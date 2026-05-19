ఇదేం దూకుడు సామీ... సినిమాను తలదన్నేలా విజయ్ పాలన. లంచం అడిగితే..
TVK Vijay: తమిళనాడులో కొత్త ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పరిపాలనలో భారీ మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అవినీతిని అరికట్టడంపై సీఎం విజయ్ ప్రభుత్వం దూకుడు చూపిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా తాజాగా తీసుకున్న ఓ నిర్ణయం చర్చనీయాంశమైంది.
లంచం గురించి ఫిర్యాదు చేస్తే లక్ష రూపాయల బహుమతి
ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఎవరైనా లంచం డిమాండ్ చేస్తే, బాధితులు నేరుగా ఫిర్యాదు చేయొచ్చని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. సరైన ఆధారాలతో ఫిర్యాదు చేసి అవినీతిని బయటపెడితే రూ.1 లక్ష నగదు బహుమతి ఇస్తామని తెలిపింది. లంచం మొత్తం చిన్నదైనా, పెద్దదైనా చర్యలు తప్పవని స్పష్టం చేసింది. ఈ ఫిర్యాదుల కోసం ప్రత్యేక టోల్ ఫ్రీ హెల్ప్లైన్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. 24 గంటలూ పనిచేసే ఈ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రజలు భయపడకుండా ఫిర్యాదులు ఇవ్వొచ్చని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ప్రభుత్వ సేవలు పొందడానికి సామాన్యులు లంచాలు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితిని పూర్తిగా తొలగించడమే లక్ష్యమని అధికారులు వెల్లడించారు.
ప్రజలనే అవినీతి వ్యతిరేక బలంగా మార్చే ప్రయత్నం
ఈ కొత్త విధానంలో ముఖ్యమైన అంశం ప్రజల భాగస్వామ్యం. ఇప్పటివరకు అవినీతి నిరోధక శాఖలపై మాత్రమే ఆధారపడిన ప్రభుత్వాలు, ఇప్పుడు సాధారణ ప్రజలను కూడా అవినీతి నిరోధక వ్యవస్థలో భాగం చేస్తున్నాయి. అధికారులపై సమాచారం అందించే వారికి రక్షణ కల్పించడంపై కూడా ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. అధికార కార్యాలయాల్లో పారదర్శకత పెంచేందుకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రజలకు సేవలు వేగంగా అందేలా డిజిటల్ విధానాలను బలోపేతం చేసే పనులు కూడా ప్రారంభమయ్యాయి.
ఎన్నికల హామీల అమలుపై ఫోకస్
ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడంలో ప్రభుత్వం వేగంగా ముందుకెళ్తోంది. రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ప్రత్యేక గుర్తింపు కార్డులు అందించే ప్రణాళికపై కూడా చర్యలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ విధానం ద్వారా ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు నేరుగా అర్హుల వద్దకే చేరేలా ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రజలు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగకుండా సేవలు అందించడమే లక్ష్యంగా కొత్త పరిపాలనా విధానాలను అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. దీనివల్ల మధ్యవర్తులు, అవినీతి అవకాశాలు తగ్గుతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
మాదక ద్రవ్యాలు, అక్రమ మందు పై కఠిన చర్యలు
అవినీతి నియంత్రణతో పాటు రాష్ట్రంలో మాదకద్రవ్యాలు, అక్రమ మందు వ్యాపారంపై కూడా ప్రభుత్వం కఠిన వైఖరి అవలంబిస్తోంది. మాదక ద్రవ్యాల రవాణా, విక్రయాల్లో పాల్గొనే వారిపై కఠిన చట్టాలు అమలు చేస్తామని సీఎం విజయ్ హెచ్చరించినట్లు సమాచారం. అక్రమ కార్యకలాపాలను అరికట్టేందుకు పోలీస్ వ్యవస్థలో కూడా మార్పులు తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. పోలీస్ స్టేషన్లలో ఫిర్యాదు ప్రక్రియ మరింత పారదర్శకంగా ఉండేలా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సీఎం విజయ్ పనితీరుపై చర్చ
సీఎం విజయ్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో చర్చకు దారితీశాయి. ముఖ్యంగా అవినీతి విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదన్న సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని రాజకీయ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. అధికార యంత్రాంగం క్రమశిక్షణతో పనిచేయాలని ప్రభుత్వం సూచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రజలకు పారదర్శక పాలన అందించాలనే లక్ష్యంతో సీఎం విజయ్ వ్యవహరిస్తున్న తీరు ఇప్పుడు తమిళనాడుతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్గా మారింది.