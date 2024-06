అర్ధరాత్రి నయనతార అపార్ట్ మెంట్ లో ఏం జరుగుతోంది.. అరుపులు కేకలతో... నిర్మాత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

అర్ధరాత్రి తన అపార్ట్ మెంట్ లో నయనతార గలాట చేసిందా..? అసలు నయనతార వల్ల అక్కడ జరిగిన గొడవేంటి..? నిర్మాత చెప్పినసంచలన నిజాలు...?

nayanthara

సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో లేడీ సూపర్ స్టార్ గా వెలుగు వెలుగుతుంది నటి నయనతార. సాధారణ టీవీ యాంకర్ గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి.. సినిమా రంగంలోకి అడుగు పెట్టిన ఆమె.. వరుస విజయాలతో స్టార్ హీరోయిన్ గా ఎదిగింది. స్టార్ హీరోలందరితోనూ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్న నటి నయనతార.. సౌత్ సూపర్ స్టార్ అన్న బిరుదు కూడా సాధించింది. ఆమెకు ప్రస్తుతం విఘ్నేష్‌తో వివాహమై సరోగసీ ద్వారా ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.

actress nayanthara

అర్థరాత్రి గొడవ పడి కేకలు వేయడం లాంటిది. ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఇలా చెబుతూ ఉంటే నయనతార వల్ల అపార్ట్ మెంట్ లో చాలా ఇబ్బందులు రావడంతో ఇవి తట్టుకోలేక అపార్ట్‌మెంట్ యజమాని నటిని ఖాళీ చేయమని కోరినట్లు. అదే కారణంతో నయనతార అపార్ట్‌మెంట్‌ను ఖాళీ చేసిందని ఆయన అంటున్నారు.అయితే ఈ విషయాల్లో నిజం ఎంత ఉందో తెలియాల్సి ఉంది.

Nayanthara Looks Gorgeous In Saree As She Shares New Photos

ఇక ప్రస్తుతం కోట్లకు అధిపతి అయిన ఆమె.. లగ్జరీ ఇళ్లు.. సొంత ప్లైట్.. విలాసవంతమైన కార్లతో లైఫ్ ను హ్యాపీగా గడుపుతోంది. కాని ఆమెపే నిర్మాతల సంఘానికి 50కి పైగా ఫిర్యాదులు అందాయని తెలుస్తోంది.

