బ్లూ జెట్ హెల్త్ కేర్ ద్వారా 2 వేల ఉద్యోగాలు: Nara Lokesh Super Speech | TDP | Asianet News Telugu

బ్లూ జెట్ హెల్త్ కేర్ ద్వారా 2 వేల ఉద్యోగాలు: Nara Lokesh Super Speech
అనకాపల్లి జిల్లాలో Blue Jet Healthcare సంస్థ ద్వారా సుమారు 2 వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించనున్నట్లు మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో పారిశ్రామికాభివృద్ధి, యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాల కల్పన లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా స్థానికులకు పెద్దఎత్తున ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
