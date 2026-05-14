Chicken: సమ్మర్లో చికెన్ తింటే మొటిమలు వస్తాయా.? నిజంగానే శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా.?
Chicken: వేసవిలో చికెన్ తింటే శరీరంలో వేడి పెరుగుతుంది, “కడుపు సమస్యలు వస్తాయి”, మొటిమలు వస్తాయి. లాంటి అభిప్రాయాలు చాలా మందిలో ఉన్నాయి. అయితే ఈ నమ్మకాల వెనుక ఎంతవరకు నిజం ఉంది? వేసవిలో చికెన్ తినొచ్చా? లేక దూరంగా ఉండాలా? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చికెన్ తింటే శరీరంలో వేడి పెరగడం నిజమేనా?
చికెన్లో అధికంగా ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ప్రోటీన్ జీర్ణం కావడానికి శరీరం ఎక్కువ శక్తిని వినియోగిస్తుంది. ఈ ప్రక్రియలో మెటబాలిజం వేగంగా పనిచేయడంతో శరీర ఉష్ణోగ్రత కొంత పెరిగినట్లు అనిపించవచ్చు. అందుకే చాలామంది చికెన్ తింటే “వేడి చేస్తుంది” అని భావిస్తారు. అయితే ఇది ప్రమాదకరమైన వేడి కాదు. పరిమితంగా తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించదు. ఎక్కువ మోతాదులో, ముఖ్యంగా నూనె, మసాలాలతో చేసిన చికెన్ వంటకాలు తరచూ తింటే మాత్రమే ఇబ్బంది కలగొచ్చు.
వేసవిలో చికెన్ తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
చికెన్ శరీరానికి అవసరమైన మంచి ప్రోటీన్ను అందిస్తుంది. ఇది కండరాల బలానికి, శక్తి పెరుగుదలకు ఉపయోగపడుతుంది. వ్యాయామం చేసే వారు, జిమ్ వెళ్లేవారు ఎక్కువగా చికెన్ను డైట్లో భాగంగా తీసుకుంటారు. చికెన్లో ఉండే పోషకాలు శరీరానికి శక్తినిచ్చే పనితో పాటు కండరాల నిర్మాణానికి కూడా సహాయపడతాయి. అలాగే సరైన మోతాదులో తీసుకుంటే ఆకలి నియంత్రణలో ఉండటానికి, బరువు తగ్గే ప్రయత్నాల్లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
వేసవిలో చికెన్ తినేటప్పుడు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు
వేసవిలో చికెన్ తీసుకునేటప్పుడు వంట విధానం చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ నూనె, మసాలాలతో చేసిన ఫ్రై ఐటమ్స్ కంటే ఉడికించిన లేదా గ్రిల్ చేసిన చికెన్ తీసుకోవడం మంచిది. ఇలా చేస్తే జీర్ణక్రియపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. అలాగే బయట దొరికే స్టోర్ చేసిన చికెన్ ఫుడ్ను తగ్గించడం మంచిది. పరిశుభ్రంగా తయారైన తాజా ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా వేసవిలో ఫుడ్ త్వరగా పాడయ్యే అవకాశం ఉండటంతో నిల్వ చేసిన మాంసాహారంపై జాగ్రత్త అవసరం.
చికెన్ తింటే నీరు ఎక్కువ తాగాలా?
ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు శరీరానికి ఎక్కువ నీరు అవసరం అవుతుంది. చికెన్ తిన్న తర్వాత సరిపడా నీరు తాగకపోతే అలసట, డీహైడ్రేషన్ వంటి సమస్యలు రావచ్చు. అందుకే వేసవిలో చికెన్ తినేవారు నీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. అలాగే పెరుగు, కీరదోస, పుదీనా, పండ్ల రసాలు వంటి చల్లదనాన్ని ఇచ్చే ఆహారాలను కూడా డైట్లో చేర్చుకోవడం మంచిది. ఇవి శరీరాన్ని సమతుల్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.
చికెన్ పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం ఉందా?
వేసవిలో చికెన్ తినకూడదనే నమ్మకానికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు పెద్దగా లేవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అసలు సమస్య చికెన్లో కాకుండా, దాన్ని ఎలా తింటున్నామన్న దానిలో ఉంటుంది. అధిక మసాలాలు, డీప్ ఫ్రై వంటకాలు, ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోవడం వల్లే ఇబ్బందులు వస్తాయి. మితంగా, సరైన విధంగా వండిన చికెన్ను తీసుకుంటే వేసవిలో కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు. ముఖ్యంగా వ్యాయామం చేసే వారు లేదా ప్రోటీన్ అవసరం ఎక్కువగా ఉన్నవారు చికెన్ను పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం లేదని న్యూట్రిషనిస్టులు సూచిస్తున్నారు.