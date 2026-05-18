Telugu

ఈ మామిడి చెట్టు ఒక్కటి మీ పెరట్లో ఉంటే మీరు కోటీశ్వరులైపోతారు

food-life May 18 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Gemini
Telugu

మియాజాకి మామిడి

ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన మామిడి పండు..మియాజాకి. జపాన్ వాతావరణంలో మాత్రమే పెరిగే ఈ మామిడి మన దేశంలోనూ పండించేయొచ్చు. ఎక్కువ కష్టపడకుండా ఇలా చేస్తే చాలు.

Image credits: Getty
Telugu

అంటు మొక్కలనే తీసుకోండి

మొక్కకు త్వరగా కాపు రావాలన్నా, అలాగే తల్లి చెట్టు లక్షణాలు అచ్చంగా అలాగే ఉండాలన్నా.. నమ్మకమైన నర్సరీల నుండి మాత్రమే అంటుకట్టిన మియాజాకి మొక్కలను కొనుగోలు చేయాలి

Image credits: Getty
Telugu

మంచి సూర్యరశ్మి అవసరం

మియాజాకి మామిడికి దాని ముదురు ఎరుపు రంగు రావాలంటే సూర్యకిరణాలు చాలా ముఖ్యం. రోజుకు కనీసం 6 నుంచి 8 గంటల పాటు నేరుగా ఎండ తగలాలి. అప్పుడే పండు మంచి పక్వానికి వస్తుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

నేల, నాటే విధానం

నీరు నిలవకూడదు, సేంద్రియ పదార్థాలు ఉన్న నేల దీనికి సరైనది. నేల లేదా డ్రమ్ములు/కుండీలలో పెంచుకోవచ్చు. పశువుల ఎరువు, కంపోస్ట్, వేపపిండి, ఎముకల పొడి కలిపి మట్టిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.

Image credits: Getty
Telugu

నీటి యాజమాన్యం

మొక్క నాటిన కొత్తలో రోజూ నీళ్లు పోయాలి. మట్టిలో నీరు నిలిచిపోకుండా చూసుకోవాలి. లేదంటే వేర్లు కుళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉంది. చెట్టుకు పూత వచ్చినప్పుడు నీటిని తగ్గించాలి.
Image credits: Getty
Telugu

సేంద్రియ ఎరువుల వాడకం

మామిడి పండు నాణ్యత, రుచి పెరగాలంటే సేంద్రియ ఎరువులే ఉత్తమం. పశువుల ఎరువు, పులియబెట్టిన వేరుశనగ పిండి, వేపపిండి, ఎముకల పొడిని సరైన సమయాల్లో అందించాలి.
Image credits: Getty
Telugu

కొమ్మల కత్తిరిస్తూ ఉండాలి

చెట్టు పెరిగేకొద్దీ అనవసరమైన కొమ్మలను, ఎండిన భాగాలను కత్తిరించాలి. దీనివల్ల చెట్టుకు మంచి ఆకృతి వస్తుంది. అన్ని భాగాలకు గాలి, వెలుతురు అందుతాయి.
Image credits: Getty
Telugu

పూత రాలకుండా ఉండాలంటే..

చెట్టుకు పూత రావడం మొదలవగానే గంజి నీళ్లు చల్లాలి. అలాగే, సూడోమోనాస్ ద్రావణాన్ని పిచికారీ చేస్తే பூஞ்சை వ్యాధులు రాకుండా, పూత రాలకుండా ఉంటాయి.
Image credits: Getty
Telugu

కాయలను కవర్ చేయాలి

కాయలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే ప్రత్యేకమైన బ్యాగులతో కప్పేయాలి.  పురుగులు, పక్షుల నుంచి కాయలను కాపాడుతుంది. పండుకు మంచి ఆకర్షణీయమైన రంగు రావడానికి కూడా ఇది సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

పురుగుల నివారణ

ఆకుముడత పురుగు, కాండం తొలిచే పురుగుల నివారణకు వేపనూనె-వెల్లుల్లి మిశ్రమం లేదా వేప ఆధారిత సేంద్రియ పురుగుమందులను సరైన సమయంలో పిచికారీ చేయాలి.
Image credits: Getty
Telugu

పంట కోత

మామిడి పండు పక్వానికి రాగానే దాని పచ్చ రంగు పోయి ముదురు ఎరుపు లేదా రూబీ రెడ్ రంగులోకి మారుతుంది. ఈ సమయంలో తొడిమతో సహా జాగ్రత్తగా కోయాలి.
Image credits: Asianet News

Fruits: బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో కచ్చితంగా తినాల్సిన పండు ఇది

Tea: హోటల్ టీ అంత రుచిగా ఎందుకుంటుందో తెలుసా? అసలు సీక్రెట్ ఇదే!

Green Tea: 14 రోజులు గ్రీన్ టీ తాగితే జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే

Soft Idli: హోటల్ స్టైల్ లో ఇడ్లీలు మెత్తగా రావాలా? ఇదే సీక్రెట్