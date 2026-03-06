Telugu

ఈ అలవాట్లు మీ నిద్రను పాడుచేస్తాయి.. జాగ్రత్త!

health-life Mar 06 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
ఫోన్ వాడకం

పడుకునే ముందు ఫోన్ చూసే అలవాటు ఉందా? వెంటనే మానేయండి. ఇది మీ గాఢ నిద్రకు అడ్డుపడుతుంది.
కాఫీ, టీలు

పడుకోవడానికి ముందు టీ, కాఫీ, ఎనర్జీ డ్రింక్స్ తాగడం అస్సలు మంచిది కాదు. ఇవి తాగితే రాత్రిళ్లు నిద్రపట్టడం చాలా కష్టం.
నిద్ర వేళలు

రోజూ వేర్వేరు సమయాల్లో నిద్ర పోవడం, లేవడం వల్ల స్లీప్ సైకిల్ దెబ్బతింటుంది. ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి పడుకొని, ఒకే సమయానికి లేవడం మంచిది. 

రాత్రి భోజనం

రాత్రిపూట అతిగా తినడం, మసాలాలు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల నిద్రకు ఆటంకం కలుగుతుంది. పడుకోవడానికి కనీసం గంట ముందు భోజనం పూర్తి చేయాలి.
గదిలో వెలుతురు

బెడ్ రూంలో ఎక్కువ వెలుతురు, శబ్దాలు లేదా వేడి ఉన్నా సరిగ్గా నిద్రపట్టదు. గది ప్రశాంతంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.

ఒత్తిడి

అధిక ఒత్తిడి కూడా నిద్రను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఒత్తిడి లేకుండా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

పగటి నిద్ర

మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం వేళల్లో ఎక్కువసేపు నిద్రపోవడం వల్ల రాత్రి నిద్రపట్టడం కష్టమవుతుంది.
