడ్డు నేషనల్ హైవే అని సూచిస్తాయి. జాతీయ రహదారులు దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలను, ముఖ్య నగరాలను కలుపుతాయి. ఈ రోడ్ల నిర్మాణం, నిర్వహణ బాధ్యత పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది. కాబట్టి, పసుపు రంగు రాయి కనిపిస్తే అది కేంద్ర ప్రభుత్వ రోడ్డు అని గుర్తుంచుకోండి.
ఆకుపచ్చ రంగు రాళ్లు: రాష్ట్ర రహదారికి సంకేతం
ఒకవేళ మీరు ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు రోడ్డు పక్కన ఆకుపచ్చ రంగు పైభాగం ఉన్న మైలురాయి కనిపిస్తే, మీరు రాష్ట్ర రహదారి పై ఉన్నారని అర్థం.
ఈ ఆకుపచ్చ రంగు రాళ్లు రాష్ట్ర రహదారులను సూచిస్తాయి. ఇవి సాధారణంగా రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాలు, ముఖ్యమైన పట్టణాలను కలుపుతాయి. ఈ రోడ్ల నిర్వహణ, మరమ్మతులు పూర్తిగా ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల చేతిలో ఉంటాయి. ఆకుపచ్చ రంగు చూడగానే అది స్టేట్ హైవే అని డ్రైవర్లు సులభంగా గుర్తించవచ్చు.
నీలం, నలుపు లేదా తెలుపు రంగు రాళ్లు: జిల్లా, నగర రోడ్లు
జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారులే కాకుండా, మనకు తరచుగా నీలం, నలుపు లేదా పూర్తిగా తెలుపు రంగులో ఉన్న మైలురాళ్లు కూడా కనిపిస్తాయి.
• నీలం రంగు: నీలం రంగు లేదా నలుపు రంగు పట్టీ ఉన్న రాళ్లు కనిపిస్తే, మీరు ఒక జిల్లా రోడ్డులో లేదా గ్రామీణ రహదారిపై ప్రయాణిస్తున్నారని అర్థం. ఈ రోడ్లు చిన్న చిన్న పట్టణాలు, గ్రామాలను కలుపుతాయి.
• నలుపు/తెలుపు రంగు: నగరాలు లేదా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు తరచుగా తెలుపు బ్యాక్గ్రౌండ్పై నలుపు అక్షరాలు ఉన్న రాళ్లు కనిపిస్తాయి. ఇవి సిటీ రోడ్లు అని, ఆయా నగర పాలక సంస్థల పరిధిలోకి వస్తాయని సూచిస్తాయి.
నారింజ, ఎరుపు రంగు రాళ్లు: ప్రత్యేక సూచికలు
కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మనకు నారింజ, ఎరుపు రంగు రాళ్లు కూడా కనిపిస్తాయి. వీటికి కూడా ప్రత్యేక అర్థాలు ఉన్నాయి.
• నారింజ రంగు: కొన్ని ప్రాంతాల్లో నారింజ రంగు మైలురాళ్లు కనిపిస్తాయి. ఇవి ప్రత్యేక రహదారి ప్రాజెక్టులను లేదా సరిహద్దు ప్రాంతాలను సూచిస్తాయి. ఇవి ఆ రోడ్డుకు ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును ఇస్తాయి.
• ఎరుపు-తెలుపు రంగు: ఎరుపు, తెలుపు రంగులో ఉండే రాళ్లు తరచుగా సరిహద్దులను సూచించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇవి ఒక రాష్ట్రం, జిల్లా లేదా అటవీ ప్రాంతం సరిహద్దు ఆరంభాన్ని లేదా ముగింపును తెలియజేస్తాయి.
డ్రైవర్లకు, అధికారులకు ఉపయోగం
ఈ రంగుల విధానం కేవలం ప్రయాణికుల కోసమే కాదు, పరిపాలన యంత్రాంగానికి కూడా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
• డ్రైవర్లకు: బోర్డులు చదవాల్సిన అవసరం లేకుండానే, కేవలం రాయి రంగును చూడటం ద్వారా డ్రైవర్లు తాము ఏ రకమైన రోడ్డుపై ఉన్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇది వారి రూట్ ప్లానింగ్కు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
• పరిపాలన, భద్రత: అత్యవసర సేవలు (ఆంబులెన్స్, పోలీస్), నిర్వహణ ఏజెన్సీలు, అధికారులకు ఈ రంగుల కోడింగ్ చాలా ముఖ్యం. ఏ రోడ్డు ఎవరి పరిధిలోకి వస్తుందో, ఎక్కడ ప్రమాదం జరిగితే ఎవరు స్పందించాలో తెలుసుకోవడానికి ఇది ప్రామాణికంగా పనిచేస్తుంది.
కాబట్టి, వచ్చేసారి మీరు హైవేపై ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఈ రంగులను గమనించండి. మీ ప్రయాణం ఏ తరహా రోడ్డుపై సాగుతుందో మీరే సులభంగా చెప్పేయొచ్చు.