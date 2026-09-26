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ప్రపంచంలో చేపలు ఎక్కువగా తినే దేశం ఏది? భారత్ స్థానమెంత?

food-life Sep 26 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Getty
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చైనా అనుకుంటున్నారా?

ప్రపంచంలో చేపలను ఎక్కువగా ఇష్టపడే దేశం చైనా. ఇక్కడ చికెన్ కంటే చేపలకే మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. చేపల వేట, ఎగుమతుల్లో కూడా చైనానే ప్రపంచంలో నంబర్ 1 స్థానంలో ఉంది.  

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జపాన్‌దే మొదటి స్థానం

మొత్తం చేపల వినియోగంలో చైనా మొదటి స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, సగటున ఒక్కో వ్యక్తి తినే చేపల లెక్కలో మాత్రం జపాన్ మొదటి స్థానంలో ఉంది.

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భారత్ స్థానం ఎంతంటే?

చైనా, జపాన్ తర్వాత ఇండోనేషియా, భారత్, వియత్నాం దేశాలు చేపల వినియోగంలో ముందు వరుసలో ఉన్నాయి. వారానికి రెండుసార్లు చేపలు తినడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

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చేపలు తింటే లాభాలేంటి?

ఈ మధ్య జనాలు చికెన్ తగ్గించి చేపల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. చేపల్లో ఉండే ఒమేగా-3, విటమిన్లు గుండె, మెదడు, కంటి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి.  

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