Pan Card : పాన్ కార్డ్ ఉంటే చాలు రూ.5 లక్షల లోన్ మీ సొంతం.. అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇదే !
Pan Card Loan : డబ్బులు అత్యవసరమా? అయితే, పాన్ కార్డ్ ద్వారా 24 గంటల్లో రూ.50 వేల నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు పర్సనల్ లోన్ పొందవచ్చు. వడ్డీ రేట్లు, అర్హతలు, అప్లికేషన్ విధానం పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
గుడ్ న్యూస్.. పాన్ కార్డుపై తక్కువ వడ్డీకే లోన్.. అర్హతలు ఇవే!
ఆర్థిక లావాదేవీల పరంగా పర్మనెంట్ అకౌంట్ నంబర్ అంటే పాన్ కార్డ్ అనేది అత్యంత కీలకమైనది. ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్స్ దాఖలు చేయడం, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు తీసుకోవడం, ఆస్తుల కొనుగోలు లేదా అమ్మకం, బ్యాంకు ఖాతా తెరవడం, డెబిట్ లేదా క్రెడిట్ కార్డులు పొందడం, వాహనాలు లేదా ఆభరణాల కొనుగోలు వంటి అనేక కార్యకలాపాలకు పాన్ కార్డ్ తప్పనిసరి.
అయితే, కేవలం గుర్తింపు కోసమే కాకుండా, పాన్ కార్డ్ ద్వారా లక్షల రూపాయల రుణాన్ని కూడా పొందవచ్చని చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే తెలుసు. అవును, మీ పాన్ కార్డును ఉపయోగించి మీరు రూ.5 లక్షల వరకు లోన్ పొందవచ్చు.
పాన్ కార్డ్ లోన్ అర్హతలు ఏమిటి?
పాన్ కార్డ్ ద్వారా పర్సనల్ లోన్ పొందడానికి దరఖాస్తుదారులకు కొన్ని నిర్దిష్టమైన షరతులు ఉంటాయి. బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు ఈ క్రింది అర్హతల ఆధారంగానే రుణాన్ని మంజూరు చేస్తాయి:
• పాన్-ఆధార్ లింక్: లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేసే వ్యక్తి పాన్ కార్డ్ తప్పనిసరిగా ఆధార్ కార్డుతో లింక్ అయి ఉండాలి.
• వయస్సు పరిమితి: దరఖాస్తుదారుని వయస్సు 21 సంవత్సరాల నుండి 57 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
• నెలవారీ ఆదాయం: లోన్ పొందాలనుకునే వ్యక్తి చేతికి వచ్చే నెలవారీ జీతం కనీసం రూ.25,000 ఉండాలి.
• బ్యాంకు ఖాతా: దరఖాస్తుదారునికి ఒక యాక్టివ్, వాలిడ్ బ్యాంకు ఖాతా ఉండాలి.
• సిబిల్ స్కోర్: లోన్ మంజూరులో క్రెడిట్ స్కోర్ కీలకం. దరఖాస్తుదారుని సిబిల్ స్కోర్ 650 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండాలి.
ఎంత లోన్ వస్తుంది? వడ్డీ రేట్లు ఎలా ఉంటాయి?
పాన్ కార్డ్ ఆధారంగా మీరు కనీసం రూ.50,000 నుండి గరిష్ఠంగా రూ.5 లక్షల వరకు లోన్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ విధానంలో అత్యంత సానుకూలమైన అంశం ఏమిటంటే, లోన్ మంజూరు ప్రక్రియ చాలా వేగంగా జరుగుతుంది. అర్హత ఉన్నవారికి కేవలం 24 గంటల వ్యవధిలోనే లోన్ మొత్తం ఖాతాలో జమ అవుతుంది.
పాన్ కార్డ్ ద్వారా తీసుకునే రుణం పర్సనల్ లోన్ విభాగం కిందకు వస్తుంది కాబట్టి, వడ్డీ రేట్లు కూడా సాధారణ పర్సనల్ లోన్ల మాదిరిగానే ఉంటాయి. ప్రస్తుతం, చాలా బ్యాంకులు పర్సనల్ లోన్లపై 11% నుండి 12% వరకు వడ్డీని వసూలు చేస్తున్నాయి. అయితే, మీ సిబిల్ స్కోర్, ఇతర అంశాల ఆధారంగా కొన్ని సందర్భాల్లో వడ్డీ రేటు 14% వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది.
