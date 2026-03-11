KA Paul Comments Irran Israel War: ప్రార్ధన చేశా వారం రోజుల్లో యుద్ధం ఆపేస్తా | Asianet News Telugu

KA Paul Comments Irran Israel War: ప్రార్ధన చేశా వారం రోజుల్లో యుద్ధం ఆపేస్తా
వారం లేదా అంతకంటే ముందే యుద్ధం ముగిసే అవకాశం ఉంది: కెఏ పాల్
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
06:46
Now Playing
03:51
Now Playing
15:34
Now Playing
స్పోర్ట్స్
12:20
Now Playing
13:44
Now Playing
03:35
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
02:11
Now Playing
01:56
Now Playing
03:45
Now Playing
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing