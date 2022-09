On This Day in 2007: సరిగ్గా పదిహేనేండ్ల క్రితం ఇదే రోజు భారత క్రికెట్ సరికొత్త మలుపు తిరిగింది. క్రికెట్ ప్రపంచంలో అప్పుడే దూసుకొచ్చిన పొట్టి ప్రపంచకప్ లో భారత జట్టు సత్తా చాటింది.