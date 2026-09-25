డిన్నర్ చేశాక పాత్రలను కడగకుండా.. రాత్రంతా సింక్లో అలాగే వదిలేస్తున్నారా.?
Dirty Dishes: రాత్రి భోజనం చేసిన తర్వాత గిన్నెలను వెంటనే శుభ్రం చేయకుండా నీళ్లు, డిష్ సోప్ వేసి సింక్లో రాత్రంతా నానబెట్టడం చాలామందికి అలవాటు. కానీ ఇలా పాత్రలను ఉంచడం మంచిది కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
రాత్రంతా గిన్నెలను నానబెడితే ఏం జరుగుతుంది?
గిన్నెలకు బాగా అంటుకున్న ఆహారాన్ని తొలగించేందుకు కొంతసేపు నీటిలో నానబెట్టడం తప్పు కాదు. అయితే వాటిని రాత్రంతా నీటిలో ముంచి ఉంచడం అవసరం లేదు. గిన్నెలపై మిగిలిన ఆహార పదార్థాలు నీటిలో కలుస్తాయి. ఎక్కువసేపు అలాగే ఉంటే ఆ నీటిలో సూక్ష్మజీవులు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో నీరు మురికిగా మారడంతో పాటు గిన్నెలపై జిగట పొర ఏర్పడొచ్చు. ఫలితంగా ఉదయం గిన్నెలు సులభంగా శుభ్రం కావాల్సింది పోయి, మరింతగా రుద్దాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు.
కిచెన్లో దుర్వాసన పెరుగుతుంది
మురికి గిన్నెలు, వాటిలో మిగిలిపోయిన ఆహార పదార్థాలను రాత్రంతా సింక్లో ఉంచితే కిచెన్లో దుర్వాసన రావచ్చు. ముఖ్యంగా మసాలాలు, మాంసాహారం, పాలు వంటి వాటి అవశేషాలు ఎక్కువసేపు అలాగే ఉంటే వాసన మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ వాసన సింక్ దగ్గర ఉండే స్పాంజ్లు, కిచెన్ క్లాత్స్, చెక్క వస్తువులకు కూడా అంటుకోవచ్చు. చెక్క వస్తువుల్లో తేమ ఎక్కువసేపు ఉండటం వల్ల సూక్ష్మజీవులు పెరగడానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. అందుకే గిన్నెలను ఎక్కువసేపు సింక్లో వదిలేయకుండా శుభ్రం చేయడం మంచిది.
చీమలు, బొద్దింకలకు ఆహారం దొరికినట్టే
సింక్లో రాత్రంతా గిన్నెలు ఉంటే వాటిపై మిగిలిన ఆహార ముక్కలు చీమలు, బొద్దింకలు వంటి కీటకాలను ఆకర్షించవచ్చు. గిన్నెల్లోని ఆహార వాసన వాటిని కిచెన్ వైపు రప్పించే అవకాశం ఉంటుంది. గిన్నెలతో పాటు సింక్లో నీరు కూడా ఉండటంతో కీటకాలకు ఆహారం, నీరు రెండూ లభిస్తాయి. కిచెన్లో దాక్కునే ప్రదేశాలు కూడా ఉంటే అవి అక్కడే తిరుగుతూ ఉండే అవకాశం పెరుగుతుంది. అందుకే కేవలం గిన్నెలను శుభ్రం చేయడం మాత్రమే కాకుండా సింక్ చుట్టుపక్కల ఆహార అవశేషాలు లేకుండా చూసుకోవాలి.
గిన్నెలను ఎప్పుడు శుభ్రం చేయాలి?
సాధ్యమైనంత వరకు భోజనం చేసిన వెంటనే గిన్నెలను శుభ్రం చేయడం మంచిది. వెంటనే కడగడం కుదరకపోతే కనీసం వాటిని నీటితో బాగా కడిగి, మిగిలిన ఆహారాన్ని తొలగించాలి. గిన్నెకు ఆహారం గట్టిగా అంటుకుని ఉంటే కొంతసేపు గోరువెచ్చని నీటిలో డిష్ సోప్తో నానబెట్టవచ్చు. అయితే గంటల తరబడి లేదా రాత్రంతా అలాగే ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్లో డిష్వాషర్ ఉంటే మురికి గిన్నెలను సింక్లో పేర్చకుండా నేరుగా అందులో పెట్టడం మరో మంచి మార్గం.
పడుకునే ముందు సింక్ను ఖాళీ చేయండి
రాత్రి పడుకునే ముందు సింక్ను ఖాళీగా ఉంచడం కిచెన్ పరిశుభ్రతకు ఉపయోగపడుతుంది. గిన్నెలను కడిగిన తర్వాత సింక్లో పడిన ఆహార ముక్కలను కూడా తొలగించాలి. మాంసం తాకిన ప్రదేశాలను సబ్బు, నీటితో బాగా శుభ్రం చేసి అవసరమైతే శానిటైజ్ చేయాలి. స్పాంజ్లు, కిచెన్ క్లాత్స్ను కూడా క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేయాలి. సింక్ డ్రెయిన్లో ఆహార అవశేషాలు పేరుకుపోకుండా చూసుకోవాలి. కిచెన్లో చిన్న చిన్న ఆహార ముక్కలు పడినా వెంటనే శుభ్రం చేయాలి. చెత్త బుట్టను కూడా తరచుగా ఖాళీ చేస్తే కీటకాల సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు.