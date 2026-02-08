Oats benefits: వారంలో రెండుసార్లు ఓట్స్ తిని చూడండి.. మీ శరీరంలో జరిగే మార్పులివే
Oats benefits: ఓట్స్ను ఆహారంలో భాగం చేసుకునే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఇందులోని మంచి గుణాలే దీనికి కారణంగా నిపుణులు చెబుతుంటారు. ఇంతకీ ఓట్స్లో ఉండే పోషకాలు ఏంటి.? రెగ్యులర్గా ఓట్స్ తీసుకుంటే శరీరంలో జరిగే మార్పులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఓట్స్ అంటే..
ఓట్స్ ఒక సంపూర్ణ ధాన్యం. శాస్త్రీయంగా దీనిని Avena sativa అంటారు. ఇవి సహజంగా గ్లూటెన్ లేని ఆహారం. ఎక్కువగా బ్రేక్ఫాస్ట్గా ఓట్మీల్ రూపంలో తీసుకుంటారు. ఓట్మీల్ తయారీ చాలా సులభం. ఓట్స్ను నీరు లేదా పాలలో మరిగిస్తే సరిపోతుంది. స్టీల్ కట్ ఓట్స్, రోల్డ్ ఓట్స్, ఇన్స్టంట్ ఓట్స్ అనే రకాలు ఉన్నాయి. ఇన్స్టంట్ ఓట్స్ త్వరగా ఉడికినా కొంచెం మృదువుగా మారుతాయి.
ఓట్స్లో ఎలాంటి పోషకాలుంటాయి.?
ఓట్స్లో శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు సమతుల్యంగా ఉంటాయి. కార్బోహైడ్రేట్స్తో పాటు మంచి ఫైబర్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా బీటా గ్లూకాన్ అనే ప్రత్యేకమైన ద్రవీభవించే ఫైబర్ ఇందులో అధికంగా ఉంటుంది. ఓట్స్లో మాంగనీస్, మాగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్, ఐరన్, జింక్, విటమిన్ B1, B5 వంటి కీలక పోషకాలు లభిస్తాయి. ప్రోటీన్ పరిమాణం కూడా బాగానే ఉంటుంది. రోజువారీ శక్తికి ఇది మంచి ఆహారంగా చెప్పొచ్చు.
గుండె ఆరోగ్యం, షుగర్ నియంత్రణలో ఓట్స్ పాత్ర
ఓట్స్లో ఉన్న బీటా గ్లూకాన్ ఫైబర్ కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ముఖ్యంగా చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గడం వల్ల గుండె సంబంధిత సమస్యల ముప్పు తగ్గుతుంది. ఇదే ఫైబర్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నెమ్మదిగా పెరిగేలా చేస్తుంది. అందుకే టైప్-2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఓట్స్ మంచిగా పనిచేస్తాయి. ఇన్సులిన్ స్పందన మెరుగవుతుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.
బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి ఓట్మీల్ ఎందుకు మంచిది?
ఓట్మీల్ తిన్న తర్వాత ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయదు. కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. దీనికి కారణం బీటా గ్లూకాన్ ఫైబర్. ఈ ఫైబర్ జీర్ణక్రియను నెమ్మదిగా జరిగేలా చేస్తుంది. ఫలితంగా అవసరం లేని తినుబండారాలు తగ్గుతాయి. క్యాలరీల వినియోగం నియంత్రణలో ఉంటుంది. బరువు తగ్గే ప్రయత్నంలో ఉన్నవారికి ఓట్మీల్ మంచి ఎంపికగా చెప్పొచ్చు.
జీర్ణక్రియ, చర్మ ఆరోగ్యం, పిల్లల ఆరోగ్యానికి ఓట్స్
ఓట్స్ మలబద్ధకం సమస్యను తగ్గించడంలో ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా ఓట్ బ్రాన్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. పెద్దవయసు వారిలో కనిపించే మలబద్ధకం సమస్యకు ఇది సహజ పరిష్కారంగా చెప్పొచ్చు. చర్మ సమస్యలలో కూడా ఓట్స్ ఉపయోగపడతాయి. కొల్లాయిడల్ ఓట్మీల్ను చర్మంపై ఉపయోగిస్తే దురద, ఎగ్జిమా వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. చిన్న వయసులో ఓట్స్ ఆహారంలో చేర్చితే పిల్లల్లో ఆస్థమా ప్రమాదం తగ్గే అవకాశం ఉందని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలను కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల సూచనలు పాటించడమే ఉత్తమం.