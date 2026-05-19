Medical Shop: దేశవ్యాప్తంగా మెడికల్ దుకాణాల బంద్.. కారణం ఏంటంటే.?
Medical Shop: బుధవారం (రేపు) దేశంలోని మెజారిటీ మెడికల్ షాపులు మూతపడనున్నాయి. ఆన్లైన్లో జరుగుతున్న ఔషధాల విక్రయాలకు వ్యతిరేకంగా ఫార్మసీ వ్యాపార సంఘాలు ఈ నిరసనకు పిలుపునిచ్చాయి.
ఆన్లైన్ మందుల విక్రయాలపై వ్యాపారుల ఆగ్రహం
ఇటీవలి కాలంలో ఈ-ఫార్మసీలు, పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీలు భారీ డిస్కౌంట్లతో మందులను ఇంటికే పంపించే సేవలను వేగంగా విస్తరించాయి. దీనివల్ల చిన్న స్థాయి మెడికల్ షాపుల వ్యాపారం తీవ్రంగా దెబ్బతింటోందని కెమిస్ట్ సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గ్రామీణ, సెమీ అర్బన్ ప్రాంతాల్లో దశాబ్దాలుగా సేవలందిస్తున్న స్థానిక మెడికల్ షాపులు మూతపడే పరిస్థితి వచ్చిందని వారు చెబుతున్నారు. ఫార్మసీ వ్యాపారుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఆన్లైన్ లో మందుల ధరలపై సరైన నియంత్రణ లేకపోవడం వల్ల మార్కెట్లో అసమాన పోటీ నెలకొంది. తక్కువ ధరల పేరుతో ప్రజలను ఆకర్షిస్తూ చిన్న వ్యాపారులను పూర్తిగా పక్కకు నెట్టేస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు.
కరోనా సమయంలో ఇచ్చిన వెసులుబాటే ఇప్పుడు సమస్యగా..
కరోనా మహమ్మారి సమయంలో ప్రజలకు సులభంగా మందులు అందించేందుకు ప్రభుత్వం ఆన్లైన్ మెడిసిన్ డెలివరీకి కొన్ని తాత్కాలిక అనుమతులు ఇచ్చింది. అయితే ఆ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఇచ్చిన సడలింపులను ఇప్పటికీ కొనసాగించడం వల్ల సమస్యలు పెరిగాయని వ్యాపార సంఘాలు చెబుతున్నాయి. కొన్ని ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లు డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండానే యాంటీబయాటిక్స్, నిద్రమాత్రలు, ఇతర నియంత్రిత మందులను విక్రయిస్తున్నాయని ఆరోపిస్తున్నారు. దీంతో మందుల దుర్వినియోగం పెరిగే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా నకిలీ ఔషధాలు మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం కూడా పెరుగుతోందని సంఘాలు అంటున్నాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంద్ ప్రభావం ఎలా ఉండనుంది?
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలు, జిల్లా కేంద్రాలు, పట్టణాల్లో ఎక్కువ శాతం మెడికల్ షాపులు బంద్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్తో పాటు పలు జిల్లాల్లో ఫార్మసీ దుకాణాలు ఒకరోజు పూర్తిగా మూసివేయాలని సంఘాలు నిర్ణయించాయి. అయితే అత్యవసర పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని కొన్ని ఎంపిక చేసిన మెడికల్ షాపులను మాత్రమే అందుబాటులో ఉంచనున్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా పెద్ద ఆసుపత్రులకు అనుబంధంగా ఉన్న ఇన్హౌస్ ఫార్మసీలు అత్యవసర సేవల కోసం పనిచేసే అవకాశం ఉంది. కొన్ని గ్రామాలు, పట్టణాల్లో కూడా అత్యవసర అవసరాల కోసం ఒకటి లేదా రెండు మెడికల్ షాపులను తెరిచి ఉంచే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
దీర్ఘకాలిక రోగులకు ముందస్తు సూచనలు
షుగర్, బీపీ, గుండె సంబంధిత సమస్యలు, థైరాయిడ్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారు తప్పనిసరిగా ముందుగానే తమ మందులను కొనుగోలు చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బంద్ కారణంగా సాధారణంగా అందుబాటులో ఉండే మెడికల్ షాపులు మూతబడే అవకాశం ఉన్నందున చివరి నిమిషంలో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, రెగ్యులర్ మెడిసిన్పై ఆధారపడే రోగులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితులు రాకుండా ఒకటి లేదా రెండు రోజుల మందులను ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావడమే లక్ష్యం
దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ బంద్ వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశం కేంద్ర ప్రభుత్వ దృష్టిని ఆకర్షించడం అని ఫార్మసీ సంఘాలు చెబుతున్నాయి. ఆన్లైన్ ఔషధాల విక్రయాలపై కఠిన నియంత్రణలు తీసుకురావాలని, ఆఫ్లైన్ మెడికల్ షాపులకు రక్షణ కల్పించాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సాంప్రదాయ ఫార్మసీ వ్యవస్థను కాపాడకపోతే లక్షలాది చిన్న వ్యాపారులు ఉపాధి కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మెడికల్ షాపులు ఒకరోజు పాటు బంద్లో పాల్గొంటున్నాయి.