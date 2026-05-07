World Longest Train : బాబోయ్.. 7 కిలోమీటర్ల పొడవున్న రైలా? ఒకసారి చూస్తే దిమ్మతిరగాల్సిందే!
World Longest Train : 7.3 కిలోమీటర్ల పొడవు, 682 కోచ్లు, 8 ఇంజన్లు.. ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ఈ భారీ రైలు ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైనదిగా రికార్డు సృష్టించింది. దీని విశేషాలు మీకోసం.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన రైలు ఎక్కడ ఉందో తెలుసా?
భారతీయ రైల్వేలు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నెట్వర్క్లలో ఒకటిగా పేరుగాంచాయి. మన దేశంలో కిలోమీటరు కంటే పొడవైన సరుకు రవాణా రైళ్లను చూసి మనం ఆశ్చర్యపోతుంటాం. కానీ, మీరు ఎప్పుడైనా 7 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ పొడవున్న రైలు గురించి విన్నారా? అవును, మీరు చదివింది నిజమే! ఒకే రైలు, ఏకంగా 7.3 కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంటుంది. దీనిని లాగడానికి ఏకంగా 8 శక్తివంతమైన ఇంజన్లు అవసరమవుతాయి. ఇంతటి భారీ రైలు ఏ దేశంలో నడుస్తోంది? భారత్, అమెరికా లేదా చైనాలో అనుకుంటే మీరు పప్పులో కాలేసినట్లే!
ఆస్ట్రేలియా సృష్టించిన అద్భుతం
ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన ఈ రైలు ఆస్ట్రేలియా ఖండంలో నడుస్తోంది. మైనింగ్ రంగంలో ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచిన BHP అనే కంపెనీ ఈ భారీ రైలును నడుపుతోంది. దీని మొత్తం పొడవు దాదాపు 7.3 కిలోమీటర్లు (7,353 మీటర్లు). సాధారణంగా మనం చూసే ప్యాసింజర్ రైళ్లు లేదా గూడ్స్ రైళ్లతో పోలిస్తే ఇది కొన్ని రెట్లు పెద్దది. దీని భారీ కాయం, సామర్థ్యం కారణంగా ఇది గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డుల్లో కూడా చోటు సంపాదించుకుంది.
682 కోచ్లు.. 8 ఇంజన్లు
ఈ రైలు పరిమాణం చూస్తే ఎవరైనా షాక్ అవ్వాల్సిందే. ఈ రైలులో మొత్తం 682 కోచ్లు ఉంటాయి. ఇన్ని వందల కోచ్లను లాగడం ఒక ఇంజన్ వల్ల అయ్యే పని కాదు. అందుకే, దీనికి అత్యంత శక్తివంతమైన 8 లోకోమోటివ్ ఇంజన్లను ఉపయోగిస్తారు. ఈ ఎనిమిది ఇంజన్లు కలిసి రైలును కదిలిస్తాయి. ఇంత పెద్ద రైలు ఒకేసారి ప్రయాణించడం వల్ల భారీ మొత్తంలో సరుకును తక్కువ ఖర్చుతో, తక్కువ సమయంలో గమ్యస్థానానికి చేరవేయడం సాధ్యమవుతోంది.
ఇనుప ఖనిజం రవాణా కోసమే ఈ కష్టం
ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న ఈ రైలును ప్రధానంగా ఇనుప ఖనిజాన్ని సుదూర ప్రాంతాలకు చేరవేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. మైనింగ్ కేంద్రాల నుండి ఓడరేవులకు ఈ ఖనిజాన్ని తరలించడంలో ఈ రైలు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ఇంత పొడవైన రైలును నడపడం మామూలు విషయం కాదు. దీని భారీ బరువు, పొడవు కారణంగా రైలును కంట్రోల్ చేయడం లోకో పైలట్లకు సవాలుతో కూడుకున్న పని. మలుపులు తిరిగేటప్పుడు, బ్రేకులు వేసేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
నడిచి వెళ్లాలంటే గంటల సమయం
ఈ రైలు ఎంత పెద్దదో అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పుకోవాలి. ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఈ రైలు మొదలు నుండి చివరి వరకు నడిచి వెళ్లాలని అనుకుంటే, అతనికి కొన్ని గంటల సమయం పడుతుంది. 7.3 కిలోమీటర్ల దూరం అంటే అది తక్కువ విషయం కాదు! ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన, అత్యంత బరువైన రైలుగా ఇది గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డును తన పేరిట ఉంచుకుంది.
ప్రపంచంలోనే నంబర్ వన్
ఇలాంటి భారీ ప్రయోగాలు సాధారణంగా రవాణా ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి కంపెనీలు చేస్తుంటాయి. BHP కంపెనీ చేపట్టిన ఈ సాహసోపేతమైన చర్య రైల్వే చరిత్రలోనే ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోయింది. ఒకే రైలులో 682 బోగీలను అమర్చి, విజయవంతంగా నడపడం ద్వారా ఆస్ట్రేలియా ఇంజనీరింగ్ అద్భుతాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పింది.