త్వరలోనే ఈ ప్రాంతం హైదరాబాద్లో కలవడం ఖాయం.. పెట్టుబడికి ఇదే సరైన సమయం
Hyderabad: హైదరాబాద్ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఒకప్పుడు నగర శివారుగా ఉన్న ప్రాంతాలు ఇప్పుడు ప్రధాన నివాస కేంద్రాలుగా మారుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇప్పుడు అందరి దృష్టి సంగారెడ్డిపై పడుతోంది. త్వరలోనే ఈ ప్రాంతం నగరంలో కలవడం ఖాయమన్న అభిప్రాయాలు వస్తున్నాయి.
ముంబయి హైవే వెంట వేగంగా విస్తరిస్తున్న హైదరాబాద్
హైదరాబాద్ నగర విస్తరణలో ముంబయి జాతీయ రహదారి కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఒకప్పుడు పటాన్చెరు వరకు మాత్రమే నగర ప్రభావం కనిపించేది. ఇప్పుడు ఇస్నాపూర్ దాటి కంది వరకు నగర విస్తరణ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. హైవే వెంట భారీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, అపార్ట్మెంట్లు, కమర్షియల్ ప్రాజెక్టులు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. రాబోయే కొద్ది సంవత్సరాల్లో ఈ విస్తరణ సంగారెడ్డి వరకు చేరడం దాదాపు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ముంబయి హైవే సిక్స్ లేన్ కనెక్టివిటీ కారణంగా ప్రయాణ సమయం తగ్గిపోవడం పెద్ద ప్లస్గా మారింది.
ఐఐటీ హైదరాబాద్, మెడికల్ కాలేజీలతో పెరుగుతున్న డిమాండ్
ఐఐటీ హైదరాబాద్ కారణంగా కంది ప్రాంతం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, ఉద్యోగులు పెద్ద సంఖ్యలో ఇక్కడికి రావడం వల్ల నివాస అవసరాలు పెరిగాయి. ఇక చుట్టుపక్కల ఏర్పడుతున్న వైద్య కళాశాలలు, హాస్పిటల్స్ కూడా రియల్ ఎస్టేట్కు ఊతమిస్తున్నాయి. సదాశివపేట వరకు కొత్త వెంచర్లు రావడం వెనుక ఇదే ప్రధాన కారణం.ఇక సుల్తాన్ మెడికల్ డివైజ్ పార్క్ వల్ల ఈ ప్రాంతంలో ఉపాధి అవకాశాలు కూడా భారీగా పెరుగుతున్నాయి. దేశంలోనే అతిపెద్ద మెడికల్ డివైజెస్ పార్క్లలో ఒకటిగా ఇది అభివృద్ధి చెందుతోంది. దీని ప్రభావం సంగారెడ్డి రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్పై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
మెట్రో విస్తరణతో సంగారెడ్డి విలువ మరింత పెరగనుంది
ప్రస్తుతం మెట్రో సేవలను పటాన్చెరు వరకు విస్తరించే ప్రణాళికలు వేగంగా ముందుకు సాగుతున్నాయి. మెట్రో కనెక్టివిటీ పెరిగితే సంగారెడ్డి నుంచి హైదరాబాద్కు రాకపోకలు మరింత సులభం అవుతాయి. ఇప్పటికే సంగారెడ్డి నుంచి అవుటర్ రింగ్ రోడ్డుకు సుమారు 20 కిలోమీటర్ల దూరమే ఉంది. దీంతో ఐటీ కారిడార్, గచ్చిబౌలి, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ వంటి ప్రాంతాలకు వేగంగా చేరుకోవచ్చు. హైదరాబాద్లో పనిచేస్తూ ప్రశాంత వాతావరణంలో ఉండాలనుకునే కుటుంబాలు సంగారెడ్డిని మంచి ఆప్షన్గా చూస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులో మెట్రో కనెక్టివిటీ పూర్తైతే ఈ ప్రాంతానికి మరింత డిమాండ్ పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్తో పోలిస్తే తక్కువ ధరల్లో ఫ్లాట్లు
సంగారెడ్డిలో ప్రస్తుతం డబుల్ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్ ధరలు సుమారు రూ.38 లక్షల నుంచి రూ.45 లక్షల వరకు ఉన్నాయి. అదే సమయంలో హైదరాబాద్ కోర్ సిటీలో ఇలాంటి ఫ్లాట్ కొనాలంటే కనీసం రూ.70 లక్షల నుంచి కోటి రూపాయల వరకు ఖర్చవుతోంది. దీంతో మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఇప్పుడు సంగారెడ్డి వైపు చూస్తున్నాయి. తక్కువ బడ్జెట్లో మంచి స్థలం, పెద్ద ఇల్లు, ప్రశాంత వాతావరణం లభించడం సంగారెడ్డి ప్రత్యేకతగా చెప్పొచ్చు. ప్రస్తుతం పెట్టుబడి పెడితే భవిష్యత్తులో ఆస్తి విలువ భారీగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
భవిష్యత్తులో రియల్ ఎస్టేట్ హాట్స్పాట్గా సంగారెడ్డి
గతంలో గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్, పటాన్చెరు ప్రాంతాలు ఎలా అభివృద్ధి చెందాయో ఇప్పుడు అదే దిశగా సంగారెడ్డి అడుగులు వేస్తోంది. హైవే కనెక్టివిటీ, పరిశ్రమలు, విద్యాసంస్థలు, మెట్రో విస్తరణ, ఉద్యోగ అవకాశాలు వంటి అన్ని అంశాలు ఒకే ప్రాంతంలో కలవడం వల్ల సంగారెడ్డి భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్లో కీలక భాగంగా మారే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇప్పుడే సరైన ప్రదేశంలో పెట్టుబడి పెడితే రాబోయే ఐదు నుంచి పది సంవత్సరాల్లో మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ముంబయి హైవే కారిడార్లో రాబోయే రోజుల్లో రియల్ ఎస్టేట్ బూమ్ మరింత వేగంగా పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు ఆర్థిక నిపుణుల సూచనలు పాటించడం ఉత్తమం.