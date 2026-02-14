Chia Seeds: 11 రోజులపాటు ఖాళీ కడుపుతో చియా సీడ్స్ వాటర్ తాగితే కలిగే 5 లాభాలు ఇవే!
ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే సూపర్ ఫుడ్స్ లో చియా సీడ్స్ ముందు వరుసలో ఉంటాయి. ఇవి చూడటానికి చిన్నగా ఉన్నా, వీటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మాత్రం శక్తిమంతమైనవి. రోజూ ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో చియాసీడ్స్ వాటర్ తాగడం వల్ల కలిగే అద్భుతమైన లాభాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
Chia Seeds Benefits
11 రోజులపాటు ఖాళీ కడుపుతో చియా సీడ్స్ వాటర్ తాగడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చియా సీడ్స్ లో ఫైబర్, ఒమెగా-3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు, ప్రోటీన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, కాల్షియం, మెగ్నీషియం వంటి ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. నిపుణుల ప్రకారం ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో ఒక గ్లాస్ చియా సీడ్స్ వాటర్ తాగితే శరీరానికి వేగంగా శక్తి అందడమే కాకుండా, జీర్ణవ్యవస్థ సక్రమంగా పని చేస్తుంది.
మలబద్ధకం దూరం
చియా సీడ్స్లో ఉండే అధిక ఫైబర్ కడుపులో జెల్లా మారి జీర్ణక్రియను సులభతరం చేస్తుంది. ఇది మలబద్ధకం సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. 11 రోజులపాటు క్రమం తప్పకుండా చియాసీడ్స్ వాటర్ తీసుకుంటే పేగుల పనితీరు క్రమబద్ధమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గట్ హెల్త్ మెరుగుపడితే శరీరంలోని పోషకాలు సరిగ్గా శోషించబడతాయి, తద్వారా అలసట తగ్గి శక్తి పెరుగుతుంది.
బరువు తగ్గడానికి..
చియా సీడ్స్లో ఉండే ఫైబర్ ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా చేస్తుంది. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో ఈ వాటర్ తాగితే రోజంతా ఆకలి నియంత్రణలో ఉంటుంది. చియా సీడ్స్ వాటర్ను సమతుల ఆహారం, వ్యాయామంతో కలిపి తీసుకుంటే బరువు తగ్గడం ఈజీ అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గుండెకు మేలు
చియా సీడ్స్లో సమృద్ధిగా ఉండే ఒమెగా-3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు గుండెకు మేలు చేస్తాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ ను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. 11 రోజులపాటు చియా సీడ్స్ వాటర్ తీసుకోవడం ద్వారా రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది. అయితే ఇప్పటికే గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు డాక్టర్ సలహాతో మాత్రమే వీటిని తీసుకోవడం మంచిది.
షుగర్ లెవెల్స్
చియా సీడ్స్లోని ఫైబర్ కార్బోహైడ్రేట్ల శోషణ వేగాన్ని తగ్గిస్తుంది. దీనివల్ల భోజనం తర్వాత రక్తంలో చక్కెర ఒక్కసారిగా పెరగదు. డయాబెటిస్ ప్రారంభ దశలో ఉన్నవారికి ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే మందులు వాడేవారు మాత్రం డాక్టర్ సలహా లేకుండా వీటిని తీసకోకూడదని సూచిస్తున్నారు.
చర్మ కాంతికి..
చియా సీడ్స్లోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని ఫ్రీ రాడికల్స్ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. దీనివల్ల చర్మం తాజాగా, కాంతివంతంగా కనిపిస్తుంది. అలాగే ప్రోటీన్, ఖనిజాలు శరీరానికి స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో తాగితే రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.
మోతాదు ముఖ్యం..
నిపుణుల ప్రకారం చియా సీడ్స్ను ఎప్పుడూ నానబెట్టి మాత్రమే తీసుకోవాలి. పొడి గింజలను నేరుగా మింగడం ప్రమాదకరం. రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు టేబుల్ స్పూన్లు మించిన మోతాదు తీసుకోకూడదు. థైరాయిడ్, అలెర్జీ లేదా ఇతర దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవారు ముందుగా డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలి.