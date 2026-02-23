Healthy Breakfast: ఉదయం పూట ఇవి తింటేనే రోజంతా ఉల్లాసంగా ఉంటారు
Healthy Breakfast: మార్నింగ్ తినే ఫుడ్ రోజంతా శరీర పనితీరుపై ప్రభావం చేస్తుంది. ఖాళీ కడుపుతో కాఫీ, జంక్, స్వీట్లు, సోడా తీసుకుంటే యాసిడిటీ, చికాకు వస్తాయి. వార్మ్ వాటర్, ప్రోటీన్ ఫుడ్, ఓట్స్ వంటి హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ తో రోజంతా ఉల్లాసంగా ఉంటారు.
మొదటి భోజనంతో ఎన్ని లాభాలో...
మనం రోజు తీసుకునే మొదటి భోజనం ఎంత హెల్దీగా తీసుకుంటే....అంత ఆరోగ్యం మన సొంతమవుతుంది. అదే మన శరీరం రోజంతా ఎలా పనిచేస్తుందో నిర్ణయిస్తుంది. అన్ హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకుంటే...రోజంతా చేసే పనిలో ఉత్సాహంగా ఉండలేం. బద్ధకం, నిద్రతో పాటు అన్ ఈజీగా ఉండటం వల్ల డే మొత్తం కిల్ అయిపోతుంది. అందుకే ఏ ఆహారాలు మనకు శక్తిని ఇస్తాయి, ఏ ఆహారాలు అజీర్ణ సమస్యలను కలిగిస్తాయో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
ఈ హడావిడి జీవితంలో, ఆహారపు అలవాట్లు, సమయాలు పూర్తిగా మారిపోయాయి. ముఖ్యంగా, ఉదయం ఏదో ఒకటి పట్టుకుని కాలేజీ, ఆఫీస్ కు వెళ్లిపోతారు. కొంతమంది పరగడుపునే జ్యూస్ లు, డ్రింక్ లు, ఆయిల్ ఫుడ్ తినేస్తుంటారు. బయట దొరికే జంక్ కడుపులో వేసేస్తారు. దానివల్ల ఎన్ని అనారోగ్యాలకు దారి తీస్తుందన్నది పట్టించుకోరు. ఏదో ఒకటి తిన్నాంలే అని సరిపెట్టుకుంటారు. మరి అలా చేస్తే మీ ఆరోగ్యం మీరే నాశనం చేసుకున్నవాళ్లవుతారు. మరి ఎలాంటి ఫుడ్ తినాలి, ఏం తాగాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సిట్రస్ పండ్లు, కారం, వేడి ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి
సిట్రస్ పండ్లు, జ్యూసులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది: నారింజ, చక్కెర దుంపలు, నిమ్మకాయలు వంటి వాటిలో ఆమ్లాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఖాళీ కడుపుతో వీటిని తినడం వల్ల కడుపులో చికాకు, యాసిడిటీ లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి. ముందుగా ఏమీ తినకుండా నేరుగా ఈ పండ్ల రసాలను తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థలో సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది.
కారం, వేడి ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి : ఉదయం కారంగా, వేడిగా ఉండే ఆహారాలు తినడం వల్ల కడుపు నొప్పి, అజీర్ణం, యాసిడిటీ ఏర్పడతాయి. జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు ఉదయం కారాలతో ఉండే ఫుడ్ తీసుకోకపోవడం చాలా ఉత్తమం.
కాఫీతో కడుపులో యాసిడిటీ...
ముఖ్యంగా కూల్ డ్రింక్స్, సోడాల జోలికే వెళ్లకూడదు. ఉదయం సోడాలు లేదా కార్బోనేటేడ్ డ్రింక్స్ తాగితే వాటిలోని కార్బన్ డయాక్సైడ్ కడుపులోకి చేరి ఉబ్బరం కలిగిస్తుంది. ఇవి జీర్ణక్రియకు సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తాయి. దీని కారణంగా, తరువాత తినే ఏ ఆహారం కూడా సరిగ్గా జీర్ణం కాదు.
