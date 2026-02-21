Fennel Seeds: రోజూ ఒక స్పూన్ సోంపు తింటే ఏమౌతుంది?

సోంపు తినడం వల్ల బీపీ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది. దీనిని నీటిలో మరిగించి అయినా తాగొచ్చు. లేదంటే.. డైరెక్ట్ గా అయినా తినొచ్చు.
శరీర కణజాలాల్లో ద్రవాలు ఎక్కువగా చేరి చేతులు, కాళ్లు, పాదాలు, పొట్ట, ముఖం వాపునకు గురవడాన్నే వాటర్ రిటెన్షన్ అంటారు. సోంపు తినడం వల్ల ఈ సమస్యను నివారించవచ్చు.
కడుపు ఉబ్బరం, మలబద్ధకం, ఇతర జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందాలంటే సోంపు తినడం చాలా మంచిది.
బ్రోంకైటిస్, దీర్ఘకాలిక పొడి దగ్గు వంటి సమస్యలను దూరం చేయడంలో సోంపు బాగా పనిచేస్తుంది. దీన్ని నీటిలో మరిగించి తాగొచ్చు లేదా నేరుగా కూడా తినొచ్చు.
తీవ్రమైన నెలసరి నొప్పిని తగ్గించడంలో కూడా సోంపు సహాయపడుతుంది. దీన్ని టీలో వేసుకొని లేదా నీటిలో మరిగించి తాగవచ్చు.
సోంపులో సెలీనియం అధిక మోతాదులో ఉంటుంది. ఇది కాలేయ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
సోంపులో జింక్, కాల్షియం, సెలీనియం వంటి పోషకాలుంటాయి. రోజూ దీన్ని తినడం వల్ల ముఖంపై మచ్చలు తొలగిపోతాయి.
