Cooler: మీ కూలర్ నుంచి ఏసీలాంటి చల్లటి గాలి రావాలా.? ఈ సింపుల్ చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు
Cooler: వేసవిలో ఎండ వేడిమి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి చాలామంది ఎయిర్ కూలర్లను వాడుతుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు కూలర్ వేసినా ఆశించినంత చల్లదనం రాదు. అయితే కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులతో మీ కూలర్ ఏసీలా చల్లటి గాలిని ఇస్తుంది. ఆ చిట్కాలు ఏంటంటే.?
సరైన వెంటిలేషన్ (క్రాస్ వెంటిలేషన్) ఏర్పాటు చేయడం
చాలామంది చేసే అతిపెద్ద పొరపాటు ఏమిటంటే, ఏసీ లాగా కూలర్ వేసినప్పుడు గది కిటికీలు, తలుపులు పూర్తిగా మూసివేయడం. దీనివల్ల గదిలో తేమ (Humidity) పెరిగి ఉక్కపోత మొదలవుతుంది. కూలర్ చల్లగా పనిచేయాలంటే దానికి బయటి నుంచి తాజా గాలి అందాలి. అందుకే కూలర్ వెనుక భాగం కిటికీకి తగిలేలా ఉంచి, గదిలో గాలి బయటకు వెళ్లడానికి మరో కిటికీని కొంచెం తెరిచి ఉంచాలి. దీనివల్ల గాలి ప్రసరణ బాగుండి చల్లదనం పెరుగుతుంది.
కూలింగ్ ప్యాడ్లను శుభ్రం చేయడం లేదా మార్చడం
కూలర్ చల్లదనం పూర్తిగా దాని పక్కల ఉండే గడ్డి లేదా హనీకోంబ్ ప్యాడ్లపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వీటిపై దుమ్ము పేరుకుపోతే నీరు సరిగ్గా ప్రవహించదు, ఫలితంగా గాలి చల్లగా రాదు. వారానికి ఒకసారి ఈ ప్యాడ్లను నీటితో శుభ్రం చేయాలి. సాధారణ గడ్డి పాతదైతే చల్లదనం తగ్గుతుంది, కాబట్టి ప్రతి సీజన్లో కొత్త ప్యాడ్లను వేయడం మంచిది. వీలైతే 'హనీకోంబ్ ప్యాడ్స్' వాడితే అవి ఎక్కువ నీటిని పట్టి ఉంచి ఎక్కువ చల్లదనాన్ని ఇస్తాయి.
వాటర్ పంప్, రంధ్రాలను చెక్ చేయడం
కూలర్ పైన ఉండే నీటి పైపుల రంధ్రాలలో ఉప్పు పేరుకుపోవడం వల్ల నీరు ప్యాడ్ల మీదకు సరిగ్గా పడదు. ప్యాడ్లు తడవకపోతే గాలి వేడిగా వస్తుంది. కూలర్ ఆన్ చేసే ముందు ప్యాడ్లు అన్ని వైపులా సమానంగా తడుస్తున్నాయో లేదో గమనించండి. పైపు రంధ్రాలను ఏదైనా పిన్ సహాయంతో శుభ్రం చేసి, నీటి ప్రవాహం సాఫీగా ఉండేలా చూసుకోండి.
ఐస్ క్యూబ్స్ లేదా ఐస్ వాటర్ ఉపయోగించడం
తక్షణమే ఏసీ లాంటి గాలి కావాలనుకుంటే, కూలర్ ట్యాంకులో సాధారణ నీటితో పాటు కొన్ని ఐస్ ముక్కలను (Ice Cubes) వేయండి. ఐస్ వేయడం వల్ల నీరు గడ్డకట్టినట్లు చల్లగా మారుతుంది. ఈ చల్లటి నీరు ప్యాడ్ల ద్వారా ప్రవహించినప్పుడు, ఫ్యాన్ నుంచి వచ్చే గాలి ఎంతో చల్లగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు వచ్చే చాలా కూలర్లలో ఐస్ ట్రేలు విడిగా కూడా ఉంటున్నాయి, వాటిని ఉపయోగించడం ఉత్తమం.
వాటర్ ట్యాంక్ శుభ్రత, నిర్వహణ
కూలర్ ట్యాంకులో నీరు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటే నాచు పట్టి దుర్వాసన వస్తుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది కాదు. నీటిని రెండు రోజులకు ఒకసారి మారుస్తూ ఉండాలి. ట్యాంకును శుభ్రం చేసేటప్పుడు కొద్దిగా వెనిగర్ లేదా నిమ్మరసం కలిపితే బ్యాక్టీరియా చనిపోయి తాజాగా ఉంటుంది. అలాగే మోటార్కు అప్పుడప్పుడు ఆయిల్ వేయడం వల్ల అది ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉండి, మంచి పనితీరును కనబరుస్తుంది.