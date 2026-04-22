దోసె వేస్తుంటే పెనానికి అతుక్కుపోతోందా.? ఎవరికీ తెలియని ఈ సీక్రెట్ చిట్కా మీకోసం
Kitchen Tips: దోసెలు వేసేటప్పుడు పెనానికి అతుక్కుపోవడం అనేది చాలా మంది గృహిణులు ఎదుర్కొనే సాధారణ సమస్య. నాన్-స్టిక్ పెనం లేకపోయినా లేదా పాత పెనం మీద దోసెలు సరిగ్గా రాకపోయినా కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలతో హోటల్ స్టైల్ క్రిస్పీ దోసెలను ఇంట్లోనే వేసుకోవచ్చు.
ఉల్లిపాయతో మ్యాజిక్
దోసె వేయడానికి ముందు పెనంపై సగం కోసిన ఉల్లిపాయతో రుద్దడం అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం. పెనం వేడెక్కిన తర్వాత ఒక ఉల్లిపాయ ముక్కను తీసుకుని, దానికి కొద్దిగా నూనె రాసి పెనం అంతటా బాగా రుద్దాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పెనంపై ఒక సహజమైన నాన్-స్టిక్ పొర ఏర్పడి, దోసె అతుక్కుపోకుండా సులభంగా వస్తుంది.
నీటి తుంపరల టెక్నిక్
చాలా మంది చేసే పొరపాటు పెనం బాగా వేడెక్కినప్పుడు నేరుగా పిండి వేయడం. పెనం ఓవర్ హీట్ అయితే దోసె అతుక్కుపోతుంది. అందుకే దోసె వేసే ముందు పెనంపై కొన్ని నీళ్లు చిలకరించాలి. ఆ నీరు ఆవిరైన తర్వాత ఒక పొడి కాటన్ గుడ్డతో పెనాన్ని తుడిచి, ఆపై దోసె వేయాలి. దీనివల్ల పెనం ఉష్ణోగ్రత కంట్రోల్ అయ్యి దోసె చక్కగా వస్తుంది.
ఉప్పు, నూనె మిశ్రమం
పాత ఇనుప పెనం (Iron Tawa) వాడుతున్నట్లయితే, దానికి 'సీజనింగ్' చేయడం చాలా ముఖ్యం. పెనంపై కొద్దిగా ఉప్పు వేసి, ఒక గుడ్డతో బాగా రుద్దాలి. ఆ తర్వాత ఆ ఉప్పును తీసేసి, కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేయాలి. ఈ పద్ధతి వల్ల పెనం ఉపరితలం నునుపుగా మారి దోసెలు విరిగిపోకుండా వస్తాయి.
మంటను అదుపులో ఉంచండి
దోసె పిండి వేసే సమయంలో మంట ఎప్పుడూ సిమ్లో ఉండాలి. పిండిని పెనంపై అటు ఇటు తిప్పుతూ పల్చగా పరిచిన తర్వాత మాత్రమే మంటను మీడియం ఫ్లేమ్కు పెంచాలి. ఇలా చేయడం వల్ల దోసె సమానంగా కాలడమే కాకుండా, అంచులు త్వరగా వదిలి పైకి వస్తాయి.
క్లీనింగ్ విషయంలో జాగ్రత్తలు
దోసె పెనాన్ని ఎప్పుడూ గరుకుగా ఉండే స్టీల్ స్క్రబ్బర్లతో తోమకూడదు. అలా చేస్తే పెనంపై ఉండే నునుపుదనం పోయి గీతలు పడతాయి. ఫలితంగా పిండి ఆ గీతల్లో చిక్కుకుని దోసెలు అతుక్కుపోతాయి. ఎప్పుడూ మృదువైన స్పాంజిని మాత్రమే ఉపయోగించి పెనాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఈ చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తే చాలు, మీ ఇంట్లో కూడా రోజూ హోటల్ లాంటి రుచికరమైన, కరకరలాడే దోసెలను ఆస్వాదించవచ్చు.