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- Vijayakanth: విజయ్ కోసం ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా నటించిన కెప్టెన్.. కారణం తెలిస్తే సెల్యూట్ చేయాల్సిందే
Vijayakanth: విజయ్ కోసం ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా నటించిన కెప్టెన్.. కారణం తెలిస్తే సెల్యూట్ చేయాల్సిందే
Vijayakanth: కెప్టెన్ విజయకాంత్, నటుడు విజయ్ కోసం ఒక్క రూపాయి కూడా రెమ్యునరేషన్ తీసుకోకుండా ఓ సినిమాలో నటించారు. ఆ సినిమా ఏంటి? ఆ స్టోరీ ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
జీతం తీసుకోకుండా నటించిన విజయకాంత్
1979లో ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన విజయకాంత్, మూడు దశాబ్దాలకు పైగా తమిళ సినిమాల్లో ప్రయాణించి అభిమానుల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేశారు. మధురైకి చెందిన ఆయన, సినిమాపై ఆసక్తితో చెన్నైకి వచ్చినప్పుడు ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. మొదట్లో విలన్ పాత్రలు చేసినా, ఆ తర్వాత బలమైన కథలను ఎంచుకుని హీరోగా ఎదిగారు. ముఖ్యంగా 'సట్టం ఒరు ఇరుట్టరై' లాంటి సినిమాలు ఆయన కెరీర్లో కీలక మలుపుగా నిలిచాయి.
రాజకీయాల్లో ముద్ర వేసిన విజయకాంత్
కరుప్పు ఎంజీఆర్
తన ఆఫీస్కు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికీ అరటి ఆకులో భోజనం పెట్టి పేదల ఆకలి తీర్చారు విజయకాంత్. దివంగత మాజీ సీఎం ఎంజీఆర్ లాగే ఈయన కూడా పేదలకు ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేశారు. అందుకే ఆయన్ను 'కరుప్పు ఎంజీఆర్' (నల్ల ఎంజీఆర్) అని కూడా పిలిచేవారు. అభిమానులు ఆయన్ను 'పురట్చి కలైంజ్ఞర్' (విప్లవ కళాకారుడు), 'కెప్టెన్' వంటి పేర్లతో ప్రేమగా పిలుచుకునేవారు.
విజయ్ కోసం జీతం తీసుకోకుండా నటించిన విజయకాంత్
విజయకాంత్ కెరీర్లో డైరెక్టర్ ఎస్.ఏ. చంద్రశేఖర్తో ఉన్న స్నేహాన్ని ఎవరూ మర్చిపోలేరు. 1993లో, తన కొడుకు విజయ్ను హీరోగా పెట్టి ఎస్.ఏ. చంద్రశేఖర్ 'సెందూరపాండి' అనే సినిమా తీశారు. విజయ్ సినీ ఎదుగుదలకు ఈ సినిమా చాలా కీలకంగా నిలిచింది. ఇందులో ఓ ముఖ్య పాత్రలో నటించిన విజయకాంత్, తన విజయానికి కారణమైన దర్శకుడి కొడుకు విజయ్కు అండగా నిలిచారు. ఆ సినిమాలో నటించినందుకు విజయకాంత్ రెమ్యునరేషన్ తీసుకోలేదని ఎస్.ఏ. చంద్రశేఖర్ తర్వాత ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. ఇది విజయకాంత్ గొప్ప మనసును నిదర్శనంగా నిలిచింది. ఇలా ఎన్నో విషయాల్లో విజయకాంత్ తన గొప్ప మనసుని చాటి చెప్పారు. తమిళనాడు ప్రజల గుండెల్లో ఉండిపోయారు.