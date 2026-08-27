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- IND vs SL: ఇండియా చేతిలో ఓడే మ్యాచ్ను నిలబెట్టిన దినూష.. కొలంబో టెస్టులో ఏం జరిగిందంటే?
IND vs SL: ఇండియా చేతిలో ఓడే మ్యాచ్ను నిలబెట్టిన దినూష.. కొలంబో టెస్టులో ఏం జరిగిందంటే?
India vs Sri Lanka : కొలంబో జరిగిన భారత్ వర్సెస్ శ్రీలంక రెండో టెస్టు మ్యాచ్ ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతూ చివరకు డ్రాగా ముగిసింది. పరాజయం ఖాయమనుకున్న దశలో శ్రీలంక యంగ్ బ్యాటర్ సోనాల్ దినూష అద్భుత పోరాటపటిమ చూపిస్తూ అజేయ సెంచరీతో మెరిశాడు.
29 ఏళ్ల రికార్డును సమం చేసిన లంక యంగ్ ప్లేయర్
మరోసారి శ్రీలంక యంగ్ ప్లేయర్ సోనాల్ దినూష తన క్లాస్ చూపించాడు. కొలంబోలోని సింహళీస్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ గ్రౌండ్లో భారత్తో జరిగిన రెండో టెస్టు మ్యాచ్లో దినూష సూపర్ నాక్ ఆడాడు. టీమిండియా నిర్దేశించిన భారీ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంలోనూ, మ్యాచ్ను ఓటమి నుంచి రక్షించడంలోనూ అతను కీలక పాత్ర పోషించాడు. మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 213 పరుగుల వెనుకంజలో పడి ఫాలో ఆన్ ఆడిన శ్రీలంక.. రెండో ఇన్నింగ్స్లో ఏకంగా 154 ఓవర్ల పాటు క్రీజులో నిలబడి 429/9 వద్ద డిక్లేర్ చేసింది. దీనితో మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది. తొలి టెస్టు గెలిచిన భారత్ 1-0తో ఈ రెండు మ్యాచ్ల సిరీస్ను కైవసం చేసుకుంది.
శ్రీలంక పోరాటంలో దినూష మారాథాన్ ఇన్నింగ్స్
అయిదో రోజు ఆటలో శ్రీలంక జట్టు 16 పరుగుల స్వల్ప ఆధిక్యంతో రెండో ఇన్నింగ్స్ కొనసాగించింది. ఈ దశలో 25 ఏళ్ల లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్ సోనాల్ దినూష మైదానంలో పట్టుదలతో నిలబడ్డాడు. 264 బంతుల్లో 133 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. టీ విరామం తర్వాత మహమ్మద్ సిరాజ్ వేసిన తొలి బంతికే మిడ్ వికెట్ దిశగా రెండు పరుగులు తీసి సెంచరీ మార్కును అందుకున్నాడు. ఈ సిరీస్లో దినూషకు ఇది మూడో సెంచరీ కావడం విశేషం. ఆఖరి వికెట్కు అసిథ ఫెర్నాండోతో కలిసి 27 పరుగుల కీలక భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు.
అలసిపోయిన భారత బౌలర్లు.. కెప్టెన్ గిల్ బౌలింగ్
కొలంబో పిచ్ బ్యాటింగ్కు అనుకూలంగా మారడం, వికెట్ పడకపోవడంతో భారత బౌలర్లు తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది. మహమ్మద్ సిరాజ్ చిన్నపాటి గాయంతో ఇబ్బంది పడగా, రవీంద్ర జడేజా కూడా అలసిపోయాడు. శ్రీలంక లోయర్ ఆర్డర్ వికెట్ తీయడం కష్టంగా మారడంతో కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్, యశస్వి జైస్వాల్, వికెట్ కీపర్ ధ్రువ్ జురెల్ కూడా బౌలింగ్ చేయాల్సి వచ్చింది. లంక టైలాండర్ లహిరు కుమార 90 బంతుల్లో 12 పరుగులు చేసి జడేజా బౌలింగ్ జైస్వాల్కి క్యాచ్ ఇచ్చి అవుటయ్యాడు.
29 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన రికార్డును సమం చేసిన దినూష
ఒకే టెస్టు మ్యాచ్ రెండు ఇన్నింగ్స్ల్లోనూ సెంచరీలు చేసిన మూడో శ్రీలంక బ్యాటర్గా దినూష రికార్డు సృష్టించాడు. భారత్పై ఈ ఘనత సాధించిన శ్రీలంక క్రికెటర్లలో దులీప్ మెండిస్ (1982), అరవింద డి సిల్వా (1997) తర్వాత దినూష మాత్రమే ఉన్నాడు. అంటే సరిగ్గా 29 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఒక శ్రీలంక ఆటగాడు భారత్పై ఒకే టెస్టులో రెండు సెంచరీలు చేశాడు. మొత్తం మీద టెస్టు మ్యాచ్ రెండు ఇన్నింగ్స్ల్లోనూ సెంచరీలు చేసిన 8వ శ్రీలంక బ్యాటర్గా అతను నిలిచాడు.
సచిన్ టెండూల్కర్తో పోల్చిన రాజీవ్ శుక్లా
ఈ సిరీస్లోని 4 ఇన్నింగ్స్ల్లోనూ దినూష 50కి పైగా పరుగులు (100, 84, 103, 133 నాటౌట్) సాధించాడు. భారత్పై తన కెరీర్ మొదటి 4 టెస్టు ఇన్నింగ్స్ల్లో 50+ పరుగులు చేసిన తొలి ఆసియా బ్యాటర్గా నిలిచాడు. ఇతని ఆటతీరు చూసి బీసీసీఐ ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్ శుక్లా సోషల్ మీడియా ఎక్స్ లో ప్రశంసలు కురిపించారు. "దినూష ఆడుతుంటే సచిన్ టెండూల్కర్ను చూసినట్లుగా ఉంది. ఇతను అంతర్జాతీయ టెస్టు క్రికెట్లో గొప్ప ప్లేయర్ అవుతాడు" అని కొనియాడారు.
సంక్షిప్త స్కోర్లు
• భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్: 503/9 డిక్లేర్డ్ (138 ఓవర్లు)
• శ్రీలంక తొలి ఇన్నింగ్స్: 290
• శ్రీలంక రెండో ఇన్నింగ్స్ (ఫాలో ఆన్): 429/9 డిక్లేర్డ్ (154 ఓవర్లు) - (సోనాల్ దినూష 133 నాటౌట్, పసిందు సూర్యబండార 92; మానవ్ సుతార్ 3-105, రవీంద్ర జడేజా 3-94)
• ఫలితం: మ్యాచ్ డ్రా (భారత్ 1-0తో సిరీస్ విజేత)