Terrace Walking: టెర్రస్ పై వాకింగ్ చేస్తున్నారా? ఈ విషయాలు కచ్చితంగా తెలుసుకోండి
ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి చాలామంది రోజూ వాకింగ్ చేస్తుంటారు. అయితే సిటీలో ఉండే వాళ్లు ఎక్కువగా ఇంటి టెర్రస్పైన వాక్ చేస్తుంటారు. ఇది సౌకర్యంగా అనిపించినప్పటికీ, మోకాళ్లపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో? డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
టెర్రస్ పై వాకింగ్ మంచిదా? కాదా?
వాకింగ్ ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలు చేస్తుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ప్రతి రోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు వాకింగ్ చేయమని డాక్టర్లు చెబుతుంటారు. అయితే నగరాల్లో నివసించే చాలామంది టెర్రస్పై వాకింగ్ చేస్తుంటారు. ఇలా నడవడం వల్ల మోకాళ్ల సమస్యలు వస్తాయా అనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వయస్సు పెరిగినవారు లేదా ఇప్పటికే కాళ్ల నొప్పితో బాధపడుతున్నవారు ఈ విషయం గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తుంటారు. ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం టెర్రస్ పై సరైన విధంగా నడిస్తే పెద్దగా సమస్యలు రావు. కానీ కొన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అవేంటో చూద్దాం.
ఇలా నడిస్తే ఇబ్బంది తప్పదు..
నిపుణుల ప్రకారం నడక శరీరానికి చాలా ప్రయోజనకరమైన వ్యాయామం. ఇది గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడమే కాకుండా బరువు, రక్తపోటు, మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. కానీ టెర్రస్పై నడిచేటప్పుడు సాధారణంగా స్థలం చిన్నగా ఉండటంతో మనం ఒకే చోట తిరుగుతూ నడవాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల ఒకే విధమైన మలుపులు ఎక్కువగా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ తరహా కదలికలు మోకాళ్ల సంధులపై కొంత ఒత్తిడిని కలిగించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఎక్కువసేపు ఒకే దిశలో తిరుగుతూ నడిస్తే మోకాళ్లలో అసౌకర్యం కలగవచ్చు.
ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం..
అలాగే టెర్రస్ ఉపరితలం చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. ఇలాంటి ఫ్లోర్ పై ఎక్కువసేపు నడిస్తే మోకాళ్లు, మడిమలు, కాళ్ల కండరాలపై ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే మోకాళ్ల నొప్పి, వాతం లేదా కాళ్ల బలహీనత ఉన్నవారు గట్టి నేలపై ఎక్కువసేపు వాకింగ్ చేస్తే నొప్పి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సరైన షూస్ ధరించడం ద్వారా ఈ సమస్యను చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు.
ఎక్కువసేపు నడిస్తే..
వాకింగ్ చేసే విధానం కూడా ముఖ్యమే. చాలామంది ఒకేసారి ఎక్కువసేపు నడవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. శరీరానికి అలవాటు లేకపోయినా ఒక్కసారే ఎక్కువగా నడిస్తే మోకాళ్లపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అందుకే మొదట్లో తక్కువ సమయం నుంచి ప్రారంభించి క్రమంగా సమయాన్ని పెంచుకోవాలి. ఇలా చేస్తే కాళ్ల కండరాలు ఈ వ్యాయామానికి అలవాటు పడతాయి.
దిశలు మార్చడం
టెర్రస్పై వాకింగ్ చేసే వారు ఒకే దిశలో తిరుగుతూ నడవడం కంటే కొంతసేపు ఒక దిశలో, తర్వాత మరో దిశలో నడవడం మంచిది. ఇలా చేయడం వల్ల మోకాళ్లపై పడే ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా వాకింగ్ ప్రారంభించే ముందు చిన్నగా వార్మప్స్ చేయడం మంచిది.
ఈ జాగ్రత్తలతో..
అధిక బరువు ఉన్నవారికి మోకాళ్లపై సహజంగానే ఎక్కువ ఒత్తిడి ఉంటుంది. అలాంటి వారు వాకింగ్ ప్రారంభించే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. కొన్నిసార్లు స్లో వాకింగ్ తో పాటు తేలికపాటి వ్యాయామాలు చేయడం ద్వారా క్రమంగా మోకాళ్ల బలం పెంచుకోవచ్చు. టెర్రస్పై సరైన పద్ధతిలో, సరైన షూస్తో, మితంగా నడిస్తే ఎలాంటి సమస్య ఉండదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.