కాఫీ: ఉదయం కాఫీ తాగడం వల్ల కడుపులో యాసిడిటీ పెరుగుతుంది. చాలా మందికి ఉదయం పూట, కాఫీ, టీ బాగా అలవాటు. ఇది గ్యాస్, ఉబ్బరానికి దారితీస్తుంది. కెఫిన్ మిమ్మల్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. కానీ కొంతకాలం తర్వాత అది మిమ్మల్ని బద్ధకంగా చేస్తుంది. దీర్ఘకాలంలో, ఇది కడుపులోని మృదువైన పొరను దెబ్బతీస్తుంది.
అరటిపండ్లు: ఖాళీ కడుపుతో ఒకటి కంటే ఎక్కువ అరటిపండ్లు తినడం వల్ల రక్తంలోని ఖనిజ సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. ఇందులో మెగ్నీషియం అధికంగా ఉండటం వల్ల కండరాల బలహీనత, అలసట వస్తుంది. దీన్ని క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల ఇతర పోషకాల లోపాలు ఏర్పడతాయి.
చాక్లెట్లు, కేకులు తినడం మానుకోండి.
అల్పాహారంలో చాక్లెట్లు, కేకులు తినడం మానుకోండి. అవి మీ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను పెంచుతాయి.శరీరాన్ని అలసిపోయేలా చేస్తుంది,. చిరాకు తెప్పిస్తుంది. ప్రతి ఉదయం స్వీట్లు తినడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఇన్సులిన్ నిరోధకత వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
ఆకుకూరలు: సలాడ్ రూపంలో ఆకుకూరలు తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిది, కానీ ఎక్కువగా తినకండి. వాటిలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది, గట్టిగా ఉంటుంది, కాబట్టి అవి జీర్ణం కావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో వాటిని తినడం వల్ల గ్యాస్ , కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
మరేం తినాలి?
గోరువెచ్చని నిమ్మకాయ నీరు: మీరు నిద్ర లేవగానే ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలిపి తాగడం వల్ల రాత్రంతా మీ శరీరంలో పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలన్నీ బయటకు వెళ్లిపోతాయి. ఇది డీహైడ్రేషన్ను కూడా తగ్గిస్తుంది.
ప్రోటీన్లు, మంచి కొవ్వులు: ఉడికించిన గుడ్లు, వెన్న లేదా ఒక గుప్పెడు గింజలు-బాదం, వాల్నట్స్ ఉదయం తినడం చాలా మంచిది. ఇవి మీకు కడుపు నిండిన అనుభూతిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మీ మెదడు చురుకుగా పనిచేయడానికి కూడా సహాయపడతాయి.
ఓట్ మీల్, బొప్పాయితో శరీరానికి బోల్డెన్ని విటమిన్లు, ఫైబర్
ఆరోగ్యకరమైన కార్బోహైడ్రేట్లు: ఓట్ మీల్, మిల్లెట్ లేదా హోల్ గ్రెయిన్ బ్రెడ్..ఉదయం పూట టిఫిన్ కు బెస్ట్ ఆప్షన్. అవి నెమ్మదిగా జీర్ణమవుతాయి, రోజంతా శరీరానికి శక్తిని అందిస్తాయి. అవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను కూడా పెంచవు.
మీరు ఉదయం ఫ్రూట్స్ తినాలనుకుంటే, ఆపిల్, బొప్పాయి వంటి పండ్లను ఎంచుకోండి. ఇవి సులభంగా జీర్ణమవుతాయి. పేగులకు అనుకూలమైన ఆహారాలు, అంతేకాకుండా, ఇవి శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ఫైబర్ను అందిస్తాయి. ఉదయం ఇడ్లీ, దోస లేదా పెరుగు తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిది.