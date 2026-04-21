అపార్ట్మెంట్లోకి పాములు రావని ధీమాగా ఉంటున్నారా.? వీడియో చూస్తే వణుకు పుట్టాల్సిందే
Viral Video: ఇళ్లలోకి పాములు రావడం సాధారణం. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే కాకుండా సిటీలో సైతం ఇళ్లలోకి పాములు వస్తున్నాయి. ఈ సమస్య సమ్మర్లో మరింత ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. తాజాగా నెట్టింట వైరల్ అవుతోన్న ఓ వీడియో చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే.
సమ్మర్లో పాములు ఎందుకొస్తాయి.?
సాధారణంగా ఎండలు ముదిరే కొద్దీ భూమి వేడెక్కి, చల్లదనం కోసం పాములు బయటకు వస్తుంటాయి. అయితే, కేవలం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఇళ్లలోకి లేదా తోటలు ఉన్న చోట మాత్రమే పాములు వస్తాయని చాలా మంది అనుకుంటుంటారు. ముఖ్యంగా అపార్ట్మెంట్లలో పై అంతస్తుల్లో ఉండేవారు తాము సురక్షితమని భావిస్తారు. కానీ, ప్రస్తుతం ఇన్స్టాగ్రామ్లో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో ఆ నమ్మకాన్ని పటాపంచలు చేస్తోంది.
వైరల్ వీడియోలో ఏముందంటే?
ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ అయిన ఈ వీడియో చూస్తుంటే ఎవరికైనా వెన్నులో వణుకు పుట్టాల్సిందే. ఒక భారీ పాము అపార్ట్మెంట్ గోడను ఆనుకుని ఉన్న పైపుల ద్వారా అత్యంత వేగంగా పై అంతస్తులకు పాకుకుంటూ వెళ్తోంది. ఎటువంటి సపోర్ట్ లేకుండానే నిట్టనిలువుగా ఉన్న గోడను అది ఎక్కుతున్న తీరు నెటిజన్లను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. "మేము పై ఫ్లోర్లో ఉంటున్నాం కదా, మా దగ్గరికి పాములు ఎలా వస్తాయి?" అని ధీమాగా ఉండేవారికి ఈ దృశ్యం ఒక హెచ్చరికలా మారింది.
అపార్ట్మెంట్లలోకి పాములు ఎలా వస్తాయి?
పాములు కేవలం నేల మీద మాత్రమే కాదు, గరుకుగా ఉన్న గోడల మీద కూడా పాకగలవు. అపార్ట్మెంట్లలో పాములు పైకి రావడానికి ప్రధానంగా మూడు మార్గాలను ఎంచుకుంటాయి.
పైపులైన్లు: ప్లంబింగ్ పైపులు, డ్రైనేజీ పైపులు లేదా ఏసీ డ్రైన్ పైపుల ద్వారా పాములు సులభంగా పైకి చేరుకుంటాయి.
చెట్ల కొమ్మలు: అపార్ట్మెంట్ కిటికీలకు లేదా బాల్కనీలకు ఆనుకుని పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉంటే, వాటి కొమ్మల ద్వారా పాములు లోపలికి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
లిఫ్ట్ లేదా మెట్లు: అరుదుగా ఉన్నప్పటికీ, మెట్ల మార్గం లేదా లిఫ్ట్ షాఫ్ట్ ద్వారా కూడా పాములు పై అంతస్తులకు వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది.
వేసవిలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
ఈ వీడియో చూసి భయపడటం కంటే, అప్రమత్తంగా ఉండటం ముఖ్యమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీ అపార్ట్మెంట్ సురక్షితంగా ఉండాలంటే ఇవి పాటించండి:
బాల్కనీ తలుపులు: సాయంత్రం వేళల్లో బాల్కనీ, కిటికీ తలుపులకు నెట్ (Mesh) ఉండేలా చూసుకోండి.
పైపుల తనిఖీ: డ్రైనేజీ పైపుల దగ్గర ఎటువంటి ఖాళీలు లేకుండా సీల్ చేయండి. వీలైతే పైపుల చివరన జాలిని ఏర్పాటు చేయండి.
చెట్ల కొమ్మలు: బాల్కనీకి తగిలేలా ఉన్న చెట్ల కొమ్మలను ఎప్పటికప్పుడు కత్తిరించండి.
పరిసరాల శుభ్రత: మెట్ల కింద లేదా డక్ట్ ఏరియాలో అనవసరమైన సామాన్లు, పాత సామాన్లు పేరుకుపోకుండా చూసుకోండి. ఎందుకంటే చెత్త ఉన్న చోట ఎలుకలు వస్తాయి, వాటిని వేటాడుతూ పాములు చేరుతాయి.
ఈ వైరల్ వీడియో మనకు ఇచ్చే సందేశం ఒక్కటే.. పాములకు అంతస్తులతో సంబంధం లేదు, అవి ఎక్కడికైనా చేరగలవు. కాబట్టి మనం నివసించేది ఎన్నో అంతస్తులో ఉన్నా సరే, అప్రమత్తత అవసరం.