పాన్ కార్డ్ లోన్ : దరఖాస్తు చేయడానికి స్టెప్-బై-స్టెప్ ప్రాసెస్
పాన్ కార్డ్ ద్వారా లోన్ పొందడానికి మీరు బ్యాంకులకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. ఆన్లైన్ ద్వారానే సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- బ్యాంకు ఎంపిక: ముందుగా పాన్ కార్డ్ ఆధారంగా తక్షణ రుణాలు అందించే బ్యాంకులను గుర్తించాలి.
- పోలిక: ఆయా బ్యాంకులు అందించే వడ్డీ రేట్లు, ఇతర నియమ నిబంధనలను సరిచూసుకుని, మీకు అనుకూలమైన ఆఫర్ ఉన్న బ్యాంకును ఎంచుకోవాలి.
- రిజిస్ట్రేషన్: ఎంచుకున్న బ్యాంకు అధికారిక వెబ్సైట్కి వెళ్లి, ఇన్స్టంట్ లోన్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ అడిగిన వివరాలను అందించి రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయాలి.
- అప్లికేషన్: రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయిన తర్వాత, మీ క్రెడెన్షియల్స్తో లాగిన్ అయి లోన్ కోసం అప్లై చేయాలి. వెబ్సైట్లో అడిగిన వ్యక్తిగత, ఆర్థిక వివరాలను నింపాలి.
- నిర్ధారణ: చివరగా లోన్ మొత్తం, కాలపరిమితి, నెలవారీ చెల్లించాల్సిన ఈఎంఐ వివరాలను సమీక్షించుకోవాలి. వెరిఫికేషన్ పూర్తయిన తర్వాత లోన్ మొత్తం మీ బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అవుతుంది.
పాన్ కార్డ్ లోన్ : సమర్పించాల్సిన ముఖ్యమైన పత్రాలు
లోన్ ప్రాసెసింగ్ కోసం కొన్ని ముఖ్యమైన పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. మీ క్రెడిట్ స్కోర్, మీ పేరు మీద ఉన్న ఇతర యాక్టివ్ లోన్లను ట్రాక్ చేయడానికి పాన్ కార్డ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇక, మీ గుర్తింపు, చిరునామా ప్రూఫ్గా ఆధార్ కార్డ్ పనిచేస్తుంది. ఈ రెండు పత్రాలు ఉంటే లోన్ ప్రక్రియ సులభమవుతుంది.
వీటితో పాటు, వెరిఫికేషన్ కోసం ఓటర్ ఐడి, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదా యుటిలిటీ బిల్లులు (కరెంట్ బిల్లు, గ్యాస్ బిల్లు, నీటి బిల్లు) అడగవచ్చు. అలాగే, మీ ఆర్థిక స్తోమతను అంచనా వేయడానికి గత 3 నెలల బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ను కూడా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
PAN cardపాన్ కార్డ్ లోన్ : రీపేమెంట్ విధానం
పాన్ కార్డ్ ద్వారా లోన్ తీసుకున్న తర్వాత, తిరిగి చెల్లించే ప్రక్రియ సాధారణ లోన్ల మాదిరిగానే ఉంటుంది. మీరు ఎంచుకున్న కాలపరిమితికి అనుగుణంగా ప్రతినెలా ఈఎంఐ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. వాయిదాలు సకాలంలో చెల్లించడానికి మీరు ఆటో-డెబిట్ సదుపాయాన్ని కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఈఎంఐ చెల్లించడంలో ఆలస్యం జరిగితే పెనాల్టీలు, అదనపు ఛార్జీలు వర్తిస్తాయి. కాబట్టి, సకాలంలో వాయిదాలు చెల్లించడం ద్వారా మీ సిబిల్ స్కోర్ను కాపాడుకోవచ్చు.