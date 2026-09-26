ప్రపంచంలో చేపలను ఎక్కువగా ఇష్టపడే దేశం చైనా. ఇక్కడ చికెన్ కంటే చేపలకే మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. చేపల వేట, ఎగుమతుల్లో కూడా చైనానే ప్రపంచంలో నంబర్ 1 స్థానంలో ఉంది.
మొత్తం చేపల వినియోగంలో చైనా మొదటి స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, సగటున ఒక్కో వ్యక్తి తినే చేపల లెక్కలో మాత్రం జపాన్ మొదటి స్థానంలో ఉంది.
చైనా, జపాన్ తర్వాత ఇండోనేషియా, భారత్, వియత్నాం దేశాలు చేపల వినియోగంలో ముందు వరుసలో ఉన్నాయి. వారానికి రెండుసార్లు చేపలు తినడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
ఈ మధ్య జనాలు చికెన్ తగ్గించి చేపల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. చేపల్లో ఉండే ఒమేగా-3, విటమిన్లు గుండె, మెదడు, కంటి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి.
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