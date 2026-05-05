Aadhaar Card : ఆధార్ కార్డులో పుట్టిన తేదీ మార్చుకోవాలా? ఈ 5 డాక్యుమెంట్లు ఉంటే చాలు.. ప్రాసెస్ ఇదే!
Aadhaar Card Update : ఆధార్ కార్డులో పుట్టిన తేదీని అప్డేట్ చేసుకోవడానికి యూఐడీఏఐ కీలక మార్పులు చేసింది. ఆధార్ కార్డులో పుట్టిన తేదీ మార్చుకోవడానికి అవసరమైన 5 ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్లు, పూర్తి ప్రక్రియ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఆధార్ కార్డులో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తప్పుందా? అయితే ఈ ఛాన్స్ మిస్ చేసుకోవద్దు!
దేశంలో నివసించే ప్రతి పౌరుడికి 'ఆధార్' అనేది తప్పకుండా ఉండాల్సిన ఒక గుర్తింపు కార్డు. భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (UIDAI) జారీ చేసే ఈ 12 అంకెల సంఖ్య కేవలం ఒక నంబర్ మాత్రమే కాదు, మన బయోమెట్రిక్, డెమోగ్రాఫిక్ డేటాకు గుర్తింపు.
బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం దగ్గరి నుండి ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు పొందడం వరకు ప్రతిదానికీ ఆధార్ తప్పనిసరి. అయితే, చాలామంది తమ ఆధార్ కార్డులో పుట్టిన తేదీ తప్పుగా ఉందని ఆందోళన పడుతుంటారు. ఆ తప్పును సరిదిద్దుకోవడానికి ఏయే డాక్యుమెంట్లు కావాలి? ఎన్నిసార్లు మార్చుకోవచ్చు? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆధార్ కార్డు ప్రాముఖ్యత తెలుసా?
ఆధార్ కార్డులో మీ వేలిముద్రలు, కనుపాప స్కాన్ వంటి బయోమెట్రిక్ వివరాలతో పాటు అడ్రస్, ఫోటో, పుట్టిన తేదీ వంటి సమాచారం ఉంటుంది. కేవైసీ వెరిఫికేషన్ కోసం ఇది అత్యంత నమ్మదగిన డాక్యుమెంట్. ప్రభుత్వ సేవలు నేరుగా ప్రజలకు చేరాలన్నా, మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ సజావుగా జరగాలన్నా ఆధార్ కార్డు కరెక్ట్గా ఉండటం చాలా ముఖ్యం.
ఆధార్ కార్డులో పుట్టిన తేదీ అప్డేట్ ఎందుకు ముఖ్యం?
చాలా ప్రభుత్వ పథకాలు, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు వయస్సు ఆధారంగానే వర్తిస్తాయి. ఆధార్లోని పుట్టిన తేదీ తప్పుగా ఉంటే, మీరు అర్హులైనప్పటికీ ఆ సేవలను పొందలేరు. అందుకే మీ ఆధార్ కార్డులోని డేటా ఎప్పుడూ లేటెస్ట్ సమాచారంతో అప్డేట్ అయి ఉండాలి. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, మీ వయస్సుకు ఇది ప్రాథమిక ఆధారంగా పనిచేస్తుంది.
పుట్టిన తేదీ అప్డేట్ కోసం కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు ఇవే
UIDAI నిబంధనల ప్రకారం, ఆధార్లో పుట్టిన తేదీని మార్చుకోవడానికి ఈ క్రింది 5 డాక్యుమెంట్లలో ఏదో ఒకటి మీ దగ్గర ఉండాలి..
1. బర్త్ సర్టిఫికేట్: పుట్టిన తేదీకి ఇది అత్యంత బలమైన ఆధారం.
2. భారతీయ పాస్పోర్ట్: అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్.
3. సర్వీస్ ఫోటో ఐడెంటిటీ కార్డ్: ప్రభుత్వ లేదా పీఎస్యూ సంస్థలు జారీ చేసిన ఫోటో గుర్తింపు కార్డు.
4. పెన్షనర్ ఫోటో ఐడెంటిటీ కార్డ్: రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల దగ్గర ఉండే పెన్షన్ కార్డ్.
5. మార్క్ షీట్/సర్టిఫికేట్: గుర్తింపు పొందిన ఎడ్యుకేషన్ బోర్డ్ లేదా యూనివర్సిటీ జారీ చేసిన సర్టిఫికేట్.
ఆధార్ కార్డులో పుట్టిన తేదీని అప్డేట్ చేసుకునే విధానం ఇదే
ఆధార్లో పుట్టిన తేదీని మార్చుకోవడానికి మీరు నేరుగా ఆన్లైన్లో చేసే వీలుండదు, బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ అవసరం ఉంటుంది.
• ముందుగా మీ దగ్గరలోని ఆధార్ సేవా కేంద్రానికి వెళ్లండి.
• పుట్టిన తేదీ మార్పు కోసం దరఖాస్తు ఫారమ్ నింపి, పైన చెప్పిన 5 డాక్యుమెంట్లలో ఒకదానిని జత చేయండి.
• అక్కడ ఉన్న అధికారికి మీ బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
• ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత మీకు ఒక అకనాలెడ్జ్మెంట్ స్లిప్ ఇస్తారు.
ఎన్ని సార్లు ఆధార్ కార్డులో పుట్టిన తేదీని ఎన్ని సార్లు మార్చుకోవచ్చు?
ఇక్కడే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. UIDAI అధికారిక వెబ్సైట్ సమాచారం ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి తన జీవిత కాలంలో ఆధార్ కార్డులో పుట్టిన తేదీని కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే, అప్డేట్ చేసేటప్పుడు డాక్యుమెంట్లు, వివరాలు అన్నీ సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.