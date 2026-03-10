ఈరెండు హాస్పిటళ్ళ అభివృద్దికి 5 కోట్లు | Pemmasani Speech | Medical Equipments | Asianet News Telugu

ఈరెండు హాస్పిటళ్ళ అభివృద్దికి 5 కోట్లు
గుంటూరు జిల్లా తెనాలి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అభివృద్ధికి మరో ముందడుగు పడింది. కోల్ ఇండియా CSR నిధుల ద్వారా ఆధునిక మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ అందించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ కీలక పాత్ర పోషించారు. ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో ఈ పరికరాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
