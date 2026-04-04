Snack Tourism : ఈ స్నాక్ టూరిజం ఏమిటి..?
ట్రావెల్లో ఇప్పుడు 'స్నాక్ టూరిజం' అనే కొత్త ట్రెండ్ నడుస్తోంది. జపాన్ నుంచి యూకే వరకు, టూరిస్టులు ఇప్పుడు అక్కడి సూపర్ మార్కెట్లకు వెళ్లి స్థానికులు రోజూ తినే ప్యాకేజ్డ్ స్నాక్స్ను టేస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారో తెలుసా..?
ఇదో రకం ట్రావెలింగ్..
ట్రావెల్ అంటే ఇప్పుడు ఫేమస్ ప్రదేశాలు చూడటం, పెద్ద రెస్టారెంట్లలో తినడం మాత్రమే కాదు. 'స్నాక్ టూరిజం' అనే కొత్త ట్రెండ్ ప్రపంచాన్ని చుట్టేస్తోంది. టూరిస్టులు ఇప్పుడు సూపర్ మార్కెట్లు, కన్వీనియన్స్ స్టోర్లకు వెళ్లి, అక్కడి స్థానికులు రోజూ ఏం తింటారో తెలుసుకుంటున్నారు. రెడీ-టు-ఈట్ మీల్స్ నుంచి ప్యాకేజ్డ్ స్నాక్స్ వరకు, ఈ సూపర్ మార్కెట్లే ఆ దేశపు అసలైన ఫుడ్ కల్చర్ను చూపిస్తున్నాయి.
Japan – Convenience Meets Creativity
జపాన్లోని కన్వీనియన్స్ స్టోర్ల కల్చర్ వేరే లెవెల్. 7-ఎలెవెన్, లాసన్ లాంటి స్టోర్లు వాటి హై-క్వాలిటీ రెడీ మీల్స్, యూనిక్ స్నాక్స్కు చాలా ఫేమస్.
**ఏం ట్రై చేయాలి:** ఒనిగిరి, మచా డెజర్ట్స్, సీజనల్ కిట్క్యాట్స్.
South Korea – Trendy and Viral Snacks
సౌత్ కొరియా సూపర్ మార్కెట్లు రంగురంగుల, కొత్తరకం స్నాక్స్కు పెట్టింది పేరు. CU, GS25 లాంటి చెయిన్ స్టోర్లు వైరల్ ఫుడ్ ట్రెండ్స్కు హాట్స్పాట్లుగా మారాయి.
**ఏం ట్రై చేయాలి:** హనీ బటర్ చిప్స్, ఇన్స్టంట్ రామెన్, బనానా మిల్క్.
United States – Global Variety Under One Roof
అమెరికాలోని సూపర్ మార్కెట్లు రకరకాల కల్చర్లు, ఫుడ్ ప్రిఫరెన్స్లను చూపిస్తాయి. ట్రేడర్ జోస్, హోల్ ఫుడ్స్ మార్కెట్ లాంటి స్టోర్లలో ఆర్గానిక్ స్నాక్స్ నుంచి టేస్టీ ట్రీట్స్ వరకు అన్నీ దొరుకుతాయి.
**ఏం ట్రై చేయాలి:** గౌర్మెట్ కుకీస్, ఫ్లేవర్డ్ నట్స్, ప్రోటీన్ స్నాక్స్, చిప్స్, క్రాకర్స్.
United Kingdom – Classic Meets Modern
యునైటెడ్ కింగ్డమ్లోని సూపర్ మార్కెట్లు సంప్రదాయ రుచులను, ఆధునిక కన్వీనియన్స్ ఫుడ్స్ను కలిపి అందిస్తాయి. టెక్సో, మార్క్స్ & స్పెన్సర్ లాంటివి టూరిస్టులకు పాపులర్ స్టాప్స్.
**ఏం ట్రై చేయాలి:** షార్ట్బ్రెడ్, క్రిస్ప్స్, మీల్ డీల్ స్నాక్స్, ప్రాన్ కాక్టెయిల్ క్రిస్ప్స్, స్కాంపీ ఫ్రైస్, ఫ్రాజిల్స్, ట్విగ్లెట్స్.
Thailand – Bold Flavours and Unique Finds
థాయ్లాండ్లో ఘాటైన, ప్రత్యేకమైన రుచులతో కూడిన ప్యాకేజ్డ్ స్నాక్స్ చాలా దొరుకుతాయి. బిగ్ సి, లోటస్'స్ లాంటి చెయిన్ స్టోర్లు ఆ దేశ ఫుడ్ కల్చర్ను ప్రతిబింబించే ఎన్నో ఆప్షన్స్తో నిండి ఉంటాయి.
**ఏం ట్రై చేయాలి:** స్పైసీ చిప్స్, డ్రైడ్ ఫ్రూట్స్, కొబ్బరి స్నాక్స్.
Why It Matters?
సూపర్ మార్కెట్ స్నాక్ టూరిజం చాలా చవకైనది, సులభమైనది. ఇది టూరిస్టులకు అక్కడి డైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ల కన్నా, రోజూవారీ ఫుడ్ కల్చర్ను దగ్గరగా చూపిస్తుంది. అంతేకాదు, లోకల్ ఫేవరెట్ స్నాక్స్ను కొని, జ్ఞాపికగా ఇంటికి తీసుకెళ్లడం కూడా సులభం. నెక్స్ట్ టైమ్ మీరు టూర్కు వెళ్లినప్పుడు, ఓ సూపర్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టండి. బహుశా మీరు ఆ ప్రదేశం గురించి వేరే ఎక్కడా తెలుసుకోలేని విషయాలు ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు.