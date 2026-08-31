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- Nepal Flash Floods: నేపాల్లో ఘోర ప్రళయం.. 903కు పెరిగిన మృతుల సంఖ్య, 4,200 మందికి పైగా గల్లంతు
Nepal Flash Floods: నేపాల్లో ఘోర ప్రళయం.. 903కు పెరిగిన మృతుల సంఖ్య, 4,200 మందికి పైగా గల్లంతు
Nepal Flash Floods: నేపాల్లో సంభవించిన ఘోర వరదల్లో మరణాల సంఖ్య 903కు చేరింది. 4,200 మందికి పైగా గల్లంతవ్వగా, సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఇంకా వరద హెచ్చరికలు కొనసాగుతున్నాయి.
హిమపాతంతో మొదలైన ఊహించని ప్రళయం
నేపాల్-టిబెట్ సరిహద్దు వద్ద ఎత్తైన ప్రాంతంలో హిమపాతం, మంచు కొండచరియలు విరిగిపడటంతో భోటే కోశి నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. సరిహద్దు దాటి విరుచుకుపడిన ఈ మెరుపు వరదలు, బురద నేపాల్లోని పలు జిల్లాలను పూర్తిగా ముంచెత్తాయి. వరదల ధాటికి అనేక గ్రామాలు, రోడ్లు, బ్రిడ్జిలు కొట్టుకుపోయాయి. ఇప్పటివరకు అందిన అధికారిక లెక్కల ప్రకారం మరణించిన వారి సంఖ్య 903కి చేరినట్లు నేపాల్ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ (NDRRMA) ప్రకటించింది. దట్టమైన బురద, రాయి కలిసి ముంచెత్తడంతో సహాయక చర్యలు కష్టంగా మారాయి.
4,200 మందికి పైగా గల్లంతు, భారీగా దెబ్బతిన్న జిల్లాలు
ఈ ప్రకృతి విపత్తులో ఇప్పటివరకు 4,247 మంది గల్లంతైనట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అందులో 3,655 మంది నేపాల్ పౌరులు ఉండగా, 592 మంది విదేశీయులు ఉన్నారు. అలాగే 85 మందికి పైగా భద్రతా సిబ్బంది కూడా వరదల్లో గల్లంతయ్యారు.
వివిధ జిల్లాల్లో నమోదైన మరణాల వివరాలు:
• చిత్వాన్: 272
• నవల్ పరాసి (ఈస్ట్): 207
• నవల్ పరాసి (వెస్ట్): 151
• నువాకోట్: 95
• గోర్ఖా: 62
• ధాడింగ్: 55
• తనహున్: 37
• రసువా: 24
ఇప్పటివరకు దాదాపు 10,451 మందిని రెస్క్యూ టీమ్లు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాయి.
తెలుగు యాత్రికులు క్షేమం.. ఇంకా 14 మంది ఆచూకీ లభ్యం కాలేదు
ఈ ఘోర వరదల్లో పలువురు భారతీయ యాత్రికులు కూడా చిక్కుకున్నారు. అయితే, టిబెట్ నుంచి కాట్మండు చేరుకోవడానికి ప్రయత్నించిన 20 మంది తెలుగు యాత్రికులు సురక్షితంగా కాట్మండు చేరుకున్నారని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అలాగే, ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన మరో 14 మంది యాత్రికుల ఆచూకీ ఇంకా దొరకలేదని, వారి కోసం రెస్క్యూ టీమ్లు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నాయని ఏపీ ప్రభుత్వం తెలిపింది.
హైడ్రో పవర్ టన్నెల్లో చిక్కుకున్న వందలాది కార్మికులు
వరదల వల్ల సుమారు 933 మంది హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ కార్మికులు టన్నెళ్లలో చిక్కుకుపోయినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రసువా జిల్లాలోని త్రిశూలి-3A, చిలిమ్ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్టుల టన్నెళ్లలో కార్మికులు చిక్కుకున్నారు. భారత స్పెషల్ టన్నెల్ రెస్క్యూ టీమ్లు, విదేశీ నిపుణులు, నేపాల్ సైన్యం వీరిని రక్షించడానికి తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి. టన్నెల్లోకి ఎయిర్ పైపులు పంపి, డ్రిల్లింగ్ యంత్రాల సహాయంతో ప్రవేశ మార్గాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
భారీ స్థాయిలో రెస్క్యూ ఆపరేషన్
నేపాల్ విపత్తు తీవ్రత దృష్ట్యా దాదాపు 20,000 మంది భద్రతా సిబ్బంది, 14 మిలిటరీ హెలికాప్టర్లు రంగంలోకి దిగాయి. బాధితులకు తక్షణ వైద్యాన్ని అందించడానికి 6 స్పెషల్ సర్జికల్ టీమ్లు పనిచేస్తున్నాయి. వరదల వల్ల 40 కి పైగా సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జిలు, 25 మైళ్ల రోడ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. మరోవైపు, సోషల్ మీడియాలో ఏఐ క్రియేట్ చేసిన నకిలీ వీడియోలు, భయాందోళనలు రేకెత్తించే ప్రచారాలను అడ్డుకునేందుకు నేపాల్ ప్రెస్ కౌన్సిల్ కఠిన చర్యలు చేపట్టింది.