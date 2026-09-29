French Fries: నూనె లేకుండా ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్.. ఇలా చేస్తే క్రిస్పీతో పాటు టేస్ట్ ఖాయం
French Fries: ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ని సాధారణంగా ఎక్కువ నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేస్తారు. అయితే ఆయిల్ ఫుడ్ ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని తెలిసిందే. నూనె లేకుండానే ఇంట్లో క్రిస్పీగా ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ తయారు చేసుకోవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బంగాళాదుంపలను ఇలా కట్ చేయాలి
ముందుగా మంచి నాణ్యత ఉన్న బంగాళాదుంపలను తీసుకుని తొక్క తీసేయాలి. వాటిని పొడవుగా, ఒకే పరిమాణంలో ఉండేలా ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఆకారంలో కట్ చేసుకోవాలి. అన్ని ముక్కలు దాదాపు ఒకే మందంతో ఉంటే ఒకేసారి సమానంగా ఉడుకుతాయి. చాలా పలుచగా లేదా చాలా మందంగా కట్ చేస్తే కొన్ని ముక్కలు ఎక్కువగా, మరికొన్ని తక్కువగా ఉడికే అవకాశం ఉంటుంది.
నీటిలో నానబెట్టాలి
కట్ చేసిన బంగాళాదుంప ముక్కలను ఒక గిన్నెలో నీటిలో కొంతసేపు నానబెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల వాటిపై ఉండే అదనపు స్టార్చ్ (పిండి పదార్థం) కొంత వరకు తొలగిపోతుంది. దీంతో ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ బేక్ చేసినప్పుడు మరింత క్రిస్పీగా మారేందుకు సహాయపడుతుంది. నానబెట్టిన తర్వాత ముక్కలను నీటి నుంచి తీసి శుభ్రమైన కిచెన్ టవల్ లేదా కాటన్ క్లాత్తో పూర్తిగా తుడవాలి. ముక్కలపై నీరు లేదా తేమ ఎక్కువగా ఉంటే అవి క్రిస్పీగా కాకుండా మెత్తగా మారవచ్చు.
ఓవెన్లో అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద బేక్ చేయాలి
ఇప్పుడు బేకింగ్ ట్రే తీసుకుని దానిపై బంగాళాదుంప ముక్కలను ఒక్కొక్కటి విడిగా పరచాలి. ముక్కలు ఒకదానిపై ఒకటి పడకుండా తగినంత గ్యాప్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఓవెన్ను ముందుగానే వేడి చేసి, అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఫ్రైస్ను బేక్ చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల బయట ఉన్న తేమ త్వరగా తగ్గి, పై పొర క్రిస్పీగా మారుతుంది. బేక్ చేస్తున్న సమయంలో మధ్యలో ఒకసారి ట్రేను బయటకు తీసి ఫ్రైస్ను తిప్పాలి. దీంతో రెండు వైపులా సమానంగా క్రిస్పీగా తయారవుతాయి.
చిన్న జాగ్రత్తలతో మంచి క్రిస్పీ టేస్ట్
ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ తయారీలో కొన్ని చిన్న విషయాలు చాలా ముఖ్యం. బంగాళాదుంప ముక్కలను ఒకే పరిమాణంలో కట్ చేయాలి. నీటిలో నానబెట్టిన తర్వాత వాటిని పూర్తిగా పొడిగా చేయాలి. బేకింగ్ ట్రేలో ముక్కలను ఎక్కువగా కుప్పగా వేయకూడదు. వాటి మధ్య గాలి తిరిగేంత స్థలం ఉండాలి. ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే డీప్ ఫ్రై చేయకుండానే బయట క్రిస్పీగా, లోపల మెత్తగా ఉండే ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ను ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు.
ఓవెన్లో బేక్ చేసే సమయం, ఉష్ణోగ్రత ఓవెన్ మోడల్, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ముక్కల పరిమాణాన్ని బట్టి మారవచ్చు. కాబట్టి బేక్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఒకసారి పరిశీలించడం మంచిది. నూనె లేకుండా చేసే ఈ విధానంలో కూడా బంగాళాదుంపలు క్రిస్పీగా మారేందుకు సరైన తేమ తొలగించడం, ముక్కల మధ్య గ్యాప్ ఉంచడం చాలా కీలకం. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్పై ఉప్పు, మసాలా వంటి వాటిని మీ రుచికి తగినంత మాత్రమే వేసుకోవాలి.