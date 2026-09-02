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- Kohli Anushka: విరాట్-అనుష్క లండన్ ఎందుకు వెళ్లారో తెలుసా? సీక్రెట్ బయటపెట్టిన మాధురీ దీక్షిత్ భర్త!
Kohli Anushka: విరాట్-అనుష్క లండన్ ఎందుకు వెళ్లారో తెలుసా? సీక్రెట్ బయటపెట్టిన మాధురీ దీక్షిత్ భర్త!
Kohli Anushka: విరాట్ కోహ్లీ, అనుష్కా శర్మ లండన్ లో నివసించడానికి గల అసలు కారణాన్ని మాధురీ దీక్షిత్ భర్త డాక్టర్ శ్రీరామ్ నేనే వెల్లడించారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
విరాట్-అనుష్క దేశం వదిలి లండన్ వెళ్లడానికి అసలు కారణం ఇదే
భారతదేశంలో అత్యంత ఆదరణ కలిగిన సెలబ్రిటీ జంటలలో విరాట్ కోహ్లీ, అనుష్కా శర్మ ఒకరు. పబ్లిక్ అటెన్షన్ నుండి దూరంగా ఉండాలని ఈ జంట భావించింది. తమ పిల్లలతో కలిసి ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపడానికి వారు లండన్ నగరాన్ని ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో 2025లో డాక్టర్ శ్రీరామ్ నేనే, అనుష్కా శర్మతో జరిగిన ఒక సంభాషణను గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆమె తన విజయాన్ని స్వేచ్ఛగా ఆస్వాదించడానికి ఎదుర్కొంటున్న అడ్డంకుల గురించి ఆ సమయంలో పంచుకున్నారు. ఈ పాత సంభాషణ ఇప్పుడు మళ్లీ సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
స్టార్డమ్ మధ్య ప్రశాంతత కోసం
విరాట్ కోహ్లీ, అనుష్కా శర్మ ఎప్పుడూ తమ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు రహస్యంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. ప్రస్తుతం వీరు తమ పిల్లలు వామికా, అకాయ్లతో కలిసి లండన్లో ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. అనుష్క శర్మతో జరిగిన ఆసక్తికరమైన సంభాషణను మాధురీ దీక్షిత్ భర్త డాక్టర్ శ్రీరామ్ నేనే 2025లో యూట్యూబర్ రణ్వీర్ అల్లాబాడియాతో జరిగిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. విరాట్ కోహ్లీని ఎంతో వినయంతో ఉండే వ్యక్తిగా ఆయన ప్రశంసించారు.
పిల్లల కోసమే ప్రైవసీ
అనుష్కతో జరిగిన మాటలను గుర్తుచేసుకుంటూ, విపరీతమైన ప్రజాదరణ వల్ల సాధారణ జీవితం గడపడం ఎంతో కష్టంగా మారిందని ఆమె భావించినట్లు డాక్టర్ నేనే వివరించారు. వారు సాధించిన విజయం వల్ల వచ్చే నిరంతర దృష్టి వారి స్వేచ్ఛకు అడ్డంకిగా మారింది. విరాట్, అనుష్క ఇద్దరి కెరీర్లు అపారమైన విజయాన్ని చూశాయి. అయితే దానితో పాటే వారి వ్యక్తిగత జీవితం కూడా నిరంతరం వార్తల్లో నిలుస్తోంది. పెళ్లి, ప్రయాణాలు, పిల్లల జననం వంటి ప్రతి చిన్న విషయం అభిమానులు, మీడియా దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది.
వామికా, అకాయ్ కోసం ప్రైవేట్ లైఫ్
ఇటువంటి వాతావరణం నుండి దూరంగా ఉండి, పిల్bబాల్యం అందించడమే ఈ జంట లండన్ జీవితాన్ని ఎంచుకోవడానికి ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ నిర్ణయం వారి పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం తీసుకున్నది. 2017లో ఇటలీలో వివాహం చేసుకున్న విరాట్, అనుష్క దంపతులకు 2021లో కుమార్తె వామికా, 2024లో కుమారుడు అకాయ్ జన్మించారు. పిల్లల ఫోటోలు వ్యక్తిగత విషయాలను బహిరంగ ప్రపంచానికి దూరంగా ఉంచడంలో ఈ జంట మొదటి నుండి చాలా జాగ్రత్త వహిస్తోంది.
సినిమా రంగానికి దూరంగా అనుష్క
మరొకవైపు, అనుష్కా శర్మ 2018లో వచ్చిన 'జీరో' సినిమా తర్వాత నటనా రంగానికి దాదాపు దూరంగా ఉన్నారు. ఆమె 'చక్దా ఎక్స్ప్రెస్' చిత్ర షూటింగ్ పూర్తి చేసినప్పటికీ, ఆ సినిమా ఇంకా విడుదల కావలసి ఉంది. 2022లోనే ఆమె తన నిర్మాణ సంస్థ 'క్లీన్ స్లేట్ ఫిల్మ్జ్' నుండి కూడా తప్పుకున్నారు. విరాట్ కోహ్లీ క్రికెట్లో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, కుటుంబంతో కలిసి ప్రైవేట్ , ప్రశాంతమైన జీవితానికి అనుష్క ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. విపరీతమైన పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నప్పటికీ 'సాధారణ జీవితం' విలువ ఎంత గొప్పదో ఈ ఘటన మరోసారి నిరూపిస్తోంది.