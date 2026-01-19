- Home
Kakinada : కాకినాడ ఇప్పుడు కేవలం ఫెర్టిలైజర్ సిటీ మాత్రమే కాదు, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హబ్గా మారుతోంది. ఏఎం గ్రీన్ గ్రూప్ భారీ పెట్టుబడితో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంధన రంగంలో కొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తోంది. చంద్రబాబు, పవన్ మాస్టర్ ప్లాన్ తో రూపురేఖలు మారుతున్నాయి.
రిలయన్స్, ఓఎన్జీసీ తర్వాత ఇప్పుడు ఏఎం గ్రీన్.. కాకినాడ క్రేజ్ మామూలుగా లేదు
ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక రంగంలో కాకినాడ నగరం ఒక కీలకమైన మలుపు తిరుగుతోంది. దశాబ్దాలుగా కేవలం తీరప్రాంత నగరంగానో, లేదా భారతదేశపు ఫెర్టిలైజర్ సిటీ గానో గుర్తింపు పొందిన కాకినాడ, ఇప్పుడు రాష్ట్ర పారిశ్రామిక గుండెకాయగా అవతరించింది. భారతదేశ ఆర్థిక ముఖచిత్రంలో ఒక సైలెంట్ శక్తిగా ఎదిగిన ఈ నగరం, తన వ్యూహాత్మక డీప్ వాటర్ పోర్ట్, భారీ పారిశ్రామిక ఎకోసిస్టమ్తో నేడు ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
కృష్ణ-గోదావరి బేసిన్ ద్వారా ఇంధన వనరులకు ముఖద్వారంగా నిలిచిన కాకినాడ, ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ (ONGC), రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (RIL) వంటి అంతర్జాతీయ దిగ్గజ సంస్థల కార్యకలాపాలకు కేంద్ర బిందువుగా ఉంది. ఇప్పుడు, సంప్రదాయ ఇంధన వనరుల నుండి హరిత ఇంధన వనరుల వైపు అడుగులు వేస్తూ సరికొత్త చరిత్రను లిఖిస్తోంది.
పారిశ్రామిక, వ్యవసాయ రంగాల వెన్నెముక కాకినాడ
కాకినాడ ఘనత కేవలం పరిశ్రమలకే పరిమితం కాలేదు.. ఇది దేశీయ వ్యవసాయ రంగానికి కూడా ఊపిరి పోసింది. నాగార్జున ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్ లిమిటెడ్ (NFCL), కోరమాండల్ ఇంటర్నేషనల్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలు కాకినాడను ఎరువులు, రసాయన రంగాలకు ఒక బలమైన స్తంభంగా మార్చాయి. అదే సమయంలో, ఇక్కడి ఓడరేవు ఆంధ్రప్రదేశ్ను ప్రపంచ మార్కెట్లతో అనుసంధానించే ప్రధాన నాడిగా పనిచేస్తోంది. మౌలిక సదుపాయాలు, పారిశ్రామిక నైపుణ్యంతో కూడిన ఈ బలమైన పునాదే, నేడు మనం చూస్తున్న చరిత్రాత్మక మార్పునకు స్థానంగా నిలిచింది.
ఇంధన భద్రత నుండి గ్రీన్ ఎనర్జీ వైపు కాకినాడ ప్రయాణం
దేశ ఇంధన భద్రతలో కాకినాడ పాత్ర ఎంతో కీలకం. రిలయన్స్ (RIL) ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా భారతదేశ ఇంధన అవసరాలను తీర్చడంలో ఈ నగరం చూపిన చొరవ అమోఘం. ఈ అనుభవమే ఇప్పుడు కాకినాడను గ్రీన్ ఎనర్జీ హబ్ గా మార్చడాన్ని అనివార్యం చేసింది. సంప్రదాయ శిలాజ ఇంధనాల నుండి భవిష్యత్తు ఇంధనమైన గ్రీన్ ఎనర్జీ వైపు మళ్లడం కేవలం తార్కికమే కాదు, కాలమాన పరిస్థితుల రీత్యా అత్యవసరమైన పరిణామంగా కూడా చెప్పవచ్చు.
భారతదేశపు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వాలీగా కాకినాడ
ప్రస్తుతం కాకినాడ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వాలీ ఆఫ్ ఇండియాగా మారుతున్న కొత్త శకంలోకి మనం అడుగుపెడుతున్నాం. గత వారం, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ చేతుల మీదుగా ఏఎం గ్రీన్ గ్రూప్ (AM Green Group) ₹13,000 కోట్ల గ్రీన్ హైడ్రోజన్, అమ్మోనియా కాంప్లెక్స్కు శంకుస్థాపన జరిగింది. ఇది ప్రపంచ గ్రీన్ ఎనర్జీ విలువ గొలుసులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రవేశానికి ఒక సంకేతం. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఏటా 1.5 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల గ్రీన్ అమ్మోనియా ఉత్పత్తిని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇది సంప్రదాయ ఇంధనాల నుండి స్థిరమైన, పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల వైపు జరుగుతున్న నిర్ణయాత్మక మార్పుగా చెప్పవచ్చు.
ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ 2024 దార్శనికత చర్యలు
ఈ భారీ పురోగతి వెనుక రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ 2024 కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ను గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగంలో సౌదీ అరేబియాగా మార్చాలనే లక్ష్యంతో ఈ విధానాన్ని రూపొందించారు. రాష్ట్రానికి ఉన్న 970 కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ తీరప్రాంతాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం, పెట్టుబడిదారులకు సింగిల్-విండో క్లియరెన్స్లు, క్యాపిటల్ సబ్సిడీలు వంటి ఆకర్షణీయమైన ప్రోత్సాహకాలను అందించడం ద్వారా ప్రభుత్వం ప్రపంచ స్థాయి పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షిస్తోంది.
కాకినాడ భవిష్యత్ ముఖద్వారం
ప్రభుత్వ విధానాలు, పారిశ్రామిక అనుకూల వాతావరణం, వ్యూహాత్మక భౌగోళిక స్థితి.. ఇవన్నీ కలిసి కాకినాడను కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్కే కాకుండా, భారతదేశ క్లీన్ ఎనర్జీ ఆశయాలకు ఒక ముఖద్వారంగా నిలబెట్టాయి. ఒకప్పుడు ఎరువుల నగరంగా ఉన్న కాకినాడ, నేడు గ్రీన్ అమ్మోనియా, హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తిలో ప్రపంచ దేశాలతో పోటీపడే స్థాయికి ఎదుగుతోంది. రాబోయే రోజుల్లో దేశ ఇంధన అవసరాలను తీర్చడంలో కాకినాడ పాత్ర మరింత కీలకం కానుందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.