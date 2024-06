Top 10 richest cricketers : క్రికెట్ భార‌తీయ‌ హృదయాలలో ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగి ఉంది. కేవ‌లం భార‌త్ లోనే కాకుండా చాలా దేశాల్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందింది. కేవలం అంద‌రికీ ఇష్ట‌మైన క్రీడ మాత్ర‌మే కాదు.. అత్యంత లాభదాయకమైనది కూడా. క్రికెట్ నిర్వాహ‌కులు, ఆట‌గాళ్లు భారీగానే సంపాదిస్తున్నారు.



Sachin Tendulkar, MS Dhoni, virat kohli

Top 10 richest cricketers in the world in 2024 : ఐసీసీ మెగా టోర్న‌మెంట్ లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులను ఆకర్షిస్తాయి. టిక్కెట్ విక్రయాలు, స్పాన్సర్‌షిప్‌లు, ప్రకటనల ద్వారా నిర్వాహకులకు భారీ ఆదాయాన్ని అందిస్తాయి. ఐపీఎల్ (ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్) ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత సంపన్నమైన స్పోర్ట్స్ లీగ్‌లలో ఒకటిగా ఉంది, ఇది క్రికెట్ పట్ల భారతదేశ అభిరుచి ప్ర‌ద‌ర్శిస్తుంద‌ని చెప్ప‌డంలో సందేహం లేదు. ఈ లీగ్ నుంచి చాలా మంది క్రికెట‌ర్లు భారీ మొత్తంలో సంపాదిస్తున్నారు కూడా. ఇక ప్ర‌స్తుతం క్రికెట్ లో టాప్-10 ధ‌న‌వంతులైన క్రికెట‌ర్ల‌ను గ‌మ‌నిస్తే..