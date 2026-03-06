Telugu

రోజుకో క్యారెట్ తింటే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?

health-life Mar 06 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
Telugu

కంటిచూపు

క్యారెట్‌లో బీటా కెరోటిన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. మన శరీరం దీన్ని విటమిన్ ఎగా మారుస్తుంది. ఇది కంటిచూపును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
Image credits: Social Media
Telugu

ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి రక్షణ

క్యారెట్‌లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సి, పొటాషియం వంటి పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి ఇన్ఫెక్షన్లు, వ్యాధులతో పోరాడటానికి సహాయపడతాయి.

Image credits: Social media
Telugu

చర్మ రక్షణ

క్యారెట్ లోని బీటా కెరోటిన్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ముడతలు, మొటిమలను తగ్గిస్తాయి. సూర్యరశ్మి నుంచి చర్మాన్ని కాపాడతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

బరువు నియంత్రణ

క్యారెట్‌లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. ఫలితంగా అతిగా తినాలనే కోరిక తగ్గుతుంది. 

Image credits: pinterest
Telugu

గుండె ఆరోగ్యం

క్యారెట్‌లో పొటాషియం ఉంటుంది. ఇది రక్తపోటును నియంత్రించడానికి, కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.
Image credits: pexels
Telugu

మలబద్ధకం దూరం

క్యారెట్‌లో ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంతో పాటు మలబద్ధకాన్ని దూరం చేస్తుంది.

Image credits: Getty

Menstrual Health: పీరియడ్స్‌లో మలబద్ధకమా? ఈ టిప్స్ పాటిస్తే సమస్య దూరం

Soaked Almonds: రోజూ గుప్పెడు నానబెట్టిన బాదం తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

Orange Benefits: రోజుకో ఆరెంజ్ తింటే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?

Weight Loss Drinks: ఉదయాన్నే ఈ డ్రింక్స్ తాగితే ఈజీగా బరువు తగ్గొచ్చు!