విదేశీ టూర్ అనగానే లక్షలు ఖర్చవుతాయనుకుంటారు. కానీ చాలా తక్కువ బడ్జెట్తోనే ఓ దేశం చుట్టేసి రావచ్చు. భారత్ నుంచి 9 గంటల్లోనే అక్కడికి వెళ్లిపోవచ్చు. అక్కడ మన డబ్బుకు ఎంత విలువుందో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు.
బడ్జెట్ ప్రెండ్లీ ఫారెన్ టూర్...
తక్కువ ఖర్చుతో లగ్జరీస్..
2025-2026 లెక్కల ప్రకారం… లావోస్ టూరిస్టులకు చాలా తక్కువ ఖర్చుతో లగ్జరీ అనుభవాన్ని అందిస్తోంది. ఇక్కడ వసతి, ఆహారం, రవాణా ఖర్చులు మన ఇండియా కంటే కూడా తక్కువంటే నమ్మండి.
రూపాయికి అక్కడ విలువెక్కువ...
లావోస్ కరెన్సీని 'లావో కిప్' (Lao Kip) అంటారు. మన రూపాయి విలువతో పోలిస్తే ఇది చాలా తక్కువ. మన దేశానికి చెందిన ₹4-5 ఇస్తే, అక్కడ 1000 కిప్లు వస్తాయి. అంటే మీ జేబులో కొన్ని వేల రూపాయలుంటే చాలు, అక్కడ మీరు లక్షాధికారిలా ఖర్చు చేయొచ్చు. అందుకే భారతీయులు అక్కడికి వెళ్తే లక్షాధికారుల్లా బతికేయొచ్చు.
ఇవీ లావోస్ లో టూరిస్ట్ ఖర్చులు...
ఇటీవల ఓ ట్రావెల్ వ్లాగర్ చెప్పిన వివరాల ప్రకారం లావోస్లో అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి..
జలపాతం సందర్శన: : ₹200.
జిప్లైనింగ్ ; ₹1,000.
పారామోటరింగ్ : ₹3,000.
హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ రైడ్ : ₹5,000.
వాహనం అద్దె : రోజుకు కేవలం ₹300కే స్కూటర్ దొరుకుతుంది.
రైలు ప్రయాణం : దేశమంతా తిరగడానికి ₹1,000 చాలు.
లావోస్ ఎలా వెళ్లాలి..?
చైనా సరిహద్దు దేశం..
భౌగోళికంగా ఇది చైనా, వియత్నాం, కంబోడియా, థాయ్లాండ్, మయన్మార్ దేశాల మధ్య ఉన్న భూపరివేష్టిత దేశం (Landlocked country). ప్రసిద్ధ మెకాంగ్ నది ఈ దేశానికి జీవనాడిలాంటిది.
లావోస్ సంస్కృతి
ఇక్కడి ప్రజల్లో ఎక్కువమంది బౌద్ధమతాన్ని పాటిస్తారు. అందమైన బౌద్ధ దేవాలయాలు, పచ్చని పర్వతాలు, అద్భుతమైన జలపాతాలు ఇక్కడి ప్రధాన ఆకర్షణలు.
చరిత్ర : ఈ దేశం 1893 నుంచి 1953 వరకు ఫ్రెంచ్ కాలనీగా ఉండేది. ఆ ప్రభావం ఇప్పటికీ ఇక్కడి కట్టడాల్లో కనిపిస్తుంది.