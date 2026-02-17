Health: వాటర్ మిలాన్పై ఉప్పు వేసుకుని తింటున్నారా.? ఏమవుతుందో తెలుసా
Health: వేసవి మొదలవుతోంది. దీంతో మార్కెట్లో పుచ్చకాయలు వచ్చేస్తున్నాయి. అయితే మనలో కొందరు రుచి కోసం పుచ్చకాయపై ఉప్పు, కారం లేదా మిరియాల పొడి చల్లి తింటారు. ఈ అలవాటు ఆరోగ్యానికి మంచిదా? లేక ప్రమాదమా? ఇప్పుడు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
పుచ్చకాయతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
పుచ్చకాయలో సుమారు 90 శాతం కంటే ఎక్కువ నీరు ఉంటుంది. అందువల్ల ఇది డీహైడ్రేషన్ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వేసవిలో చెమట ద్వారా కోల్పోయే ద్రవాలను భర్తీ చేయడంలో ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో విటమిన్ A, విటమిన్ C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మాన్ని కాంతివంతంగా ఉంచడంలో, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడతాయి. పొటాషియం కూడా ఉండటం వల్ల శరీరంలోని ద్రవ సమతుల్యతను కాపాడటంలో దోహదం చేస్తుంది. వర్కౌట్ తర్వాత తీసుకుంటే కండరాల నొప్పి తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఉప్పు కలిపి తింటే ఏమవుతుంది?
పుచ్చకాయలో సహజమైన ఎలక్ట్రోలైట్లు ఉంటాయి. దీనిపై అదనంగా ఉప్పు చల్లితే సోడియం మోతాదు పెరుగుతుంది. కొద్దిపాటి ఉప్పు వేసుకోవడం పెద్ద సమస్య కాకపోయినా, తరచూ ఎక్కువగా తీసుకుంటే శరీరంపై ప్రభావం చూపవచ్చు. అధిక ఉప్పు వాడకం వల్ల రక్తపోటు పెరగడం, శరీరంలో నీరు నిల్వ కావడం, వాపు రావడం వంటి సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. కొందరికి గ్యాస్, అసిడిటీ, వికారం వంటి జీర్ణ సమస్యలు కూడా కలగవచ్చు.
బీపీ, కిడ్నీ సమస్యలున్నవారు జాగ్రత్త
రక్తపోటు, గుండె జబ్బులు లేదా కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారు ఉప్పు వినియోగంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. సోడియం అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీలపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలంలో ఇది ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. కాబట్టి అలాంటి వారు పుచ్చకాయను సహజంగానే తినడం మంచిది. రుచి కోసం ఉప్పు వేయడం తప్పనిసరి కాదు.
పుచ్చకాయతో తీసుకోకూడని పదార్థాలు
పుచ్చకాయ తిన్న వెంటనే పాలు తాగడం మంచిది కాదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. దీని వల్ల కడుపులో ఉబ్బరం, గ్యాస్ సమస్యలు రావచ్చు. అలాగే ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉన్న మాంసాహారం లేదా గుడ్లు తిన్న వెంటనే పుచ్చకాయ తినడం జీర్ణక్రియను మందగించవచ్చు. పండును కట్ చేసి ఎక్కువసేపు ఫ్రిజ్లో ఉంచితే పోషకాలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. కట్ చేసిన వెంటనే తినడం ఉత్తమం.
ఎంత మోతాదులో తింటే మంచిది?
పుచ్చకాయను మితంగా తీసుకోవడం ఉత్తమం. రాత్రి వేళల్లో ఎక్కువగా తినడం కొందరికి జీర్ణ సమస్యలు కలిగించవచ్చు. అలాగే చక్కెర లేదా అధిక ఉప్పు కలిపి తినడం మానుకోవడం మంచిది. మీకు ఇప్పటికే ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే, ఆహారపు అలవాట్లపై వైద్యుడు లేదా పోషకాహార నిపుణుడి సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం. మొత్తానికి, పుచ్చకాయ సహజ రుచిలోనే తింటే ఆరోగ్యానికి ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుంది. రుచి కోసం ఉప్పు వేసుకోవచ్చు కానీ పరిమితి తప్పనిసరి.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు కేవలం ప్రాథమిక సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల సూచనలు పాటించడమే ఉత్తమం.