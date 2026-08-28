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- Kiara Advani: టాక్సిక్ సెట్లో ప్రెగ్నెన్సీ విషయం చెప్పిన కియారా.. యశ్ ఎమోషనల్.. ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే!
Kiara Advani: టాక్సిక్ సెట్లో ప్రెగ్నెన్సీ విషయం చెప్పిన కియారా.. యశ్ ఎమోషనల్.. ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే!
'టాక్సిక్' సినిమా సక్సెస్ జోరులో ఉంది. ఈ సినిమాలో నటి కియారా అద్వానీ నటనకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి. అయితే, షూటింగ్ సమయంలో తాను గర్భవతి అని తెలిసినప్పుడు, హీరో యశ్, డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్దాస్ చూపిన ప్రేమ, సపోర్ట్ను కియారా తలుచుకుని ఎమోషనల్ అయ్యా రు.
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Image Credit : others
టాక్సీక్ హవా
యశ్ ఫ్యాన్స్ నాలుగేళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న 'Toxic' సినిమాకు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వస్తోంది. డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్దాస్, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించిన ఈ సినిమాపై అందరూ పాజిటివ్గా మాట్లాడుతున్నారు. ఈ సినిమాలో యశ్తో పాటు కియారా నటనకు కూడా ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. నాడియా పాత్రలో ఆమె నటనకు అందరూ ఫిదా అయ్యారు.
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Image Credit : Instagram
సంబరాలు చేసుకుంటున్న టీమ్..
ఈ సినిమా సక్సెస్ మధ్యలో, నాలుగేళ్ల క్రితం జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి కియారా ఇప్పుడు బయటపెట్టారు. 35 ఏళ్ల కియారా కెరీర్ను 'టాక్సిక్' సినిమా మలుపు తిప్పింది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్లలో ఆమె చాలా యాక్టివ్గా పాల్గొన్నారు. కన్నడ, తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, ఇంగ్లీష్, హిందీ భాషల్లో జరిగిన ప్రచార కార్యక్రమాల్లో ఆమె కనిపించారు.
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Image Credit : Youtube
కియారా వెల్లడించిన రహస్యం..
నాలుగేళ్ల క్రితం 'టాక్సిక్' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో తాను గర్భవతి అని కియారాకు తెలిసింది. 2023లో నటుడు సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రాను కియారా పెళ్లి చేసుకున్నారు. 'టాక్సిక్' షూటింగ్ టైమ్లోనే ఆమె తల్లి కాబోతున్న విషయం తెలిసింది. ఈ విషయాన్ని తన భర్తకు చెప్పిన తర్వాత, సెట్లో మొదట హీరో యశ్, డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్దాస్కు చెప్పానని కియారా తెలిపారు. ఆ సమయంలో వాళ్లిద్దరూ చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారని, వారి కళ్లలో ప్రేమ, ఆనందం చూశానని ఆమె అన్నారు.
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Image Credit : instagram
టాక్సిక్ ఈవెంట్లో కియారా మాట్లాడుతూ..
చెన్నైలో జరిగిన 'టాక్సిక్' ఈవెంట్లో కియారా మాట్లాడుతూ.. "ఈ విషయం నేను ఇప్పటివరకు ఎక్కడా చెప్పలేదు. ఇప్పుడు చెప్పాలనిపిస్తోంది. నేను ప్రెగ్నెంట్ అని తెలిశాక నా కుటుంబం తర్వాత యశ్, గీతూ గారికే చెప్పాను. ఆ క్షణంలో సినిమా ఎలా పూర్తి చేయాలి అని మీరు ఆలోచించలేదు. ఇద్దరూ కళ్ల నీళ్లతో నాకు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు" అని అన్నారు.
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Image Credit : Chat gpt
నా మనసు నిండిపోయింది..
"నా కోసం మీరు చూపిన ఆనందం చూసి నా మనసు నిండిపోయింది. ఆ క్షణాన్ని నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. 'కమాన్ కియారా, నీకు ఏం కావాలంటే అది తిను, సెట్కి వచ్చి హాయిగా షూట్ చేద్దాం' అని మీరు చెప్పిన మాటలు నా చెవుల్లో ఇంకా మారుమోగుతున్నాయి. మీ మంచితనానికి నేను ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటాను" అని కియారా ఎమోషనల్ అయ్యారు.
'టాక్సిక్' సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనే కియారా ఒక పాపకు జన్మనిచ్చారు. ఆ పాపకు సరాయా మల్హోత్రా అని పేరు పెట్టారు. ఈ చిన్నారి కూడా 'టాక్సిక్' సినిమాలో ఒక భాగమేనని కియారా సరదాగా అన్నారు.
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