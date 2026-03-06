- Home
OTT: కొన్ని సినిమాలు ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండానే ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. పెద్దగా స్టార్కాస్ట్ లేకపోయినా కథ బలంగా ఉంటే అలాంటి సినిమాలు గుర్తుండిపోతాయి. అలాంటి ప్రయత్నాల్లో ఒకటి ‘ది బర్త్డే బాయ్’. ఆహాలో స్ట్రీమ్ అవుతోన్న ఈ సినిమా గురించి..
కథలోకి వెళ్లితే…
ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికాకు వెళ్లిన ఐదుగురు స్నేహితులు ఒకే ఇంట్లో కలిసి ఉంటారు. బాలు, అర్జున్, వెంకట్, సాయి, సత్తి అనే ఈ కుర్రాళ్లు చదువుతో పాటు సరదాగా జీవితం గడుపుతుంటారు. ఒక రోజు బాలు పుట్టినరోజు సందర్భంగా పెద్దగా పార్టీ ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆల్కహాల్, సరదా, నవ్వులు… ఇలా వేడుక మామూలుగానే సాగుతుంది. ఆ వేడుకలో భాగంగా బర్త్డే బంప్స్ పేరుతో బాలును కొడుతూ ఆటపట్టిస్తారు.
కానీ ఆ సరదా ఒక్కసారిగా విషాదంగా మారుతుంది. తీవ్ర నొప్పి తట్టుకోలేక బాలు అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోతాడు. ఏం జరిగిందో అర్థం కాక స్నేహితులు భయంతో తల్లడిల్లిపోతారు. అమెరికాలో జరిగిన ఈ సంఘటన వాళ్ల భవిష్యత్తును పూర్తిగా మార్చే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో అర్జున్ అన్నయ్య అయిన లాయర్ భరత్కు ఫోన్ చేస్తారు. అక్కడికి వచ్చిన భరత్ పరిస్థితి చూసి షాక్ అవుతాడు. ఇంతలో బాలు మరణం సహజంగా జరగలేదేమో అనే అనుమానం ఒకరికి కలుగుతుంది. దీంతో కథ మరో మలుపు తిరుగుతుంది. నిజంగా అది ప్రమాదమా? లేక దాని వెనుక ఇంకేదైనా రహస్యమా? అనే ప్రశ్నలతో కథ ముందుకు సాగుతుంది.
కథనం ఎలా నడిపించారు?
సినిమా ప్రారంభం చాలా సహజంగా ఉంటుంది. మొదటి కొన్ని నిమిషాలు యూత్ లైఫ్, ఫ్రెండ్షిప్ వాతావరణాన్ని చూపిస్తూ సాగుతుంది. అయితే బాలు మరణించిన క్షణం నుంచి కథ టోన్ పూర్తిగా మారిపోతుంది. డెడ్ బాడీ చుట్టూ కథను నడిపిస్తూ దర్శకుడు సస్పెన్స్ను కొనసాగించాడు. ప్రతి పాత్ర ఒక్కో విధంగా స్పందించడం, భయం, గందరగోళం, తప్పించుకోవాలనే ఆలోచనలు కథలో ఆసక్తిని పెంచుతాయి. సెకండాఫ్లో కథలో ట్విస్టులు వస్తాయి. నిజానికి ఏమి జరిగింది? అనే విషయం క్రమంగా బయటపడుతుంది. ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ థ్రిల్లింగ్గా అనిపిస్తాయి. కథ చెప్పే విధానం కొత్తగా ఉండటంతో సినిమా చివరి వరకు ఏమవుతుందో తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ఉంటుంది.
నటీనటులు, సాంకేతిక విభాగం
ఈ సినిమాలో ఎక్కువగా కొత్త నటీనటులే కనిపిస్తారు. అయినా కూడా వారి నటన సహజంగా ఉంటుంది. యువకులుగా కనిపించే పాత్రల్లో వారు నిజ జీవితానికి దగ్గరగా నటించారు. భరత్ పాత్రలో రవికృష్ణ తన అనుభవంతో కథకు బలం ఇచ్చాడు. కొన్ని కీలక సన్నివేశాల్లో అతని నటన ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది. రాజీవ్ కనకాల, సమీర్ వంటి పరిచయమైన నటులు తమ పాత్రలను సమర్థంగా పోషించారు. సాంకేతికంగా చూస్తే సినిమాటోగ్రఫీ కథకు సరిపడేలా ఉంది. ఎక్కువ భాగం రాత్రి సన్నివేశాల్లోనే కథ సాగుతుండటంతో విజువల్స్ కథలో టెన్షన్ను పెంచాయి. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా కథలో ఉత్కంఠను నిలబెట్టడంలో సహాయపడింది.
నిజ జీవిత కథ ఆధారంగా
ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమాను నిజ జీవితంలో జరిగిన సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కించారు. ఈ విషయాన్ని దర్శకుడు స్వయంగా ప్రకటించాడు. ఆ ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్లో ఒకరు ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించడం విశేషం. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ సమయంలో కూడా దర్శకుడు తన ముఖాన్ని ప్రపంచానికి చూపించకుండా మాస్క్ ధరించాడు. విస్కీ పేరుతో చెప్పుకున్నా దర్శకుడు ఎవరు అనేది సస్పెన్గానే మిగిలింది.