చుట్టూ గజ్జెలతో ఉన్న ఈ కడా స్టైల్ పట్టీలు పాదాలకు కొత్త మెరుపునిస్తాయి. పది తులాల్లో చేయించుకోవచ్చు. డైలీవేర్ కి బాగుంటాయి.
సింపుల్ జాలర్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ పట్టీలు రోజూవారీ వాడకానికి చక్కగా సెట్ అవుతాయి. 8 తులాల్లో చేయించుకోవచ్చు. అన్ని వయసులవారికి బాగుంటాయి.
సన్నటి చైన్, చుట్టూ గజ్జెలతో వచ్చే వెండి పట్టీలు అందమైన శబ్ధాన్ని చేస్తాయి. ప్రత్యేక సందర్భాలకు సూపర్ గా ఉంటాయి. 6 నుంచి 10 తులాల్లో చేయించుకోవచ్చు.
చిన్న చిన్న మువ్వలతో ఉన్న ఈ ట్రెడిషనల్ డిజైన్ పట్టీలు చాలా ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తాయి. రోజువారీ వాడకానికి మంచి ఎంపిక.
సన్నచి చైన్, గజ్జెలతో డిజైన్ చేసిన ఈ హెవీ వెండి పట్టీలు ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ధరించేందుకు చక్కగా ఉంటాయి. పెళ్లిళ్లు, పండగల్లో ఇవి మరింత ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి.
సన్నని చైన్లతో మినిమల్ డిజైన్లో వచ్చే ఈ వెండి పట్టీలు ప్రస్తుతం ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. ఇవి సింపుల్గా ఉన్నా స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
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