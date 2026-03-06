Beer: బీర్ తాగితే మనిషి చనిపోతాడా.? ఒకేసారి ఎంత తాగితే ఇలా జరుగుతుందో తెలుసా.
Beer: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువగా తాగే ఆల్కహాల్ పానీయాల్లో బీర్ ఒకటి. చాలా మంది బీర్ను లైట్ డ్రింక్గా భావిస్తారు. బీర్ కూడా ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక మోతాదుకు మించి తీసుకుంటే మనిషి మరణించే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.
బీర్ ఎక్కువగా తాగితే ఎందుకు ప్రమాదం?
ప్రతీ దానికి ఒక లిమిట్ ఉన్నట్లే మనం తాగే ఆల్కహాల్కు కూడా లిమిట్ ఉంటుంది. అయితే కొందరు తమ శరీరానికి కూడా ఒక పరిమితి ఉంటుందని మరిచిపోతారు. ఒకేసారి చాలా బీర్ తాగితే రక్తంలో ఆల్కహాల్ శాతం ఒక్కసారిగా పెరుగుతుంది. ఇది శరీరంపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతుంది. ఆల్కహాల్ తాగితే ఎప్పుడూ ఒకే పరిమాణంలో ప్రమాదం జరుగుతుందని చెప్పలేం. ప్రతి వ్యక్తి శరీర నిర్మాణం, బరువు, ఆరోగ్య పరిస్థితి ఆధారంగా ప్రభావం మారుతుంది. అయినప్పటికీ కొన్ని స్థాయిలు దాటితే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
శరీరం ఆల్కహాల్ను ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుంది?
మన శరీరం ఒక నిర్దిష్ట వేగంతోనే ఆల్కహాల్ను జీర్ణం చేయగలదు. సాధారణంగా లివర్ ఒక గంటలో ఒక స్టాండర్డ్ డ్రింక్ (బీర్ అయితే 350 ఎమ్ఎల్) మాత్రమే ప్రాసెస్ చేయగలదు. ఎవరైనా తక్కువ సమయంలో వరుసగా ఎక్కువ బీర్ తాగితే రక్తంలో ఆల్కహాల్ శాతం వేగంగా పెరుగుతుంది. దీనిని బ్లడ్ ఆల్కహాల్ కన్సన్ట్రేషన్ (BAC) అంటారు. BAC 0.08 శాతం వరకు చేరితే చాలా దేశాల్లో వ్యక్తి మత్తులో ఉన్నట్లు భావిస్తారు. BAC 0.40 శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అయితే పరిస్థితి చాలా ప్రమాదకరం. ఈ స్థాయిలో కోమా రావడం లేదా ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది.
ఒక స్టాండర్డ్ డ్రింక్ అంటే ఎంత?
సాధారణంగా ఒక స్టాండర్డ్ డ్రింక్లో సుమారు 14 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన ఆల్కహాల్ ఉంటుంది. ఇది దాదాపు 350 మిల్లీలీటర్ల (12 ఔన్స్) 5% ఆల్కహాల్ ఉన్న బీర్, 150 మిల్లీలీటర్ల వైన్, 45 మిల్లీలీటర్ల హార్డ్ డ్రింక్తో సమానం. ఒక స్టాండర్డ్ డ్రింక్ తాగితే BAC సుమారు 0.02 శాతం వరకు పెరుగుతుంది. అంటే కొన్ని డ్రింక్స్ తాగినప్పుడే వ్యక్తి మత్తులోకి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎంత బీర్ తాగితే ప్రాణాపాయం?
సగటు లెక్కల ప్రకారం ఒక వ్యక్తి BAC 0.40 శాతం వరకు చేరాలంటే దాదాపు 25 స్టాండర్డ్ డ్రింక్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అయితే ఇది ప్రతి ఒక్కరికి ఒకేలా ఉండదు. వ్యక్తి బరువు, వయసు, ఆరోగ్యం, తాగే వేగం వంటి అంశాలు దీనిపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే గ్లాస్లో పోసే బీర్ చాలా సందర్భాల్లో స్టాండర్డ్ పరిమాణం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొన్ని బీర్లలో ఆల్కహాల్ శాతం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల ప్రమాదం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
ఆల్కహాల్ ఓవర్డోస్ లక్షణాలు ఏంటి?
ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తాగినప్పుడు కొన్ని ప్రమాద సూచనలు కనిపిస్తాయి. వాటిని వెంటనే గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. వరుసగా వాంతులు రావడం, చర్మం పసుపు లేదా నీలం రంగులో కనిపించడం, గుండె స్పందన నెమ్మదిగా ఉండటం, శరీర ఉష్ణోగ్రత తగ్గడం, శ్వాస చాలా నెమ్మదిగా లేదా అసమంగా ఉండటం, గందరగోళం లేదా స్పృహ కోల్పోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే అలర్ట్ అవ్వాలి. మరీ ముఖ్యంగా నిమిషానికి 8 సార్లకంటే తక్కువగా శ్వాస తీసుకుంటే లేదా లేపినా మేలుకోకపోతే వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి.
ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
ఆల్కహాల్ తాగే సమయంలో కొన్ని సాధారణ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు. ఖాళీ కడుపుతో ఆల్కహాల్ తాగకూడదు, ప్రతి డ్రింక్ మధ్యలో నీరు తాగాలి, వేగంగా ఆల్కహాల్ తాగకూడదు. ఒక గంటలో ఒక డ్రింక్ కంటే ఎక్కువ తీసుకోకపోవడం మంచిది. ఇతర మత్తు పదార్థాలతో కలిపి తాగకూడదు. ఖాళీ కడుపుతో ఆల్కహాల్ తాగితే చాలా వేగంగా రక్తంలోకి చేరుతుంది. అందువల్ల తక్కువ పరిమాణంలో కూడా ఎక్కువ మత్తు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మొత్తం మీద బీర్ తేలికైన డ్రింక్ అని భావించి ఎక్కువగా తాగడం ప్రమాదకరం. శరీరానికి ఉన్న పరిమితిని గుర్తుంచుకుని జాగ్రత్తగా ఉండటం ఆరోగ్యానికి మంచిది.