Garikapati Controversy: గరికపాటి గుడ్డు వివాదం.. అసలు పిల్లలకు ఎగ్ ఎందుకు అవసరం?
ప్రముఖ ప్రవచనకర్త గరికపాటి నరసింహరావు బడి పిల్లలు, గుడ్డుపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఎంత దుమారం రేపుతున్నాయో మనం చూస్తునే ఉన్నాం. ఇంతకీ పిల్లలకు నిజంగా గుడ్డు అవసరమేనా? వారి ఎదుగుదలకు గుడ్డు ఏ విధంగా సహాయపడుతుందో ఇక్కడ చూద్దాం.
పిల్లల ఎదుగుదలకు గుడ్డు అవసరమా?
అయితే పిల్లలకు నిజంగా గుడ్డు అవసరం లేదా? అసలు గుడ్డు పిల్లల ఎదుగుదలకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? ఒకవేళ వారికి రోజుకో గుడ్డు అందించకపోతే ఏమవుతుంది? వంటి విషయాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
6 గ్రాముల ప్రోటీన్
ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం పిల్లల ఆరోగ్యానికి గుడ్డు చాలా ముఖ్యం. గుడ్డు ఎందుకు అంత పవర్ఫుల్ ఫుడ్ అనేది చాలామందికి పూర్తిగా తెలియదు. పిల్లల ఎదుగుదల, మెదడు అభివృద్ధి, శరీర శక్తి వంటి వాటికి గుడ్డు ఒక పూర్తి ఆహారంగా పనిచేస్తుంది. గుడ్డు ప్రోటీన్కి అద్భుతమైన సోర్స్. పిల్లల శరీరం వేగంగా పెరుగుతున్న సమయంలో ప్రోటీన్ చాలా అవసరం. గుడ్డులో ఉండే హై-క్వాలిటీ ప్రోటీన్ కండరాల నిర్మాణానికి, టిష్యూ రిపేర్కు సహాయపడుతుంది. ఒక గుడ్డు దాదాపు 6 గ్రాముల ప్రోటీన్ని ఇస్తుంది. ఇది చిన్నపిల్లల డైలీ అవసరాల్లో ముఖ్యమైన భాగాన్ని పూర్తిచేస్తుంది.
మెదడు అభివృద్ధికి..
అంతేకాదు గుడ్డులో చోలిన్ అనే న్యూట్రియెంట్ ఉంటుంది. ఇది మెదడు అభివృద్ధికి చాలా ముఖ్యం. పిల్లలు చదువులో బాగా రాణించాలంటే, వారి మెమరీ పవర్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే చోలిన్ చాలా అవసరం. అందుకే గుడ్డు తినే పిల్లల్లో ఏకాగ్రత, నేర్చుకునే సామర్థ్యం మెరుగ్గా ఉంటుందని కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
ముఖ్యమైన విటమిన్లు
గుడ్డులో విటమిన్ A, D, E, B12 లాంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు ఉంటాయి. విటమిన్ D ఎముకల బలానికి అవసరం. పిల్లలలో బలహీనమైన ఎముకలు, రికెట్స్ లాంటి సమస్యలు రాకుండా ఉండటానికి గుడ్డు సహాయపడుతుంది. అలాగే విటమిన్ A కళ్ల ఆరోగ్యానికి మంచిది. స్క్రీన్ టైమ్ ఎక్కువగా ఉన్న ఈ కాలంలో ఇది చాలా ఉపయోగకరం.
రక్తహీనత దూరం
గుడ్డులో ఉండే ఐరన్ కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. పిల్లల్లో అనీమియా (రక్తహీనత) చాలా కామన్ సమస్య. గుడ్డు తినడం వల్ల హీమోగ్లోబిన్ స్థాయి మెరుగుపడుతుంది. దీంతో పిల్లలు యాక్టివ్గా ఉంటారు. చిన్నపిల్లలకు రోజుకు ఒక గుడ్డు సేఫ్గా ఇవ్వచ్చు. ఇది వాళ్లకు అవసరమైన ఎనర్జీని ఇస్తుంది.
పూర్తి పోషణ కోసం..
గుడ్డు అందరికీ అందుబాటులో ఉండే ఆహారం. ఎక్కువ ఖర్చు చేయకుండా మంచి పోషకాలు ఇవ్వగలిగే ఫుడ్. పాలు, పండ్లు, కూరగాయలతో పాటు గుడ్డును డైలీ డైట్లో చేర్చితే పిల్లలకు పూర్తి పోషణ లభిస్తుంది. పిల్లలు గుడ్డు తినడానికి ఆసక్తి చూపకపోతే ఆమ్లెట్, బాయిల్డ్ ఎగ్, ఎగ్ భుర్జీ, ఎగ్ దోస, ఎగ్ రైస్ లాంటివి చేసి ఇస్తే వాళ్లు ఇష్టంగా తింటారు.
అయితే గుడ్డును ఎప్పుడూ బాగా ఉడికించి ఇవ్వాలి. పచ్చి గుడ్డు లేదా సగం ఉడికిన గుడ్లు పిల్లలకు ఇవ్వడం మంచిది కాదు. అలాగే, ఎవరికైనా ఎగ్ అలెర్జీ ఉంటే డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలి. మొత్తంగా చెప్పాలంటే గుడ్డు పిల్లల ఆరోగ్యానికి ఒక సూపర్ ఫుడ్. ఇది చిన్నదైనా, అందించే లాభాలు చాలా పెద్దవి.