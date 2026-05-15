వందల రూపాయలు పెట్టి ఐస్క్రీమ్ కొనాల్సిన పనిలేదు.. ఇంట్లోనే మ్యాంగో ఐస్క్రీమ్ తయారీ
Mango Ice Cream: వేసవిలో మామిడి పండ్లు అంటే అందరికీ ఇష్టం. అదే మామిడి రుచితో ఇంట్లోనే క్రీమీగా, షాపుల్లో దొరికే ఐస్క్రీమ్ తయారు చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది కదూ. బయట వందల రూపాయలు పెడితే కానీ దొరకని మ్యాంగో ఐస్క్రీమ్ను ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు.
పాలను మరగబెట్టాలి
మొదట ఒక పాన్ లో అర లీటర్ పాలను (వీలైతే ఫుల్ ఫ్యాట్ పాలు) తీసుకోండి. ఈ పాలలో నుండి ఒక పావు కప్పు పాలను విడిగా గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి. మిగిలిన పాలను మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ నాలుగైదు నిమిషాల పాటు చిక్కబడే వరకు మరగబెట్టాలి. పాలు మరుగుతున్నప్పుడు 1/3 కప్పు చక్కర వేసి బాగా కలపాలి.
కస్టర్డ్ మిశ్రమాన్ని సిద్ధం చేయడం
విడిగా తీసి పెట్టుకున్న పావు కప్పు పాలల్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ మ్యాంగో ఫ్లేవర్ కస్టర్డ్ పౌడర్ కలపండి. మీ దగ్గర కస్టర్డ్ పౌడర్ లేకపోతే కార్న్ ఫ్లోర్ కూడా వాడవచ్చు. ఈ మిశ్రమాన్ని ఉండలు లేకుండా కలిపి, మరుగుతున్న పాలల్లో వేసి మరో మూడు నిమిషాలు ఉడికించాలి. పాలు చిక్కబడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి, మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
మామిడి పండు ప్యూరీ తయారీ
ఐస్ క్రీమ్ కోసం మంచి తీపి ఉన్న రెండు ఆల్ఫాన్సో మామిడి పండ్లను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి. ఒక మిక్సీ జార్ లో 10-12 జీడిపప్పు పలుకులను వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి (దీనివల్ల ఐస్ క్రీమ్ కి మంచి క్రీమీ టెక్స్చర్ వస్తుంది). ఆ తర్వాత మామిడి పండు ముక్కలను కూడా వేసి మెత్తని ప్యూరీలా గ్రైండ్ చేయాలి.
ఐస్ క్రీమ్ మిశ్రమాన్ని కలపాలి
తయారు చేసుకున్న మామిడి పండు ప్యూరీలో, ముందుగా కాచి చల్లార్చిన కస్టర్డ్ పాల మిశ్రమాన్ని వేయాలి. వీటిని పల్స్ మోడ్ లో తిప్పుతూ మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ బాగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఈ సమయంలో తీపి సరి చూసుకుని, అవసరమైతే మరికొంత చక్కర పొడిని కలుపుకోవచ్చు.
సెట్ చేయడం, సర్వింగ్
ఈ ఐస్ క్రీమ్ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న గిన్నెల్లోకి లేదా కుల్ఫీ మోల్డ్స్ లోకి తీసుకోండి. పైన సన్నగా తరిగిన మామిడి ముక్కలు, డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి అలంకరించవచ్చు. వీటిపై అల్యూమినియం ఫాయిల్ లేదా ప్లాస్టిక్ కవర్ తో కవర్ చేసి, డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో 9 నుంచి 10 గంటల పాటు ఉంచాలి. పూర్తిగా సెట్ అయిన తర్వాత చల్లచల్లని మ్యాంగో ఐస్ క్రీమ్ ని సర్వ్ చేయండి.