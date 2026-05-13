- Home
- Entertainment
- Chiranjeevi: పాటలో దాగిన జీవిత సత్యం.. రీల్స్లో వైరల్ అవుతోన్న ఈ పాట వెనక ఇంత అర్థం ఉందా.?
Chiranjeevi: పాటలో దాగిన జీవిత సత్యం.. రీల్స్లో వైరల్ అవుతోన్న ఈ పాట వెనక ఇంత అర్థం ఉందా.?
Song: పాత పాటలకు రీల్స్ చేయడం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఒక కొత్త ట్రెండ్. యువత పెద్ద ఎత్తున ఈ పాటలకు డ్యాన్స్ చేస్తూ వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ జాబితాలోకి వస్తుంది. తరలిరాద తనే వసంతం అనే పాట. ఇంతకీ పాటలో దాగిన అర్థం ఏంటంటే..
పాటలో దాగిన జీవన తత్వం
తెలుగు సినీ సంగీత చరిత్రలో కొన్ని పాటలు కేవలం వినడానికి మాత్రమే కాదు.. జీవితాన్ని ఆలోచింపజేయడానికి కూడా పుడతాయి. అలాంటి అపూర్వ గీతాల్లో ఒకటి రుద్రవీణ సినిమాలోని “తరలిరాద తనే వసంతం”. ఈ పాటను సిరివెన్నెల సీతరామశాస్త్రీ రాశారు. ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో యువత ఈ పాటతో వేలాది రీల్స్ చేస్తున్నారు. కానీ ఈ గీతం అసలు చెప్పే భావం ఏమిటి? ఎందుకు ఇది తరాల్ని దాటుకుని ఇప్పటికీ హృదయాలను తాకుతోంది? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వసంతం అంటే కాలం కాదు.. మనిషి మనసు
“తరలిరాద తనే వసంతం తన దరికి రాని వనాలకోసం” అనే లైన్లోనే మొత్తం పాట సారాంశం దాగి ఉంది. సాధారణంగా వసంతం అంటే ప్రకృతి. కానీ ఇక్కడ సిరివెన్నెల చెప్పింది వేరే భావం. మన దగ్గరకు ఆనందం, మార్పు, ప్రేమ రావాలని ఎదురు చూడకుండా… మనమే ఇంకొకరి జీవితంలో వసంతంలా మారాలని ఈ పాట చెబుతోంది. ఆకాశం తన దగ్గరికి రాని చెట్ల కోసం, వర్షం రూపంలో తానే వస్తుందనే గొప్ప సందేశాన్ని ఈ లైన్ అందిస్తుంది. అలాగే బాధలో ఉన్న వాళ్లకు ధైర్యం ఇవ్వడం, వెనుకబడినవాళ్లను ముందుకు తీసుకురావడం, సమాజంలో మార్పు తీసుకురావడం. ఇవే నిజమైన జీవితం అని పాట అర్థం.
ప్రకృతి ఉదాహరణలతో చెప్పిన గొప్ప తత్వం
“వెన్నెల దీపం కొందరిదా.. అడవికి సైతం వెలుగు కదా” అనే లైన్స్ చాలా గొప్పవి. చంద్రుడు ఒక ఇంటికే కాంతి ఇవ్వడు. గాలి కూడా ఒక్కరికోసం వీచదు. ప్రకృతి ఎవరిని తక్కువగా చూడదు. అదే విధంగా మన ప్రతిభ, జ్ఞానం, సంపద కూడా మనకే పరిమితం కాకూడదని ఈ పాట చెబుతోంది. మన వల్ల ఇంకొకరికి వెలుగు వెళ్లాలి. ఇదే అసలు మానవత్వం. ఈ భావననే చిరంజీవి పోషించిన సూర్యం పాత్ర సినిమాలో ఆచరిస్తుంది. సంగీతాన్ని కేవలం కచేరీలకే పరిమితం చేయకుండా, సమాజానికి ఉపయోగపడే మార్గంగా అతను చూస్తాడు. అందుకోసం కన్న తండ్రితోనే వాగ్వాదానికి దిగుతాడు.
‘రుద్రవీణ’ కథతో పాటకు ఉన్న సంబంధం
కే. బాలచందర్ తెరకెక్కించిన ‘రుద్రవీణ’ సినిమా మొత్తం సామాజిక సందేశంతో నిండిపోయి ఉంటుంది. సూర్యం అనే యువకుడు కులం, సంప్రదాయాలు, అహంకారం కంటే మానవత్వం గొప్పదని నమ్ముతాడు. తండ్రి గణపతి శాస్త్రీ సంగీతాన్ని పరంపరగా చూస్తే… సూర్యం సంగీతాన్ని సమాజ మార్పు సాధనంగా చూస్తాడు. అందుకే “మానవ సేవే మాధవ సేవ” అనే భావంతో జీవిస్తాడు.
సమాజానికి ఉపయోగపడని కళ ఎందుకు.?
“ప్రజాధనం కాని కళా విలాసం ఏ ప్రయోజనం లేని వృధా వికాసం” అనే లైన్లో కళ సమాజానికి ఉపయోగపడకపోతే దాని విలువ ఏమిటని ప్రశ్నిస్తుంది. ఇది ఇప్పటి కాలానికీ వర్తిస్తుంది. టాలెంట్ ఉన్న యువత తమ ప్రతిభను కేవలం ఫేమ్ కోసం కాకుండా సమాజానికి ఉపయోగపడేలా మలచాలని ఈ పాట సూచిస్తోంది.
ఈ పాట నుంచి యువత ఏం నేర్చుకోవాలి.?
ఇప్పటి జనరేషన్ ఈ పాట నుంచి చాలా నేర్చుకోవాలి. డబ్బు, ఫేమ్, సోషల్ మీడియా మధ్య నిజమైన సంతోషం ఎక్కడుందో తెలుసుకోవాలనే సందేశాన్ని చాటుతుందీ పాట. ఈ గీతంలో బాధ ఉంది… ఆశ ఉంది… మార్పు ఉంది… ముఖ్యంగా మనిషి ఇంకొకరి కోసం జీవించాలి అనే గొప్ప ఆలోచన ఉంది. అందుకే ఈ పాట రీల్స్లో వైరల్ అవుతోంది.ఈ పాటలో ప్రతి లైన్ కవితలా ఉంటుంది. వినేటప్పుడు మెలోడి అనిపించినా… అర్థం తెలుసుకుంటే ఇది ఒక జీవన పాఠంలా కనిపిస్తుంది.