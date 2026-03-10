Laos Travel: మీరు ఎంత పేదవాళ్లు అయినా... ఇక్కడికి వెళితే కోటీశ్వరులు అవుతారు
Laos Travel: విదేశీ యాత్ర అనగానే లక్షలు ఖర్చవుతాయనుకుంటారు. కానీ, ఆ రోజులు పోయాయి. ఇండియా నుంచి కేవలం 9 గంటల్లో చేరుకోగల ఈ దేశంలో చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో రాయల్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అసలు ఈ దేశం ప్రత్యేకతలేంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
అందుబాటులో ఉన్న ధర
బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ
దీని విలువ తక్కువ
లావోస్ కరెన్సీని 'లావో కిప్' (Lao Kip) అంటారు. మన భారత రూపాయితో పోలిస్తే దీని విలువ చాలా తక్కువ. మన దేశానికి చెందిన ₹4 నుంచి రూ.5 ఇస్తే, అక్కడ 1000 కిప్లు వస్తాయి. అంటే, మీ జేబులో కొన్ని వేల రూపాయలున్నా అక్కడ మీరు లక్షాధికారిలా ఖర్చు చేయొచ్చు. అందుకే భారతీయులు అక్కడికి వెళ్తే లక్షాధికారుల్లా బతకొచ్చు!
ప్రయాణ ఖర్చు ఎంత?
ఇటీవల ఓ ట్రావెల్ వ్లాగర్ షేర్ చేసిన సమాచారం ప్రకారం, లావోస్లో అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి.. జలపాతం సందర్శనకు- ₹200. జిప్లైనింగ్-₹1,000. పారామోటరింగ్-₹3,000. హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ రైడ్:-₹5,000. వాహనం అద్దె-రోజుకు కేవలం ₹300కే స్కూటర్ అద్దెకు దొరుకుతుంది. రైలు ప్రయాణం-ంొంొదేశమంతా తిరగడానికి ₹1,000 చాలు.
భారత్ నుంచి ఎంత దూరం
లావోస్ ప్రత్యేకతలు
ఇది చైనా, వియత్నాం, కంబోడియా, థాయ్లాండ్, మయన్మార్ దేశాల మధ్య ఉన్న భూపరివేష్టిత (Landlocked) దేశం. ప్రసిద్ధ మెకాంగ్ నది ఈ దేశానికి జీవనాడిలాంటిది.
బౌద్ధమతాన్ని అనుసరిస్తారు
ఇక్కడి ప్రజలు ఎక్కువమంది బౌద్ధమతాన్ని పాటిస్తారు. అందమైన బౌద్ధ దేవాలయాలు, పచ్చని పర్వతాలు, అద్భుతమైన జలపాతాలు ఇక్కడి ప్రధాన ఆకర్షణలు. ఈ దేశం 1893 నుంచి 1953 వరకు ఫ్రెంచ్ కాలనీగా ఉండేది. ఆ ప్రభావం ఇప్పటికీ అక్కడి ఆర్కిటెక్చర్లో కనిపిస్తుంది.