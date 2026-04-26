War: ఇరాన్ అమెరికా యుద్ధంలో.. ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఎక్కువ ఖర్చు చేశారో తెలుసా.?
War: దాదాపు 3 నెలలుగా సాగుతోన్న అమెరికా, ఇరాన్ యుద్ధానికి బ్రేక్ పడింది. ప్రస్తుతం ఇరు దేశాల మధ్య చర్చలు సాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ యుద్ధంలో భారీగా డబ్బు, ఆయుధాలు వినియోగం అవుతున్నాయి. దీంతో ఎవరు ఎంత ఖర్చు చేశారు అన్నదానిపై చర్చ మొదలైంది.
అమెరికా ఎంత ఖర్చు చేసింది.?
అమెరికా ఈ యుద్ధంలో ఇప్పటివరకు 30 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఖర్చు చేసినట్లు అంచనాలు చెబుతున్నాయి. రోజుకు సుమారు 890 మిలియన్ నుంచి 2 బిలియన్ డాలర్ల వరకు ఖర్చు అవుతోంది. యుద్ధం ప్రారంభమైన తొలి 6 రోజుల్లోనే 11–12 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు అయ్యాయి. ఈ ఖర్చులో నేవీ ఆపరేషన్స్, ఎయిర్ స్ట్రైక్స్, ఇంటెలిజెన్స్ వంటి అంశాలు ఉన్నాయి.
మిస్సైళ్లు, ఆయుధాలపై భారీ వ్యయం
అమెరికా ఖర్చులో పెద్ద భాగం ఆయుధాలపైనే వెళ్తోంది. ఒక్క టోమాహాక్ మిస్సైల్ ధర సుమారు 3.5 మిలియన్ డాలర్లు. వేల సంఖ్యలో మిస్సైళ్లు వినియోగం అవుతుండటంతో ఖర్చు భారీగా పెరుగుతోంది. అదే సమయంలో వాడిన ఆయుధాలను మళ్లీ నిల్వ చేయడానికి కూడా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అవసరం అవుతోంది.
ఇరాన్ పరిస్థితి ఏంటి.?
ఇరాన్ ఖర్చులపై స్పష్టమైన లెక్కలు బయటకు రాలేదు. కానీ యుద్ధ చర్యల ద్వారా పెద్ద నష్టం జరిగిందని తెలుస్తోంది. ఇరాన్ ఇప్పటివరకు సుమారు 2500 డ్రోన్లు, మిస్సైళ్లు ప్రయోగించింది. ఈ క్రమంలో వారి ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్, కీలక మిలిటరీ సదుపాయాలు దెబ్బతిన్నాయి. అంటే డబ్బు లెక్కల కంటే ఆస్తి నష్టం ఎక్కువగా ఉంది.
ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం
ఈ యుద్ధం రెండు దేశాలకు మాత్రమే కాదు, ప్రపంచానికి కూడా ప్రభావం చూపుతోంది. అమెరికా భారీ ఖర్చులు పెరగడం వల్ల ఆర్థిక లోటు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇరాన్ నష్టాలు ప్రాంతీయ భద్రతపై ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. ఈ యుద్ధం కొనసాగితే ప్రపంచ ఆర్థిక స్థిరత్వంపై కూడా ప్రభావం మరింత పెరగవచ్చు.