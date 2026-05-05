గోవా వెళ్తున్నారా? ఈ 5 ప్లేసెస్ చూడకపోతే మీ ట్రిప్ వేస్టే గురూ!
ఇండియాలో చాలా మందికి డ్రీమ్ డెస్టినేషన్ అంటే అది గోవా అనే చెప్పాలి. మన బాలీవుడ్ సినిమాలు కూడా గోవాలోని అందమైన బీచ్లను, పోర్చుగీస్ కాలం నాటి కట్టడాలను చాలా గ్రాండ్గా చూపించాయి. అందుకే అందరికీ గోవా వెళ్లాలని ఒక కోరిక ఉంటుంది. మీరు సినిమా ప్రేమికులైనా, అడ్వెంచర్ ఇష్టపడే వారైనా, షాపింగ్ ప్రియులైనా లేదా ఫుడ్డీస్ అయినా.. గోవాలో అందరికీ నచ్చే ఏదో ఒకటి కచ్చితంగా ఉంటుంది. అద్భుతమైన సీఫుడ్, బీచ్లతో పాటు అక్కడి సంస్కృతి మిమ్మల్ని ఫిదా చేస్తుంది. మరి ఈ ట్రిప్లో మీరు అస్సలు మిస్ చేయకూడదు టాప్ 5 ప్లేసెస్ ఏంటో తెలుసా?
1. బటర్ ఫ్లై బీచ్: ప్రేమికుల కోసం ఒక సీక్రెట్ ఐలాండ్
గోవాలో చాలా మందికి తెలియని, చాలా ప్రశాంతంగా ఉండే బీచ్ ఏదైనా ఉందంటే అది బటర్ ఫ్లై బీచ్. దీనిని 'హనీమూన్ బీచ్' అని కూడా పిలుస్తారు. దట్టమైన అడవుల మధ్య ఉండే ఈ బీచ్, ప్రైవసీ కోరుకునే జంటలకు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఈ బీచ్ ఆకారం సీతాకోకచిలుకలా ఉండటం, చుట్టుపక్కల చెట్లపై రంగురంగుల సీతాకోకచిలుకలు కనిపిస్తూ ఉండటంతో దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది. పాతకాలపు ప్రశాంతమైన బీచ్లను ఇష్టపడే వారు ఇక్కడికి వెళ్తే ఆ వైబ్ వేరే లెవల్లో ఉంటుంది.
2. ఫాంటైన్హాస్, సావో టోమ్: కలర్ఫుల్ ఫొటోల కోసం..
మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ కోసం క్రేజీ ఫొటోలు దిగాలనుకుంటే పనాజీలోని ఫాంటైన్హాస్ ఏరియాకు వెళ్లాల్సిందే. 18వ శతాబ్దంలో నిర్మించిన ఈ ప్రాంతం ఇప్పుడు యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా గుర్తింపు పొందింది. ఇక్కడి ఇళ్లు పోర్చుగీస్ స్టైల్లో చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటాయి. మనం చాలా సినిమాల్లో, పాటల్లో చూసే అందమైన వీధులు ఇవే. ఆ రంగు రంగుల బిల్డింగ్ల మధ్య నడుస్తుంటే మనం ఏదో యూరప్ దేశంలో ఉన్నామా అనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది.
3. చర్చ్ ఆఫ్ అవర్ లేడీ ఆఫ్ ది ఇమ్మాక్యులేట్ కాన్సెప్షన్
పనాజీ మధ్యలో ఉండే ఈ చర్చి గోవాలోనే అత్యంత పాతది.. చాలా ఫేమస్. తెల్లటి రంగులో మెరిసిపోయే ఈ చర్చిని 1541లో నిర్మించారు. ఇక్కడ గోవాలోనే రెండో అతిపెద్ద గంట ఉంటుంది. కొండ పైన ఉండే ఈ చర్చికి వెళ్లడానికి రెండు వైపులా మెట్లు ఉంటాయి. ప్రతి ఏడాది డిసెంబర్లో ఇక్కడ జరిగే ఫెస్టివల్ చూడటానికి టూరిస్ట్లు భారీగా వస్తుంటారు.
4. డోనా పౌలా: ఒక విషాద ప్రేమ గాథకు నిదర్శనం
డోనా పౌలా బీచ్ను 'లవర్స్ ప్యారడైజ్' అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ ఉండే జెట్టీ నుంచి అరేబియా సముద్రం అందాలను చూడటం ఒక మధురమైన అనుభవం. ఈ ప్రదేశానికి ఆ పేరు వెనుక ఒక విషాద లవ్ స్టోరీ ఉంది. అప్పటి వైస్రాయ్ కూతురు డోనా పౌలా, ఒక స్థానికంగా చేపలు పట్టే అతన్ని ప్రేమించింది. కానీ వారి పెళ్లికి తండ్రి ఒప్పుకోకపోవడంతో ఆమె కొండపై నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుందని కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. ఆమె జ్ఞాపకార్థమే దీనికి ఆ పేరు పెట్టారు. ఇక్కడ 'ఇమేజ్ ఆఫ్ ఇండియా' అనే స్టాచ్యూ కూడా మస్తు ఉంటుంది.
5. అంజునా ఫ్లీ మార్కెట్: షాపింగ్ ప్రియులకు పండగే
షాపింగ్ అంటే ఇష్టమా? అయితే అంజునా ఫ్లీ మార్కెట్కు వెళ్లాల్సిందే. దీనిని 'క్వీన్ ఆఫ్ హిప్పీ ఫ్లీ మార్కెట్స్' అంటారు. ఇక్కడ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, స్టైలిష్ బట్టలు, గిఫ్ట్ ఆర్టికల్స్ చాలా తక్కువ ధరకే దొరుకుతాయి. షాపింగ్తో పాటు లైవ్ మ్యూజిక్, బ్యాండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. బీచ్ పక్కనే ఉండే షాక్స్లో అదిరిపోయే సీఫుడ్ తింటూ చిల్ అవ్వొచ్చు.